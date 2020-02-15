Немецкий эпидемиолог о вспышке COVID-19 в Италии: "Полная защита от коронавируса - иллюзия"

До 19 февраля в Италии насчитывалось всего три случая заражения коронавирусом COVID-19. Однако после этого в стране зафиксировали резкий скачок числа пациентов с этим диагнозом. К 25 февраля опасной инфекцией было заражено уже 287 человек, семеро пациентов скончались. Таким образом, по числу заражений коронавирусом Италия поднялась на третье место в мире - после Китая и Южной Кореи.

Реагируя на обострившуюся ситуацию, итальянские власти ввели режим карантина в 11 населенных пунктах в провинциях Ломбардия и Венето, ставших эпицентрами распространения коронавируса, а также отменили знаменитый венецианский карнавал и ряд других массовых мероприятий. Станет ли Ломбардия "европейским Уханем" и насколько велика опасность распространения коронавируса по всей Европе? Эти вопросы DW задала профессору Жерару Краузе (Gérard Krause) - главе отделения эпидемиологии Центра исследования инфекционных заболеваний имени Гельмгольца в Брауншвейге.

Deutsche Welle: Профессор Краузе, итальянскую провинцию Ламбардию, ставшую очагом распространения коронавируса, все чаще называют "европейским Уханем". Это сравнение оправдано?

Эксперт Центра исследования инфекционных заболеваний имени Гельмгольца Жерар Краузе

Жерар Краузе: Оно немного утрировано уже потому, что численность населения в итальянских провинциях, столкнувшихся с коронавирусом, из расчета на квадратный метр иная, нежели в Ухане. Так что это совсем другая ситуация.

- Есть ли опасность того, что после вспышки коронавируса в Италии он начнет бесконтрольно распространяться по всей Европе?

- В подобной ситуации важно правильно выбрать момент для перехода от попыток ограничить распространение вируса к борьбе с эпидемией. Не стоит впадать в иллюзию, что какую-то отдельно взятую страну можно навеки оградить от подобной инфекции. В случае с COVID-19 это, вероятно, не удастся. Рано или поздно с этим типом коронавируса столкнутся все страны в северных широтах. И все-таки на начальном этапе имеет смысл попытаться тянуть время - чтобы подготовить больницы и системы раннего оповещения и больше узнать о вирусе, чтобы лучше реагировать на его вспышку.

- Получается, что проверять состояние здоровья путешествующих на границах между отдельными странами - членами ЕС, как это делается в некоторых аэропортах, не имеет смысла?

- Целый ряд смоделированных расчетов показывает, что такие меры, как правило, не дают выдающихся результатов. Как раз в случае китайского коронавируса эффективность пограничных проверок не обещает быть чрезвычайно высокой. Ведь большая часть зараженных им поначалу не проявляет никаких симптомов, так что при контроле на границе эти пациенты не привлекают к себе внимания.

- Италия - излюбленная цель туристов. Посоветовали бы вы отказаться от отпуска там? Или беспокоиться не о чем, если не ездить в те регионы, где произошла вспышка коронавируса?

- Я не стал бы рекомендовать отказываться от отпуска в Италии, поскольку исхожу из того, что регионы, в которых могут случиться подобные вспышки инфекции, скоро могут появиться и в Германии, и во Франции, и в других странах. В такой ситуации вопрос о том, ехать куда-то или нет, отпадает сам собой.

- И все-таки итальянские власти отменили карнавал в Венеции и ввели карантин в целом ряде городов. Были ли эти меры оправданы?

- Всегда проще судить уже после того, как решение было принято. Сегодня такие жесткие шаги помогают выиграть время, однако в один прекрасный момент они окажутся бессмысленными. К тому же, повторить их в каждом последующем населенном пункте или европейской стране, в которых появится вирус, не удастся.

- Могут ли те, кто все-таки решил отправиться в поездку, как-то защитить себя от вируса?

- Для этого стоит вспомнить об основных правилах гигиены. Все, что необходимо делать для того, чтобы не заразиться гриппом, нужно делать и для защиты от коронавируса. Чаще мыть руки и, если заразился сам, стараться избегать контакта с окружающими.

