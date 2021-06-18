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Необычную находку сделали рабочие, демонтировавшие для отправки на реставрацию кованый крест с колокольни храма во Франкфурте-на-Майне.
12 июня исполняется 135 лет со дня гибели в 1886 году Людвига II - короля, построившего Нойшванштайн. Об истории замка и судьбе баварского монарха - читайте в наших репортажах.
Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством.
Средневековый замок Кукукштайн находится в Рудых горах недалеко от чешской границы. Власти Саксонии выделили 400 тысяч евро на ремонт этой достопримечательности.
Этот замок, строительство которого началось ровно 150 лет назад, является экстремальным проявлением эклектики эпохи историзма. Он притягивает и отталкивает одновременно.
В главном храме столицы Тюрингии восстановили неоготическую мозаику, пролежавшую в подвале полвека.
Летний замок Мариенбург был возведен под Ганновером в неоготическом стиле в 1867 году и до сих пор находился в собственности династии Вельфов.
Этот неоготический замок построили в XIX веке в соответствии с романтическими представлениями о том, как такие сооружения возводили в Средние века.
В 1862 году в этой потсдамской резиденции состоялась историческая встреча короля Вильгельма I и прусского дипломата Отто фон Бисмарка.
Этот замок в Потсдаме более полувека служил летней резиденцией Вильгельму I - прусскому принцу, кронпринцу, королю и первому кайзеру Германской империи.
Неоготический мост Обербаумбрюкке (Oberbaumbrücke), соединяющий берлинские районы Кройцберг и Фридрихсхайн, был построен на реке Шпрее в 1894-1895 годах.
Мариенплац (Marienplatz) - главная площадь баварской столицы. Здесь всегда многолюдно. Полетаем над ней на дроне - #DailyDrone.
Этот замок был построен в 1858-1869 годах по заказу Георга V - последнего короля Ганновера. Использовался в качестве летней резиденции. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Замок Лихтенштайн построили в XIX веке в соответствии с романтическими представлениями о том, как должна выглядеть средневековая крепость. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Лучший железнодорожный вокзал Германии 2016 года находится в ганзейском городе Штральзунде. Он был возведен в неоготическом стиле в начале прошлого века.
В первой половине августа во многих регионах Германии установилась вполне осенняя прохладная погода.
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