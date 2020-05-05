"Никто не имеет права подчиняться", или Учиться думать с Ханной Арендт

Уже не молодая, погруженная в мысли, с зажженной сигаретой в руке. Ханна Арендт (Hannah Arendt) на черно-белой фотографии, сделанной с нижнего ракурса. И загадочная цитата: "Никто не имеет права подчиняться". Таким плакатом Немецкий исторический музей (Deutsches Historisches Museum) в Берлине, открывшийся после коронавирусного локдауна, приглашает на свою выставку об одной из известнейших женщин-философов, которая пережила и осмыслила ключевые события XX века.

Экспозиция следует ее субъективному взгляду на мир и общество, комментируя его с помощью фотографий, аудио- и кинодокументов, а также объектов из личного наследия Ханны Арендт. Выставка также предлагает задержаться в мыслях на важнейших моментах истории прошлого столетия.

Студенческий билет Ханны Арендт (Гейдельберг, 1928 год)

Философское наследие Ханны Арендт идеально подходит для этого. Она публиковала труды по таким ключевым темам, как антисемитизм, колониализм, расизм, национал-социализм и сталинизм и формулировала свои позиции и оценки с впечатляющей ясностью и смелостью. Ее суждения о политике и обществе вызывали острейшие споры и фундаментальные разногласия. Особенно мощный резонанс получила книга "Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме", которой отведено много места на выставке Немецкого исторического музея.

В 1961 году Ханна Арендт в качестве корреспондента журнала The New Yorker присутствовала на суде над бывшим оберштурмбаннфюрером СС Адольфом Эйхманом (Adolf Eichmann) в Иерусалиме. Он отвечал за депортацию миллионов евреев в концлагеря и лагеря смерти. Помимо статьи в журнале по итогам процесса в 1963 году Арендт опубликовала книгу, в которой описывает Эйхмана как свободного от идеологий технократа, пытавшегося изобразить себя всего лишь послушным инструментом в руках своих начальников.

Банальность зла

Жестокость банального зла заключается в его организованной бездумности и безответственности. И "безусловное" послушание, на которое неоднократно ссылался Эйхман, в принципе является выражением этой позиции.

Ханна Арендт на процессе по делу Адольфа Эйхмана (Иерусалим, 1961 год)

Споры вокруг отчета Арендт вызвал не только вопрос "банальности", который постулировал заголовок, но и оценка в этом свете роли "еврейских советов". Евреи из органов самоуправления, создававшихся принудительно в гетто на оккупированных нацистами территориях, при такой трактовке становились виновными в коллаборационизме?

"Мы выносим на обсуждение высказывания Ханны Арендт по ключевым вопросам XX века, - говорит Моника Болль (Monika Boll), куратор выставки. - Не потому, что мы считаем, что Ханна Арендт во всем была права. Конечно, нет. Но мы надеемся, показывая ее готовность формулировать оценочные суждения, добиться того, чтобы наши посетители сами формировали собственные суждения и делали свои выводы". Все это в духе Ханны Арендт, которая в своем понимании политики первостепенную роль отводила активной гражданской позиции. Философ, как отмечает Моника Болль, обвиняла национал-социализм не только в разрушении моральных ценностей, но и в разрушении способности к независимому мышлению. "Третий рейх" искоренил инакомыслие. Было "мы", но не было "я". В таком контексте отпадал вопрос о личной ответственности.

Ханна Арендт (Нью-Йорк, 1944 год)

Философ, глубокий и страстный

Ханна Арендт родилась в 1906 году в секулярной еврейской семье под Ганновером, выросла в образованных кругах Кенигсберга. В 1924 году она начала изучать философию и теологию сначала в Марбурге, затем во Фрайбурге и Гейдельберге. При посредничестве своего ментора Мартина Хайдеггера (Martin Heidegger) в 1928 году защитила диссертацию у Карла Ясперса (Karl Jaspers).

Она писала для газеты Frankfurter Allgemeine и исследовала жизнь и творчество Рахель Варнхаген фон Энсе (Rahel Varnhagen von Ense), немецкой писательницы еврейского происхождения, считавшейся в эпоху романтизма примером успешной ассимиляции. Арендт, со своей стороны, скептически относилась к идее ассимиляции во имя равенства всех людей. Она думала, что это было политически наивно - и отстаивала свою точку зрения.

Ранее, чем многие другие, еще в 1931 году, Ханна Арендт предполагала, что национал-социалисты придут к власти. И в отличие от большинства немцев, в 1933 году она считала, что с режимом нужно активно бороться. В 1933 году молодая женщина эмигрировала во Францию, работала в сионистских организациях в Париже, занималась научной работой, в 1941 году бежала с мужем и матерью через Лиссабон в Нью-Йорк и получила американское гражданство.

Мыслить без барьеров

Она оставалась верной себе в течение всей своей жизни, никогда не следовала определенной школе, традиции или идеологии. Ее мышление, говорит Моника Болль, трудно классифицировать и поэтому так интересно. "В этом образе мыслей можно найти либеральные, консервативные и левые взгляды, поэтому очень трудно поставить на ней какой-то определенный политический штемпель". Ханна Арендт называла это "мышлением без барьеров". Кроме того, она отличный автор. Все это делает ее такой интересной, резюмирует куратор Моника Болль.

Экспонаты выставки в Немецком историческом музеев Берлине

И действительно, независимо от того, идет ли речь о репортажах Арендт из послевоенной Германии, о ее заявлениях по вопросу о беженцах, о расизме в Америке или о международном студенческом движении, - она всегда может удивить. Посетителей берлинской выставки она в любом случае заставит подвергнуть сомнению свои собственные взгляды. И еще кое-что очень важное унесет с собой человек с этой выставки, а именно, понимание того, насколько важно иметь обоснованное мнение. Говоря словами куратора Моники Болль, особенно во времена фальшивых новостей, пропаганды и массовой истерии в социальных сетях, Ханна Арендт - замечательное противоядие.

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