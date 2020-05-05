"Никто не имеет права подчиняться", или Учиться думать с Ханной Арендт

Она относится к числу великих политических мыслителей XX века: нестандартная, провоцирующая и инспирирующая. Немецкий исторический музей в Берлине вышел из локдауна с выставкой, посвященной Ханне Арендт.
Уже не молодая, погруженная в мысли, с зажженной сигаретой в руке. Ханна Арендт (Hannah Arendt) на черно-белой фотографии, сделанной с нижнего ракурса. И загадочная цитата: "Никто не имеет права подчиняться". Таким плакатом Немецкий исторический музей (Deutsches Historisches Museum) в Берлине, открывшийся после коронавирусного локдауна, приглашает на свою выставку об одной из известнейших женщин-философов, которая пережила и осмыслила ключевые события XX века.
Экспозиция следует ее субъективному взгляду на мир и общество, комментируя его с помощью фотографий, аудио- и кинодокументов, а также объектов из личного наследия Ханны Арендт. Выставка также предлагает задержаться в мыслях на важнейших моментах истории прошлого столетия.
Философское наследие Ханны Арендт идеально подходит для этого. Она публиковала труды по таким ключевым темам, как антисемитизм, колониализм, расизм, национал-социализм и сталинизм и формулировала свои позиции и оценки с впечатляющей ясностью и смелостью. Ее суждения о политике и обществе вызывали острейшие споры и фундаментальные разногласия. Особенно мощный резонанс получила книга "Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме", которой отведено много места на выставке Немецкого исторического музея.
В 1961 году Ханна Арендт в качестве корреспондента журнала The New Yorker присутствовала на суде над бывшим оберштурмбаннфюрером СС Адольфом Эйхманом (Adolf Eichmann) в Иерусалиме. Он отвечал за депортацию миллионов евреев в концлагеря и лагеря смерти. Помимо статьи в журнале по итогам процесса в 1963 году Арендт опубликовала книгу, в которой описывает Эйхмана как свободного от идеологий технократа, пытавшегося изобразить себя всего лишь послушным инструментом в руках своих начальников.
Банальность зла
Жестокость банального зла заключается в его организованной бездумности и безответственности. И "безусловное" послушание, на которое неоднократно ссылался Эйхман, в принципе является выражением этой позиции.
Споры вокруг отчета Арендт вызвал не только вопрос "банальности", который постулировал заголовок, но и оценка в этом свете роли "еврейских советов". Евреи из органов самоуправления, создававшихся принудительно в гетто на оккупированных нацистами территориях, при такой трактовке становились виновными в коллаборационизме?
"Мы выносим на обсуждение высказывания Ханны Арендт по ключевым вопросам XX века, - говорит Моника Болль (Monika Boll), куратор выставки. - Не потому, что мы считаем, что Ханна Арендт во всем была права. Конечно, нет. Но мы надеемся, показывая ее готовность формулировать оценочные суждения, добиться того, чтобы наши посетители сами формировали собственные суждения и делали свои выводы". Все это в духе Ханны Арендт, которая в своем понимании политики первостепенную роль отводила активной гражданской позиции. Философ, как отмечает Моника Болль, обвиняла национал-социализм не только в разрушении моральных ценностей, но и в разрушении способности к независимому мышлению. "Третий рейх" искоренил инакомыслие. Было "мы", но не было "я". В таком контексте отпадал вопрос о личной ответственности.
Философ, глубокий и страстный
Ханна Арендт родилась в 1906 году в секулярной еврейской семье под Ганновером, выросла в образованных кругах Кенигсберга. В 1924 году она начала изучать философию и теологию сначала в Марбурге, затем во Фрайбурге и Гейдельберге. При посредничестве своего ментора Мартина Хайдеггера (Martin Heidegger) в 1928 году защитила диссертацию у Карла Ясперса (Karl Jaspers).
Она писала для газеты Frankfurter Allgemeine и исследовала жизнь и творчество Рахель Варнхаген фон Энсе (Rahel Varnhagen von Ense), немецкой писательницы еврейского происхождения, считавшейся в эпоху романтизма примером успешной ассимиляции. Арендт, со своей стороны, скептически относилась к идее ассимиляции во имя равенства всех людей. Она думала, что это было политически наивно - и отстаивала свою точку зрения.
Ранее, чем многие другие, еще в 1931 году, Ханна Арендт предполагала, что национал-социалисты придут к власти. И в отличие от большинства немцев, в 1933 году она считала, что с режимом нужно активно бороться. В 1933 году молодая женщина эмигрировала во Францию, работала в сионистских организациях в Париже, занималась научной работой, в 1941 году бежала с мужем и матерью через Лиссабон в Нью-Йорк и получила американское гражданство.
Мыслить без барьеров
Она оставалась верной себе в течение всей своей жизни, никогда не следовала определенной школе, традиции или идеологии. Ее мышление, говорит Моника Болль, трудно классифицировать и поэтому так интересно. "В этом образе мыслей можно найти либеральные, консервативные и левые взгляды, поэтому очень трудно поставить на ней какой-то определенный политический штемпель". Ханна Арендт называла это "мышлением без барьеров". Кроме того, она отличный автор. Все это делает ее такой интересной, резюмирует куратор Моника Болль.
И действительно, независимо от того, идет ли речь о репортажах Арендт из послевоенной Германии, о ее заявлениях по вопросу о беженцах, о расизме в Америке или о международном студенческом движении, - она всегда может удивить. Посетителей берлинской выставки она в любом случае заставит подвергнуть сомнению свои собственные взгляды. И еще кое-что очень важное унесет с собой человек с этой выставки, а именно, понимание того, насколько важно иметь обоснованное мнение. Говоря словами куратора Моники Болль, особенно во времена фальшивых новостей, пропаганды и массовой истерии в социальных сетях, Ханна Арендт - замечательное противоядие.
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