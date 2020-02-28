Немецкий зоопарк показал сразу десять очень редких поросят (фото)

Ганновер • Если три поросенка - сказка, то сразу десять поросят - это уже фантастика! На этих фотографиях - не просто какие-то пестрые свинки, а продолжатели очень редкой бентгеймской деревенской породы (нем. Bentheimer Landschwein), почти исчезнувшей в середине прошлого века из-за того, что покупателям в Германии времен немецкого экономического чуда не нравилось слишком постное мясо, в котором содержалось очень мало жира.

Свинка Герда в окружении потомства

Редкая порода - не для больших свиноферм

Хотя эти животные отличаются неприхотливостью, фермеры из-за отсутствия спроса на постную свинину просто перестали их разводить, так что породу удалось сохранить лишь усилиями энтузиастов. Для современного интенсивного скотоводства она подходит плохо, но очень интересна для небольших фермерских хозяйств, делающих ставку на производство органических продуктов.

Бентгеймская порода свиней была выведена в середине XIX века

Герда и десять поросят

Эти фотографии сделаны в Германии в Ганноверском зоопарке, как раз представившем публике десяток бентгеймских поросят. Они родились в середине февраля. Зоопарк участвует в программе восстановления этой породы. Их родители Герда и Герд живут здесь уже почти два года. В целом в Германии сейчас насчитывается около четырехсот свиноматок бентгеймской породы и около сотни кабанов. Примерно столько же - в соседних Нидерландах. При этом общее поголовье свиней в Германии, согласно данным Федерального статистического ведомства, в прошлом году составило почти 26 миллионов.

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