 Немцы оценили шансы политиков ХДС на роль кандидатов в канцлеры | Новости из Германии о Германии | DW | 14.02.2020

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Германия

Немцы оценили шансы политиков ХДС на роль кандидатов в канцлеры

Среди четырех возможных кандидатов на пост главы партии ХДС наибольшие шансы на сегодня у Фридриха Мерца, свидетельствует соцопрос Deutschlandtrend.

Опрошенные социологами немцы считают Фридриха Мерца наиболее приемлемым кандидатом в канцлеры ФРГ

Опрошенные социологами немцы считают Фридриха Мерца наиболее приемлемым кандидатом в канцлеры ФРГ

Судя по результатам опроса общественного мнения Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD, обнародованным в четверг, 13 февраля,  Фридрих Мерц (Friedrich Merz) для большинства респондентов - наиболее приемлемый кандидат для того, чтобы на грядущих выборах побороться за пост канцлера в роли председателя партии христианских демократов. Именно так заявили 40 процентов участников опроса по всей Германии. Среди сторонников партии Христианско-Демократический Союз (ХДС) такой ответ дали 70 процентов опрошенных.

Интересно, что сам Мерц до сих пор не подтвердил официально своего намерения побороться за пост главы партии, а в перспективе - и за должность канцлера. Выступая 13 февраля в Берлине на форуме, посвященном проблемам среднего класса (Mittelstandsforum), Мерц сказал лишь, что "готов взять на себя ответственность", уклонившись от ответа на прямой вопрос.

Между тем, как показывает опрос Deutschlandtrend, около 42 процентов населения Германии считают, что Мерц - неподходящий кандидат на пост главы ХДС.

Шансы Маркуса Зёдера, Армина Лашета и Йенса Шпана на пост главы ХДС

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В то же время 31 процент опрошенных заявил, что хотел бы видеть на этой должности председателя партии Христианско-Социальный Союз (ХСС) Маркуса Зёдера (Markus Söder). Против кандидатуры Зёдера высказался 51 процент респондентов.

Около 30 процентов опрошенных отдают предпочтение главе правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армину Лашету (Armin Laschet), в то время как 43 процента респондентов не считают этого политика достойным претендентом на роль кандидата в канцлеры.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) пользуется симпатией у 24 процентов опрошенных. В то же время около 60 процентов респондентов не готовы поддержать его кандидатуру на пост председателя ХДС, который представлял бы партию на парламентских выборах в роли кандидата в канцлеры.

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1876-1967. Немецкий политик, первый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и первый канцлер Германии.  

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