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Неоготика

Ein Mann hält eine Metallbox, in der eine Zeitung aus dem 19. Jahrhundert steckt, in der Hand. Das Behältnis war in der Kugel des Kreuzes auf dem Turm der Dreikönigskirche am Mainufer gefunden worden. Die Kirche wird derzeit umfassend saniert. +++ dpa-Bildfunk +++

Яблочное вино 140-летней выдержки? Что нашли в сфере под крестом (фото) 18.06.2021

Необычную находку сделали рабочие, демонтировавшие для отправки на реставрацию кованый крест с колокольни храма во Франкфурте-на-Майне.
Schloss Neuschwanstein, Schwangau, Allgäu, Bayern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Нойшванштайн - сказочный замок баварского короля Людвига II 13.06.2021

12 июня исполняется 135 лет со дня гибели в 1886 году Людвига II - короля, построившего Нойшванштайн. Об истории замка и судьбе баварского монарха - читайте в наших репортажах.
Weltkulturerbe Gartenreich Dessau-Wörlitz - Schloss und Park Oranienbaum. UNESCO-Welterbe. Barock. Deutschland entdecken, Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (фоторепортажи) 24.08.2020

Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством.
06.07.2020, Sachsen, Liebstadt: Blick auf das Schloss Kuckuckstein und die Gemeinde Liebstadt. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Кукушкин замок в Саксонии (фото) 07.07.2020

Средневековый замок Кукукштайн находится в Рудых горах недалеко от чешской границы. Власти Саксонии выделили 400 тысяч евро на ремонт этой достопримечательности.
ARCHIV: 2006+++++++- Das Schloss Neuschwanstein bei Füssen im Allgäu (Bayern) aufgenommen am 06.06.2006. Laut der Fotoweltkarte «Sightsmap» gibt es mehr Fotos von Neuschwanstein als aus Berlin. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (zu dpa «Fotos mit Geotags - Warum wir der Welt zeigen, wo wir sind» vom 28.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/K.-J.Hildenbrand

Баварский Нойшванштайн - замок Спящей красавицы 05.09.2019

Этот замок, строительство которого началось ровно 150 лет назад, является экстремальным проявлением эклектики эпохи историзма. Он притягивает и отталкивает одновременно.
21.03.2019, Thüringen, Erfurt: Das restaurierte Marienmosaik wird vor der Einweihung am 24. März der Presse vorgestellt. Das 1870 fertiggestellte Kunstwerk hing bis 1968 an der äußeren Westseite des Doms und lagerte seither in Kisten im Keller. Das 44 Quadratmeter große Mosaik ist nun restauriert und hat einen neuen Platz im Dachstuhl des Langhauses im Dom gefunden. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Дева Мария возвращается в Эрфуртский собор (фото) 23.03.2019

В главном храме столицы Тюрингии восстановили неоготическую мозаику, пролежавшую в подвале полвека.
ARCHIV - 18.01.2017, Niedersachsen, Hildesheim: Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt das Schloss Marienburg inmitten der von Raureif bedeckten Bäume. Der Verkauf des maroden Schlosses für einen symbolischen Euro an die öffentliche Hand beschäftigt nun auch den Landtag in Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Замок немецкого рода Вельфов продан за один евро (фото) 03.12.2018

Летний замок Мариенбург был возведен под Ганновером в неоготическом стиле в 1867 году и до сих пор находился в собственности династии Вельфов.
Bäume tragen am 17.10.2017 bei Lichtenstein (Baden-Württemberg) bunte Blätter vor dem Schloss Lichtenstein. Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Cказочный замок" Лихтенштайн 26.10.2017

Этот неоготический замок построили в XIX веке в соответствии с романтическими представлениями о том, как такие сооружения возводили в Средние века.

