 Немецкий монах наладил производство джина (фото) | Кадр дня | DW | 10.11.2018

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Кадр за кадром

Немецкий монах наладил производство джина (фото)

Монахи-цистерцианцы издавна славились своим трудолюбием и предприимчивостью.

Отец Юстинус Пех (Pater Justinus Pech)

10.11.2018, Бохум • Считается, что немецкие монахи умели и умеют прекрасно варить пиво, но они могут предложить и что-то покрепче. Например, отец Юстинус Пех из цистерцианского монастыря в Бохуме наладил производство джина по собственному рецепту. Приобрести бутылочку-другую "Monastic Dry Gin" можно в монастырской лавке или через интернет - 39,50 евро за 0,5 литра. Prost!

Ноябрьские кадры из Германии

  • Большой Фельдберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Франкфурт в тумане

    08.11.2018, Большой Фельдберг • Эта фотография была сделана ранним ноябрьским утром на вершине горы Большой Фельдберг (Großer Feldberg, 879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.

  • Альт-Тухебанд

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ушастые совы в дельте Одера

    08.11.2018, Альт-Тухебанд • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.

  • Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ноябрьская клубника

    07.11.2018, Мюльхайм-ан-дер-Рур • Клубничный сезон в этом году в Германии выдался превосходный, но летом мало кто мог предположить, что в некоторых местах клубника здесь продолжит созревать под открытым небом до начала ноября - например, в земле Северный Рейн - Вестфалия, где была сделана эта фотография. Пусть не очень крупная, но все же своя!

  • Лидия Смуда (Lydia Smuda) и Петер Ченчер (Peter Tschentscher)

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Самая старая жительница Гамбурга

    07.11.2018, Гамбург • Лидия Смуда родилась в 1906 году в Рейнской области. Сейчас она является самой старой жительницей Гамбурга и всего лишь на один год моложе самого старого жителя Германии - Густава Гернета из Саксонии-Анхальт. На этой фотографии 112-летнюю долгожительницу во вторник, 6 ноября, поздравляет первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Золотой ноябрь" в Нюрнберге

    06.11.2018, Нюрнберг • Жителям Германии, судя по всему, придется привыкать к новой природной реальности - золотому ноябрю. В любом случае, нынешний октябрь на этот статус во многих местах претендовать не мог - погода стояла почти летняя, многие деревья оставались зелеными. Так ноябрь выглядит сейчас в Нюрнберге около средневековой церкви Святого Лаврентия.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Реликт холодной войны

    06.11.2018, Берлин • 120-метровый холм Тойфельсберг состоит из обломков зданий, разрушенных во время Второй мировой войны. В 1950-х годах здесь обосновались американские спецслужбы. После воссоединения Германии шпионский комплекс пришел в запустение и стал популярным среди любителей заброшенных мест. В начале ноября власти Берлина присвоили этой территории статус исторического памятника.

  • Люнебургская пустошь летом во время цветения вереска

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Субботник в среду

    05.11.2018, Зольтау • Немецкие пустоши сформировались в результате многовековой деятельности человека на месте вырубленных лесов. Чтобы они не зарастали, их надо либо использовать в качестве пастбищ, либо регулярно очищать от поросли деревьев - например, берез или сосен. В среду, 7 ноября, свой вклад в это дело внесут школьники в Люнебургской пустоши - чтобы было, где расти и цвести вереску.

  • Хунсрюкская веррукария

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Хунсрюкская веррукария

    05.11.2018, Рейнланд-Пфальц • Первые описания лишайников содержаться в трудах "отца ботаники" - древнегреческого ученого Теофраста. Группа насчитывает более 25 тысяч видов. Недавно немецким ученым из Кобленца удалось открыть новый вид - на этом кварците из национального парка Хунсрюк-Хохвальд. Назвали лишайник по месту находки - хунсрюкской веррукарией (Verrucaria hunsrueckensis).

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Кельнские овцы

    04.11.2018, Кельн • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Где эта ратуша, где этот дом?

    03.11.2018, Франкфурт-на-Майне • Старая ратуша и другие достопримечательности исторического центра Франкфурта-на-Майне в земле Гессен отражаются в медном раструбе во время выступления музыкантов на площади Рёмерберг. Старая ратуша Рёмер - одна из самых красивых в Германии. На протяжении многих столетий она была местом избрания и коронации немецких императоров.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Земляные человечки"

    02.11.2018, Штутгарт • Два маленьких суриката осматриваются в большом вольере под присмотром заботливой родительницы. Они появились на свет в Штутгартском зоопарке восемь недель назад и сейчас впервые вышли на прогулку. "Земляные человечки" (Erdmännchen), как их называют немцы, относятся к числу самых популярных животных в зоопарках Германии.

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Толстый Петр"

    01.11.2018, Кельн • "Толстый Петр" ("Dicker Pitter") - так жители города называют самый большой колокол Кельнского собора, посвященный Апостолу Петру. Он был отлит в 1923 году и весит 24 тонны. Полтора года колокол молчал. Сейчас здесь завершили монтаж новой подвески языка и провели, так сказать, первую репетицию. Всего в соборе насчитывается 11 колоколов. Самые старые были изготовлены в XIV веке.


