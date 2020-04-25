Немецкие клиники простаивают в ожидании пациентов с COVID-19. Парадокс?

Сотни немецких больниц создали резервные мощности для приема и лечения больных, инфицированных коронавирусом, и отменили все несрочные операции. Теперь им остро не хватает пациентов.
Пандемия COVID-19 застала Италию врасплох. Многих тогда шокировали телекадры из итальянских больниц: пациенты в коридорах, отделения интенсивной терапии переполнены, аппаратов искусственной вентиляции легких катастрофически не хватает, медперсонал героически выбивается из сил. Чтобы предотвратить такое развитие событий, в Германии с самого начала настроили всю систему здравоохранения на отпор коронавирусу SARS-CoV-2 и массовое лечение инфицированных им пациентов.
Но теперь в немецких клиниках сложилась парадоксальная ситуация: все плановые операции отменены, число коек в отделениях интенсивной терапии увеличено, а массового наплыва пациентов с COVID-19 все нет. В результате больницы пустуют, несут финансовые убытки, врачи и медсестры от нечего делать сидят по домам, накапливая "отрицательные" часы, которые им когда-нибудь придется отрабатывать.
40% коек в отделениях интенсивной терапии пустуют
Вот данные на утро 28 апреля, которые со ссылкой на единый регистр всех немецких больниц (DIVI-Intensivregister) приводит онлайн-издание Zeit.de. Общее число коек в отделениях интенсивной терапии во всех 1160 немецких больницах - 32394. Заняты пациентами с COVID-19 - 2467. Пустуют - 13057, то есть 40%. Есть, правда, региональные различия. Но только в двух немецких городах - Шаумбург в Нижней Саксонии и Зоннеберг в Тюрингии - в отделениях интенсивной терапии больниц нет свободных мест. Зато они есть в соседних городах, до которых не более 20 километров.
Число "обычных" пациентов во всех немецких больницах резко сократилось, в некоторых - в два раза. А ведь пациенты, за лечение которых платят больничные кассы, - это экономическая основа всей системы страховой медицины в Германии. Чтобы клиники не пошли по миру, правительство ФРГ создало для них специальный фонд помощи и оплачивает каждую простаивающую в резерве - а значит, не приносящую доход - больничную койку в размере 560 евро в сутки.
Небольшим больницам этих денег хватает, чтобы сводить концы с концами, заявил председатель Немецкого больничного общества (Deutsche Krankenhausgesellschaft, DKG) Геральд Гас (Gerald Gaß), но не крупным клиникам, оборудованным самой современной дорогостоящей техникой и оказывающим весь спектр медицинских услуг.
Больничное лобби требует возвращения к обычному режиму работы
DKG требует снизить коронавирусную готовность и начать поэтапное возвращение клиник к обычному режиму работы. В качестве первой меры предлагается резервировать для пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии только 20% коек, оборудованных аппаратами ИВЛ.
При этом, однако, клиники должны быть готовы к тому, чтобы в случае резкого всплеска эпидемии в течение максимум 72 часов снова нарастить число мест для коронавирусных больных. То, что немецкие больницы способны реагировать так быстро, они уже доказали, заметил Геральд Гас, имея в виду оперативное наращивание потенциала отделений интенсивной терапии, когда в течение нескольких дней после начала эпидемии в Германии число коек в таких отделениях было увеличено в полтора раза.
Заодно DKG, выражающее интересы немецких клиник, настаивает на отмене нелюбимой ими тарифной системы, при которой больничные кассы оплачивают клиникам лечение пациента в зависимости от диагноза, а не всех оказанных ему медицинских услуг в отдельности. Ведь, например, даже удаление аппендицита может быть в одном случае простой и дешевой операцией, а в другом - потребовать длительного и дорогостоящего послеоперационного лечения.
Минздрав ФРГ готов снижать коронавирусную готовность
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) еще в середине апреля говорил, что в мае - при благополучном развитии эпидемиологической ситуации - допустимо шаг за шагом возвращать клиники к нормальному режиму работы. Теперь он, очевидно, решил, что пора действовать. Во вторник, 28 апреля, стало известно, что министр конкретизировал свой план и накануне разослал рекомендации на этот счет своим коллегам в федеральные земли, в ведении которых в Германии и находятся местные системы здравоохранения.
Немецкая сеть СМИ Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) сообщает, что Шпан считает необходимым уменьшить долю зарезервированных для пациентов с COVID-19 коек в отделениях интенсивной терапии с сегодняшних 50% до 25%. Кроме того, министр ратует за возобновление плановых операций и использование для них 70% возможностей, которыми обладают операционные в клиниках. В дальнейшем - в зависимости от динамики развития эпидемии коронавируса в Германии - эту долю, по мнению Шпана, можно будет каждые две недели повышать на 10% и оперировать, в первую очередь, раковых больных.
Возвращение больниц к нормальному режиму работы, цитирует RND министра здравоохранения, "важно, поскольку отсрочка крайне необходимых хирургических вмешательств, в частности, для удаления опухолей или протезирования тазобедренного сустава приводит к физическим и душевным страданиям нуждающихся в них пациентов". Знает Йенс Шпан и об участившихся случаях, когда люди даже в экстренных ситуациях - при инфаркте миокарда или инсульте - насмотревшись телепрограмм о нынешней пандемии, не обращаются за медицинской помощью.
Эпидемиологическая ситуация в Германии
Но все планы, предусматривающие восстановление прежнего режима работы немецких больниц, зависят от эпидемиологической ситуации в Германии. А она в последние дни стала хуже. Если еще неделю назад один носитель инфекции заражал в среднем 0,7 человек, то теперь, по данным Института имени Роберта Коха (RKI), соотношение стало 1 к 0,9.
В правительстве же Германии неизменно подчеркивают, что дальнейшее смягчение антиэпидемиологических мер возможно только в том случае, если на протяжении достаточно длительного времени один инфицированный будет заражать в среднем меньше одного здорового человека.
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