Немецкие замки

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о немецких замках.
Принц Ганноверский подал в суд на своего сына. Раздор в семье случился из-за Мариенбурга в Нижней Саксонии
Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.
Замок спрятался в буковом лесу на острове Рюген. Здесь бывали короли Пруссии и Дании, а также "железный канцлер" Бисмарк.
Эту любовную историю времен крестовых походов Николай Карамзин описывает в "Письмах русского путешественника". Действие начинается и заканчивается в немецком замке Глейхен.
Живописные развалины этого замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.
Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.
Где точно находится самый (центральный) центр Германии, можно поспорить - есть разные мнения и точки зрения, но этот замок, в любом случае, расположен где-то поблизости.
12 июня исполняется 135 лет со дня гибели в 1886 году Людвига II - короля, построившего Нойшванштайн. Об истории замка и судьбе баварского монарха - читайте в наших репортажах.
Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и средневековые руины.
На этой неделе в начале июня вновь открылся для туристов один из самых живописных замков Германии - замок Эльц в Айфеле. Из-за пандемии число посетителей пока ограничено.
"Ласточкино гнездо" с пятисотенной купюры.
В Германии начинают осторожно и постепенно ослаблять строгие противоэпидемические ограничения. На этих фотографиях - замок Фишеринг, где уже прошел первый концерт нового сезона.
Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма этот замок сохранился в наиболее полном виде.
В бывшем Залемском аббатстве на Боденском озере - замке Залем уже более 100 лет работает интернат, где учился принц Филипп - супруг британской королевы Елизаветы II.
В интернате, расположенном в этом месте - замке Залем, два года учился принц Филипп (1921 - 2021) - супруг британской королевы Елизаветы II.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact