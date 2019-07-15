 Немецкий автопром: резкое торможение после долгого бума | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 18.07.2019

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Экономика

Немецкий автопром: резкое торможение после долгого бума

Проблемы BMW, Daimler и Volkswagen во многом характерны для всей мировой автомобильной промышленности: переход на электромобили стоит дорого, а продажи падают, особенно в Китае.

Нераспроданные новые автомобили

В автомобильной промышленности Германии после почти десятилетнего бума начался спад. Многое указывает на то, что он может оказаться весьма серьезным и длительным. Ведь проблемы, которые переживают сейчас BMW, Daimler и Volkswagen со своими дочками Audi и Porsche, а также находящиеся в иностранной собственности немецкие заводы Ford и Opel, во многом характерны для всего мирового автопрома. В том числе и для тех компаний, которые работают на автомобильном рынке России. 

Производители комплектующих жалуются на нехватку заказов

Одним из наиболее точных опережающих индикаторов состояния дел в автопроме являются портфели заказов поставщиков компонентов. В отрасли длинный производственный цикл, закупки узлов и деталей планируются задолго до выпуска конечного продукта - самого автомобиля. И если производители комплектующих в один голос жалуются сейчас на нехватку заказов, значит, автостроители ударили по тормозам.

Плакат Радикальные скидки в автосалоне

"Радикальные скидки" обещает этот автосалон в восточногерманском Дрездене

"Сначала мы исходили из сокращения производства автомобилей на 3%. Теперь ожидаем минус в 4,5%", - сообщил немецкой экономической газете Handelsblatt Штефан Азенкершбаумер (Stefan Asenkerschbaumer), заместитель генерального директора крупнейшего в мире производителя автокомпонентов Bosch. "Из-за сжатия автомобильных рынков мы существенно отстаем от плана", - признался Вольф-Хеннинг Шнайдер (Wolf-Henning Schneider), глава другого лидера на рынке комплектующих - ZF Friedrichshafen.

Торможение глобального автопрома больно ударило и по крупнейшему в мире химическому концерну BASF. У него имеются предприятия в Германии, США, Китае, и всюду их крупными клиентами являются автомобилестроители, заказывающие, к примеру, лаки. 8 июля немецкий гигант сообщил о резком, практически наполовину, сокращении операционной прибыли во 2-м квартале, что вынудило его значительно снизить финансовый прогноз на весь 2019 год.

Сбыт автомобилей сокращается медленнее, чем производство

В качестве причины BASF назвал существенное замедление темпов роста мирового промышленного производства - и первым делом указал на автопром. "Замедление роста в глобальной автомобильной промышленности оказалось особенно сильным, - подчеркивается в официальном сообщении концерна. - В мире производство сократилось в 1-м полугодии примерно на 6%. В Китае, на крупнейшем автомобильном рынке мира, сокращение оказалось больше в два с лишним раза и составило примерно 13%".

Автосалон BMW в китайском Шанхае

Автосалон BMW в китайском Шанхае

Судя по тому, как худеют портфели заказов у немецких производителей комплектующих, во 2-м полугодии объемы производства в отрасли могут еще больше снизиться. Handelsblatt не исключает даже обвального падения. Речь именно о производстве, не о сбыте автомобилей. Он-то как раз до сих пор более или менее держался, в том числе потому, что дилеры распродавали запасы со скидками. Например, в Китае, где с 1 июля при регистрации новых машин стали действовать более строгие нормы для выхлопных газов.

Впрочем, у некоторых автостроителей сбыт уже успел рухнуть. Так, французская группа PSA, владеющая брендами Peugeot и Citroen и немецкой компанией Opel, за первые шесть месяцев продала на 12,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. У ее французского конкурента Renault продажи по всему миру снизились на 6,7%. 

Daimler дважды за три недели снизил годовой прогноз

На таком фоне валовые результаты немецких компаний по итогам 1-го полугодия выглядят не так уж и плохо. Daimler продал по всему миру "всего" на 4,6% меньше легковых машин марки Mercedes-Benz, у Volkswagen продажи уменьшились на 2,8%, а у BMW они даже выросли на 0,8%. В результате баварский автостроитель впервые в истории фирмы сумел сбыть за первые шесть месяцев года свыше 1,25 млн автомобилей.

Однако решающее значение имеют не валовые, а финансовые показатели. Volkswagen представит данные за полугодие и новые прогнозы 25 июля, концерн BMW, глава которого, 53-летний Харальд Крюгер (Harald Krüger), в начале июля неожиданно заявил о своем предстоящем уходе, анонсировал подробный отчет на 1 августа. И вот тут-то, возможно, назревают неприятные сюрпризы.

Электромобиль Tesla на улице Максимилианштрассе в Мюнхене

Электромобиль Tesla на фешенебельной улице Максимилианштрассе в Мюнхене

Ведь 12 июля концерн Daimler, по выражению агентства dpa, "шокировал отрасль" сообщением, что во 2-м квартале вместо операционной прибыли получит убыток в размере 1,6 млрд евро, а также предупреждением, что по итогам всего 2019 года результат окажется "существенно ниже" прошлогоднего.

Таким образом, у одного из мировых лидеров в высокодоходном премиум-сегменте быстро ухудшаются финансовые показатели, ведь это было уже второе снижение годового прогноза Daimler за три недели. Правда, частично денежные проблемы концерна связаны со специфической немецкой историей - жульничеством с выхлопами дизельных автомобилей.

