Несмотря на Крым и Донбасс: почему меньше украинцев видят в НАТО гарантию безопасности

Доля сторонников вступления в НАТО среди украинцев хоть и значительно увеличилась по сравнению с периодом до Евромайдана, но в течение последнего года наблюдается тенденция к ее уменьшению. В августе 2018 года 42 процента украинцев видели в НАТО наилучшую гарантию национальной безопасности, тогда как еще год назад - в июне 2017 - этот показатель составлял 47 процентов.

Такие данные социологического опроса "Что украинцы думают и знают о НАТО" обнародовал 11 сентября в Киеве Фонд демократических инициатив имени Илька Кучерива. Опрос проводился в августе этого года без населения аннексированного Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.

Пропаганда за внеблоковый статус

По словам социологов, с июня 2017 по август 2018-го ничего особенного во внешнеполитической сфере, что могло бы существенно повлиять на выбор граждан, не произошло. В марте этого года Североатлантический альянс предоставил Украине статус "страны-аспиранта", что означает приглашение присоединиться к ускоренному диалогу с НАТО по вопросам членства. Впрочем, эта новость не повлияла на общественное мнение. По словам экспертов, люди не следят и не знают этих сложных понятий и реагируют на более понятные для них события.

Учения Rapid Trident-2017 в Украине

"На людей очень сильно влияет информационная повестка дня. Когда сообщается об обострении ситуации на Донбассе, сомневающиеся люди склоняются к более жесткому варианту, то есть к вступлению в НАТО как гарантии безопасности. А когда происходит определенное затишье, по лояльным к РФ украинским телеканалам дают слово откровенно пророссийским политикам, постоянно утверждающим, что мир - это главная ценность, а мир с РФ можно достичь, если Украина будет иметь внеблоковый статус. Постоянное повторение этих идеологических конструкций влияет на настроения людей, которые колеблются", - считает аналитик Фонда демократических инициатив имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

Разочарование в НАТО?

Фактически по сравнению с летом прошлого года поддержка внеблокового статуса возросла настолько, насколько упала поддержка вступления в НАТО - примерно на 5 процентных пунктов.

Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите "НАТО - Украина" в Брюсселе, июль 2018

"Эту разницу я бы не воспринимал слишком серьезно. Ее не стоит переоценивать. Это привычные колебания общественного мнения в зависимости от различных информационных поводов, а сейчас еще и предвыборной пропаганды", - убежден старший научный сотрудник берлинского отделения Европейского совета международных отношений (ECFR) Густав Грессель (Gustav Gressel). Однако, по его словам, у украинцев обостряется чувство некоторого разочарования, что Запад делает недостаточно для Украины, и она вынуждена бороться в одиночку, что Запад не мешает РФ продолжать войну на востоке Украины.

"Если бы было объявлено, что будет реальная перспектива вступления в НАТО, было бы больше дебатов, и люди стали бы больше интересоваться этой темой и, скорее всего, было бы гораздо больше поддержки. Впрочем, сейчас этот вопрос второстепенный для украинцев на фоне ежедневных хлопот и социальных трудностей", - отмечает эксперт.

Советское клеймо и недостаток информации о НАТО

Согласно указанному опросу, 30 процентов украинцев продолжают воспринимать НАТО как "агрессивный военный блок". Больше всего сторонников такой позиции проживает в южных (47 процентов) и восточных (56 процентов) регионах Украины. По мнению экспертов, в этих регионах не хватает разъяснительной работы с населением, многие там до сих пор мыслят "советскими догмами и клише".

"Если этим людям, которые сейчас находятся в информационном вакууме, предоставить полную картину, объяснить все "за" и "против", то будет и другая позиция. Всегда есть разница между позицией человека информированного и того, которому не хватает информации. И этот соцопрос показывает, что большинство украинцев фактически не знают о НАТО в достаточной мере, им не хватает информации", - считает первый заместитель директора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий. По его словам, на юге и востоке Украины сейчас также происходит усиление пророссийских голосов из-за дискредитации тех, кто представляет прозападный, проевропейский вектор. "Из-за коррупционных скандалов дискредитация отдельной персоналии, которая представляет или отстаивает пронатовский курс, переносится непосредственно на НАТО", - отмечает эксперт.

Яцек Сариуш-Вольский

Почему в Украине настроения, не как в Польше

В Польше поддержка НАТО была высокой еще задолго до вступления в альянс в марте 1999 года. По данным соцопросов, уже в 1989 году более 80 процентов поляков хотели выйти из Варшавского договора, 70 процентов выступали за то, чтобы советские войска покинули Польшу, а 60 процентов поддерживали вступление в НАТО. В последующие годы поддержка Североатлантического альянса возросла до 90 процентов.

"Восприятие России как угрозы было очень распространено в Польше даже во время коммунистического режима. Это, конечно, не было официально. Но польское общество так воспринимало Россию и тогдашний СССР. Поэтому и было 90 процентов поддержки НАТО", - утверждает евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский.

Вследствие пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году Польша фактически перестала существовать как государство. СССР и нацистская Германия разделили ее. После Второй мировой Польша, хотя и восстановила государственность, но не была полностью независимой, находясь в социалистическом лагере под контролем СССР. Этот исторический опыт, по мнению обозревателей, дал понять полякам, что они самостоятельно не смогут противостоять угрозам, и в НАТО они видели залог сохранения своей независимости.

Украина стала "чистым листом бумаги"

Что касается Украины, то огромные потери населения в 1930-40-х годах в результате сталинских репрессий, Голодомора и Второй мировой войны, превратили ее в "чистый лист бумаги", говорит аналитик Петр Бурковский. Все это, по его мнению, и привело к радикальным демографическим изменениям, прежде всего, на востоке и юге Украины, что и сказывается сейчас на социологических опросах, в том числе и по НАТО.

Впрочем, согласно указанным исследованиям, если бы референдум по вступлению Украины в НАТО состоялся в августе 2018 года, то на него пришли бы 63 процента украинских граждан. Из них более двух третей проголосовали бы за вступление Украины в Североатлантический альянс. И этот показатель стабилен последние три года.

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