1-W45-E1880-1 (83745) Bismarck bei Wilhelm I. / Holzstich Wilhelm I., König von Preußen, ab 1871 deutscher Kaiser, Berlin 22.3.1797 - ebd. 9.3.1888. - Reichskanzler Otto von Bismarck zum Vortrag bei Kaiser Wilhelm I. - Holzstich, um 1880, unbez. E: Bismarck with German emperor Wilhelm I Wilhelm I, King of Prussia, since 1871 German emperor, Berlin 22.3.1797 - ibid. 9.3.1888. - German chancellor Otto von Bismarck during a presentation with Wilhelm I. - Woodcut, ca.1880, not signed. |

Бабельсберг - замок, в котором началась карьера "железного канцлера" 16.10.2017

В 1862 году в этой потсдамской резиденции состоялась историческая встреча короля Вильгельма I и прусского дипломата Отто фон Бисмарка.
Nutzungsbeschränkungen beachten +++ Bild nur im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung zu Verwenden! +++ Copyright: DW / Maksim Nelioubin Schloss Babelsberg, Potsdam.

Бабельсберг - неоготический замок кайзера Вильгельма I 09.10.2017

Этот замок в Потсдаме более полувека служил летней резиденцией Вильгельму I - прусскому принцу, кронпринцу, королю и первому кайзеру Германской империи.
Die U-Bahn auf der Oberbaumbrücke und die Fahrzeuge auf der Straße sind am 01.02.2017 in Berlin bei der Langzeitbelichtung nur als Leuchtstreifen zu erkennen. Foto: Paul Zinken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Bilder des Tages mit Deutschlandbezug

Самый неоготический мост Берлина 05.02.2017

Неоготический мост Обербаумбрюкке (Oberbaumbrücke), соединяющий берлинские районы Кройцберг и Фридрихсхайн, был построен на реке Шпрее в 1894-1895 годах.
Juli 2016 Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo

Мариенплац - главная площадь Мюнхена (видео) 30.12.2016

Мариенплац (Marienplatz) - главная площадь баварской столицы. Здесь всегда многолюдно. Полетаем над ней на дроне - #DailyDrone.
+++Der Fotograf / die Fotografin hat die Aufnahmen im Auftrag der DW erstellt, so dass alle Rechte bereits geklärt sind.+++ +++Der Lizenzgeber überträgt auf die DW an dem Beitrag/Rohmaterial: alle Nutzungs-, Ausschnitt- und Bearbeitungsrechte (insbes. TV, einschl. Pay-TV, HF und Online) nicht exklusiv auch zur Übertragung auf Dritte (insbes. Rebroadcaster) mit folgender Beschränkung: keine+++ Juli 2016+++Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo (c) DW/A. Götzmann

Неоготический замок Мариенбург под Ганновером (видео) 08.12.2016

Этот замок был построен в 1858-1869 годах по заказу Георга V - последнего короля Ганновера. Использовался в качестве летней резиденции. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
07.2016 DW Daily Drone: DD Schloss Lichtenstein Copyright: DW (André Götzmann)

Неоготический замок Лихтенштайн в Германии (видео) 07.11.2016

Замок Лихтенштайн построили в XIX веке в соответствии с романтическими представлениями о том, как должна выглядеть средневековая крепость. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
BdT mit Deutschlanbezug Stralsund in Mecklenburg Vorpommern, Blick auf den Bahnhof, Busse (c) picture-alliance/arkivi

Лучший вокзал 2016 года в Германии 25.10.2016

Лучший железнодорожный вокзал Германии 2016 года находится в ганзейском городе Штральзунде. Он был возведен в неоготическом стиле в начале прошлого века.
10.08.2016+++Schwangau, Deutschland Touristen laufen am 10.08.2016 durch die Außentore des im Regen liegenden Schlosses Hohenschwangau bei Schwangau (Bayern). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/K.-J. Hildebrand

Неоготика в тумане: баварский замок Хоэншвангау (фото) 11.08.2016

В первой половине августа во многих регионах Германии установилась вполне осенняя прохладная погода.
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