- Как насчет того, чтобы запастись респираторными масками?

Из-за вспышки коронавируса итальянские власти отменили знаменитый карнавал в Венеции

- Обычные маски нужны только, когда уже заболевший человек старается не заразить других. Чтобы защититься самому, нужны неудобные респираторные маски класса FFP3 (Маски Filtering Face Piece 3 обладают наиболее сильными многослойными фильтрами и способны защищать от особо опасных вирусов и радиации - Ред.). Такие маски подходят в первую очередь для людей со слабым иммунитетом. Других способов защиты нет. Против этого коронавируса нет ни вакцины, ни профилактической терапии.

- Особенно много новых случаев заражения было зафиксировано в круге общения одного 38-летнего итальянца. При этом считается, что один заболевший в среднем передает инфекцию "только" двум-трем другим людям. Или бывают пациенты, которые представляют особую опасность для окружающих?

- Речь о так называемых "суперраспространителях". Теорию о существовании таких пациентов нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Являются ли эти людьми теми, кто в силу особых жизненных обстоятельств часто и интенсивно общаются с другими людьми? Или их секреты содержат вирус в особенно высокой концентрации? Вероятно, оба эти фактора играют здесь роль. Вывод отсюда такой: в отношении каждого пациента нужно быть готовым к тому, что заразившийся мог иметь контакт с большим количеством других людей.

- Стоит ли ожидать, что скоро появится вакцина против коронавируса?

Некоторые эксперты считают, что контроль за состоянием здоровья путешествующих не поможет остановить распространение коронавируса

- Исходя из собственного опыта, я предполагаю, что в ближайшие недели и месяцы нам не будет доступен медикамент или активный компонент против данного коронавируса. Ведь любое лекарство сначала нужно проверить на безопасность и переносимость на животных, а потом и на людях. Необходимы тщательные клинические исследования. Этот процесс можно ускорить, но не радикально. При этом возникает вопрос: кто же будет производить активный компонент и само лекарство? Ведь в итоге никогда не знаешь, будет ли продукт иметь на рынке спрос.

- Это значит, что, когда эпидемия закончится, новый препарат может оказаться никому не нужным?

- Именно так.

- Выходит, инвестиции в его производство могут оказаться невыгодными для фармацевтических концернов?

- Это зависит от ряда факторов. Риск имеется всегда, если не знать, как будет развиваться рынок.

- В России рекомендуют препарат на основе умифеновира ("Арбидол") как средство против коронавируса. В ЕС это лекарство не допущено к применению. Вы что-нибудь о нем слышали?

- С этим активным компонентом я никогда не имел дела. Поэтому не могу никак прокомментировать его действенность.

Смотрите также:

Резкий скачок коронавируса в Италии Полицейский контроль на границе карантинной зоны Около 52 000 человек, проживающих в 11 населенных пунктах на севере Италии, из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса, фактически оказались отрезанными от внешнего мира. Въезд в эти города и выезд из них возможны только по специальному разрешению. Нарушителям грозит "уголовно-правовое преследование".

Резкий скачок коронавируса в Италии Опустевшие улицы Кодоньо - город с 15-тысячным населением в провинции Ломбардия. Из-за угрозы распространения коронавируса все его магазины и закусочные сейчас закрыты. Лишь немногие жители решаются выйти на улицу. Что стало причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом на севере Италии, до сих пор неизвестно. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, карантин продлится две недели.

Резкий скачок коронавируса в Италии Число заболевших стремительно растет 20 февраля диагноз коронавируса подтвердился у 38-летнего жителя города Кодоньо. С тех пор число заболевших из его круга общения неуклонно растет. На данный момент родители мужчины (на фото) находятся под наблюдением врачей. Тем не менее он не является так называемым "нулевым пациентом", с которого началось распространение коронавируса в регионе.

Резкий скачок коронавируса в Италии Закупка продуктов впрок Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

Резкий скачок коронавируса в Италии Повышенный спрос на защитные маски Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

Резкий скачок коронавируса в Италии Двойные маски Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

Резкий скачок коронавируса в Италии Показ мод несмотря на коронавирус Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

Резкий скачок коронавируса в Италии Отмена футбольных матчей Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи. Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель

