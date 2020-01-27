Немецкие СМИ о последствиях вспышки коронавируса для Китая

В последние недели вспышка коронавируса в Китае остается одной из самых обсуждаемых тем в немецких СМИ. Обозреватели рассуждают об эффективности мер, принятых Пекином в целях борьбы с заболеванием, и о том, как они отразятся на китайской экономике, а также повлияют на политическую ситуацию в стране.

FAZ: Коронавирус - тест для экономики КНР

Многие ожидают от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявления чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Однако это ничего не изменит - по крайней мере, в данный момент, считает обозреватель газеты FAZ Йоахим Мюллер-Юнг (Joachim Müller-Jung). В то же время китайские власти еще никогда не делали так много для того, чтобы оценить риск пандемии и предотвратить ее распространение уже в самом начале, подчеркивает автор. "Это настоящий тест на выносливость, и не только для Китая", - пишет он.

В китайском супермаркете, 23 января

Тем не менее, продолжает комментатор, новый вирус стремительно распространяется и ведет себя непредсказуемо. Пока уровень смертности среди инфицированных ниже, чем во время эпидемии SARS в 2002 году, а в одной только Германии от гриппа ежегодно умирает во много раз больше людей, подчеркивает Йоахим Мюллер-Юнг.

В то же время он предупреждает, что эпидемия еще только начинается. "Ясно одно: чем быстрее распространяется вирус, тем выше риск его мутации. В результате эпидемии SARS всего за полтора года рост ВВП Китая замедлился на целых полтора процента. Существует риск радикального ограничения свободы передвижения людей. (..) Здравоохранение имеет свою цену, как в политическом, так и в экономическом плане", - резюмирует автор.

SZ: Власти КНР не должны были изолировать Ухань

В свою очередь обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Леа Дойбер (Lea Deuber) критикует решение Пекинаперекрыть транспортное сообщение с 12-миллионным городом Ухань, где в конце декабря началась вспышка нового вида пневмонии. "Прискорбно, что в ВОЗ без долгих разговоров поддержали столь серьезное посягательство на свободу миллионов людей. Никто не хочет болеть. Но китайские власти смогли принять такое решение только потому, что мнение населения в их стране не имеет никакого значения. А тот факт, что международное сообщество этим воспользовалось, не вызывает уважения", - подчеркивает автор в своем комментарии под заголовком "Опасная изоляция Уханя".

Новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, приведшего к смерти около 1000 человек

Столь радикальный шаг спровоцировал панику среди населения города: в Ухане не хватает продовольствия, и люди не знают, когда закончится их бедственное положение, продолжает Леа Дойбер. К тому же, карантин в Ухане в любом случае был объявлен слишком поздно, считает она. "Пекин использовал закрытие города для того, чтобы продемонстрировать свою способность к решительным действиям. Когда был объявлен карантин, с момента начала вспышки заболевания в Ухане прошло уже три недели, и многочисленные случаи заражения уже были зафиксированы в других азиатских странах", - пишет автор SZ.

На ее взгляд, было бы гораздо разумнее просто рекомендовать людям оставаться дома. "Теперь они штурмуют больницы, потому что больше не могут оценить реальную опасность вируса. Изоляция не защитила людей, а наоборот, подвергла их опасности", - констатирует обозреватель.

Handelsblatt: Пекин учится на своих ошибках

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Между тем, комментатор издания Handelsblatt Ша Хуа (Sha Hua) считает, что центральное правительство Китая теперь получило возможность исправить ошибки, допущенные властями города Ухань. Она напоминает о том, что вспышка вируса SARS в 2002 году переросла в пандемию в том числе и потому, что власти КНР изначально скрывали истинные масштабы проблемы.

Однако Пекин действительно учится на своих ошибках, отмечает комментатор. Похоже, что с медицинской точки зрения в этот раз власти КНР приняли много правильных решений. В частности, они оперативно передали международным экспертам данные о последовательности расположения генов коронавируса. К тому же, связь с экспертами осуществляется бесперебойно, подчеркивает Ша Хуа.

Многие граждане Китая проводят различие между местными и центральными властями. В то время как первые зачастую считаются коррумпированными, центральное правительство обычно пользуется высоким доверием, пишет Handelsblatt.

По некоторым данным, после вспышки коронавируса власти города Ухань также изначально скрывали масштабы проблемы. "Но теперь центральное правительство взяло ситуацию в свои руки и получило шанс остановить распространение пандемии. По крайней мере, Пекин выступает в роли решительного кризисного менеджера. Является ли он таковым на самом деле, покажет время. Пока же граждане в любом случае должны подчиняться властям - вне зависимости от того, доверяют они им или нет", - заключает автор.

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