Прибыльность автостроения падает в самый неподходящий момент

Но вот прогноз Daimler, что норма прибыли при продаже легковых "Мерседесов" будет теперь не 6-8%, а только 3-5%, к дизельному скандалу отношения уже не имеет: тут дело скорее в проблеме всей отрасли. Всемирное снижение продаж заставляет стимулировать спрос скидками, а это ведет к падению рентабельности. "Мы увидим у всех автопроизводителей и поставщиков комплектующих более низкую маржу. Поэтому ближайшие годы станут серьезным испытанием", - прогнозирует Алекс Вахтмайстер (Alex Wachtmeister), автомобильный эксперт консалтинговой компании Boston Consulting.

Дело в том, что нынешний циклический спад застал отрасль в необычной и крайне сложной ситуации, фактически "на переправе": немецкий и весь мировой автопром форсированными темпами осуществляют переход от классических двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на электрические моторы и альтернативные виды топлива. В такой судьбоносный момент нужно усиленно инвестировать, чтобы не отстать от старых и новых конкурентов - таких, как американская компания Tesla, которая продала во 2-м квартале рекордное число своих электромобилей: свыше 95 тысяч.

Контекст

Немецкий и американский автостроители начинают стратегическое партнерство в момент решительной перестройки своего бизнеса, который не может не отразиться и на их заводах в России. (16.01.2019)

Ford закроет или продаст шесть своих предприятий в Великобритании, Франции, России и Словакии. Сокращения будут проведены в рамках реорганизации бизнеса американского автоконцерна в Европе. (27.06.2019)

В отличие от японского конкурента, немецкие автоконцерны VW, BMW и Daimler планируют сконцентрироваться на выпуске электромобилей. (23.03.2019)

В электромобильность инвестируют 40 млрд евро, а в цифровизацию и автономное вождение - еще 18 млрд, заявил глава VDA. Автопроизводители ФРГ намерены за 3 года увеличить выбор электромобилей до 100 моделей. (03.03.2019)

И именно в этот момент традиционные автостроители сталкиваются с кризисом сбыта. Причем у многих из них продажи, как назло, особенно сильно падают как раз в Китае (сказываются, в частности, последствия объявленной Соединенными Штатами торговой войны), который в известной мере навязал всему мировому автопрому эту технологическую гонку.

Ведь введенные Пекином с 2019 года квоты на электромобили, которые с 2020 года будут еще больше ужесточены, преследуют не только экологические цели, но и стали частью индустриальной политики КНР, направленной на поддержку местных производителей. Объявление об этих мерах два года назад фактически застало врасплох немецких и других иностранных автостроителей, и им пришлось, чтобы не потерять позиции на гигантском китайском рынке, поспешно ускорять переход на электрическую тягу.

И вот теперь предстоит и дальше быстро плыть к новым берегам, но высокие расходы на внедрение электрических и гибридных моделей при снижающихся продажах и падающих доходах будут затруднять движение, а кого-то и вовсе могут и потянуть на дно. Как в такой ситуации не только удержаться на плаву, но еще и обогнать других?

Один вариант - укрепить свои силы с помощью слияний и поглощений. Это в конце мая попытался сделать итальянско-американский концерн Fiat Chrysler, предложивший французскому Renault объединение на равных, но сделка сорвалась. Другой вариант - формировать стратегические союзы, сохраняя при этом свою самостоятельность. По этому пути идут, к примеру, Volkswagen и Ford.

Российские автозаводы зарубежных компаний: что их ждет

15 января они объявили о совместном производстве коммерческих автомобилей и пикапов, полгода спустя, 12 июля, договорились о сотрудничестве в области электромобилей и автономного вождения. Volkswagen вложит 2,6 млрд долларов в фордовскую дочку Argo AI, разрабатывающую программное обеспечение для беспилотных автомобилей, а Ford будет производить свои электромобили на разработанной немецким партнером платформе.

В свою очередь BMW и Daimler, острейшие конкуренты в премиум-сегменте, 4 июля подписали соглашение о совместной разработке технологий для беспилотных автомобилей. Так что в отрасли явно сформировалось убеждение, что, во-первых, переход на принципиально новые технологии в одиночку точно не осилить, тем более в условиях падающего рынка, и что, во-вторых, финансовые средства необходимо сконцентрировать именно на прорывных направлениях. К этому же, похоже, пришли и поставщики. "Мы сосредотачиваемся на темах будущего и сокращаем инвестиции в действующие технологии", - говорит глава ZF Friedrichshafen Вольф-Хеннинг Шнайдер.

Главы Volkswagen и Ford, Херберт Дис и Джеймс Хэкетт, на пресс-конференции в Нью-Йорке

Главы Volkswagen и Ford, Херберт Дис и Джеймс Хэкетт, на пресс-конференции в Нью-Йорке 12 июля 2019 года

Для России такой тренд может означать следующее: если на ее рынке плохо пойдут электромобили и гибриды, что по целому ряду причин вполне вероятно, немецкие и другие иностранные автостроители вряд ли захотят вкладывать деньги в развитие и модернизацию имеющихся у них в РФ производственных площадок, выпускающих сейчас традиционные автомобили с ДВС. Без инвестиций конкурентоспособность и рентабельность этих российских заводов неминуемо начнет падать, тогда как автостроителям во что бы то ни стало нужно повышать маржу.

В такой ситуации следующим логичным шагом может стать отказ по меньшей мере от части этих мощностей. Именно так поступила в нынешнем году корпорация Ford: она закрыла или продала в Европе, в том числе в России, шесть предприятий, чтобы сконцентрироваться на направлениях, которые считает для себя приоритетными: внедорожники (SUV), коммерческие автомобили, пикапы, электромобили и беспилотные автомобили.         

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    Автор: Инза Вреде, Павел Лось


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