Смотрите также:
Прощальная краса немецких ландшафтов - 2018

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Путешествие по осенней Германии 2018 года начнем около этих живописных берез в природном парке Шлаубеталь (Бранденбург).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Осенне-золотая поверхность озера во Фрайбурге (Баден-Вюртемберг).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Одинокий подсолнух на поле около Штансдорфа недалеко от Потсдама (Бранденбург).

  • Нижняя Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Туманный ландшафт под Ганновером (Нижняя Саксония).

  • Мекленбург - Передняя Померания

    Немецкая осень - 2018

    Маяк и еще не убранные на зиму пляжные корзины на балтийском курорте Варнемюнде во время первого осеннего шторма этой осени (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Серые журавли в небе над Мешерином (Бранденбург).

  • Мекленбург - Передняя Померания

    Немецкая осень - 2018

    Опустевший морской причал курорта Цинновиц на балтийском острове Узедом (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Мехерних (Северный Рейн - Вестфалия)

    Немецкая осень - 2018

    Утренний туман около города Мехерних (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Мекленбург - Передняя Померания

    Немецкая осень - 2018

    Осень на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Рыбацкий домик на озере Хаммерзе (Бранденбург).

  • Саксония

    Немецкая осень - 2018

    В окрестностях замка "Трех орешков для Золушки" - Морицбург под Дрезденом (Саксония).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Каштаны около Цешдорфа уже сбросили листья (Бранденбург).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Мельница XVI века в Бремсдорфе (Бранденбург).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Окрестности города Ванген в Альгое (Баден-Вюртемберг).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Цистерцианский монастырь XIII века в Нойцелле (Бранденбург). Обитель была распущена в 1817 году и воссоздана в начале нынешнего сентября. Здешний новый приорат состоит сейчас из восьми братьев-цистерцианцев.

  • Бавария

    Немецкая осень - 2018

    Рыбак на лодке посреди водохранилища на реке Изар - озера Сильвенштайн (Бавария).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Церковь Святого Галла в Ридлингене (Баден-Вюртемберг).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Скворцы на проводах над виноградниками в Эренкирхене (Баден-Вюртемберг).

  • Бавария

    Немецкая осень - 2018

    Альпийские ландшафты около Берхтесгадена (Бавария).

  • Бавария

    Немецкая осень - 2018

    Паломническая церковь Девы Марии на винограднике около нижнефранконского города Фолькаха (Бавария). "Виноградник" (Weingarten) в данном случае не только указывает на место, но и входит в полное название храма XIII века на немецком языке - Wallfahrtskirche Maria im Weingarten.

  • Нижняя Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Окутанная облаками гора Вурмберг - вторая по высоте после Броккена гора лесного региона Гарц (Нижняя Саксония).

  • Нижняя Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Японский клен в "Горном саду" - Берггартен в Ганновере (Нижняя Саксония).

  • Гессен

    Немецкая осень - 2018

    Овца в осеннем лесу около Бенсхайма (Гессен).

  • Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Парк развлечений в Лихтенау (Саксония). Благодаря необычно теплой осени многие такие парки в Германии в этом году продлили сезон.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

В Восточной Германии воссоздают древний монастырь

Эта фотография была сделана в церкви бывшего и будущего цистерцианского монастыря в бранденбургской коммуне Нойцелле.  

Монастырское искусство белых монахов

Цистерцианцы стремились к простоте в убранстве монастырских церквей. Всегда ли им удавалось следовать этому правилу?  

Концерн белых монахов: история успеха

Орден цистерцианцев, или белых монахов, был одним из самых успешных католических орденов Средневековья. Этому способствовали и принципы менеджмента, характерные скорее для нашего времени.  

Андексское аббатство - монастырь под Мюнхеном

Здесь находится самая большая монастырская пивоварня Германии.  

Монастырь Святого Михаила, или Где варили жидкий копченый окорок?

В храме этого монастыря в Бамберге можно увидеть изображения почти 600 разных растений, а по соседству работает пивной музей.  

Церкви и монастыри Бамберга

В этом немецком городе находится единственный в мире протестантский храм, освященный папой римским.  

Аббатство Корвей: там, где уцелели "Анналы" Тацита

Аббатство Корвей под Хёкстером являлось одним из важнейших средневековых центров сохранения и распространения знаний, а теперь само стало объектом Всемирного наследия.  

Аббатство Корвей: история нового памятника ЮНЕСКО

Комитет Всемирного культурного наследия на заседании в Дохе 21 июня удовлетворил заявку Германии присвоить этот престижный статус бывшему Корвейскому монастырю под Хёкстером.  

Монастырь Маульбронн - школа Кеплера и Гессе

Часовня, трапезная, обходная галерея - из всех средневековых обителей, возведенных севернее Альп, этот монастырь сохранился самым лучшим образом.  

Уйди на лето в монастырь: возможности спиритуального туризма

В Германии набирает популярность вид отдыха, который дает то, чего не может дать даже самый роскошный отель у моря: весьма дефицитные ныне уединение и покой.  

10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию

Здесь находится не только самая популярная из достопримечательностей Германии, но и много других памятников.  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

Кадр за кадром - Ноябрь 2018  

Немецкая осень - 2018  

Аудио- и видеофайлы по теме

Доберанская монастырская церковь  

Оттобойрен  

Андексское аббатство  

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