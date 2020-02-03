 Немецкие ученые: Коронавирус передается и от людей со слабыми симптомами | Новости из Германии о Германии | DW | 05.02.2020

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Германия

Немецкие ученые: Коронавирус передается и от людей со слабыми симптомами

По данным немецких ученых, коронавирус нового типа размножается в носоглотке и пищеварительном тракте у заразившихся людей со слабыми симптомами вне зависимости от того, поразил ли он легкие.

Врачи в больнице Уханя

Врачи в больнице Уханя

Коронавирус  2019n-CoV могут передавать носители, у которых выявлены лишь легкие симптомы заболевания. Об этом во вторник, 4 февраля, говорится всовместном пресс-релизе, выпущенном представителями берлинской клиники Шарите, мюнхенской клиники в Швабинге и Институтом микробиологии бундесвера.

Ученые проанализировали данные, полученные в результате мониторинга состояния пациентов с легочными заболеваниями и выявленным коронавирусом, которые лечатся в мюнхенской клинике в Швабинге. У некоторых из них проявились лишь легкие симптомы болезни, похожие на простуду, но вирус все равно присутствует и размножается в носоглотке, а также в пищеварительном тракте, независимо от того, поразил ли он легкие или нет. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что инфицированные люди со слабыми или начинающимися симптомами, например, болью в горле, насморке или ломотой в теле без температуры, могут передавать вирус дальше.

В Германии число пациентов, инфицированных коронавирусом 2019n-CoV, достигло 12 человек. Большинство из них являются сотрудниками компании Webasto, производящей автозапчасти. Они живут в округе Штарнберг неподалеку от Мюнхена, где расположена фирма. В Германии первый пациент, инфицированный коронавирусом, также работал в компании Webasto. Он заразился во время семинара по повышению квалификации от коллеги из Китая.

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  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Две больницы за две недели

    Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Балет разноцветных экскаваторов

    Все началось 23 января со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Больницы из сборных модулей

    Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

  • Рабочий спит, лежа на трубе

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Работа до изнеможения

    Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


Смотреть видео 03:07

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Контекст

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