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Немецкие замки

Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о немецких замках.

29.10.2021 Das Schloss Marienburg in der Region Hannover steht im warmen Licht der aufgehenden Sonne inmitten herbstlich verfärbter Bäume. Der Streit zwischen Ernst August Prinz von Hannover und seinem Sohn um das Schloss Marienburg landet vor Gericht. Die mündliche Verhandlung ist für den 25. November am Landgericht Hannover terminiert. (Luftaufnahme mit einer Drohne)

Немецкая принцесса российского происхождения может остаться без замка (фото) 31.10.2021

Принц Ганноверский подал в суд на своего сына. Раздор в семье случился из-за Мариенбурга в Нижней Саксонии
Blauer Himmel umrahmt am 24.07.2013 in Berlin das Schloß auf der Pfaueninsel. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

Павлиний остров под Берлином - прусский рай для прусской Помпадур 18.09.2021

Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Blick auf das Marburger Landgrafenschloss, aufgenommen am 21.05.2010. Foto: Uwe Zucchi dpa/lhe | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/U.Zucchi

Марбургский замок, или Что видел Ломоносов в Германии 11.09.2021

Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.
Insel Rügen, Reisereportage, Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Jagdschloß Granitz.

Охотничий замок Границ на балтийском острове Рюген 03.09.2021

Замок спрятался в буковом лесу на острове Рюген. Здесь бывали короли Пруссии и Дании, а также "железный канцлер" Бисмарк.
Burg Gleichen, Wandersleben, Thueringer Wald, Thueringen, Deutschland | Verwendung weltweit

Замок Глейхен - из легенды, записанной русским путешественником Карамзиным 29.08.2021

Эту любовную историю времен крестовых походов Николай Карамзин описывает в "Письмах русского путешественника". Действие начинается и заканчивается в немецком замке Глейхен.
ARCHIV - 19.05.2019, Rheinland-Pfalz, St. Goar: Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt Burg Rheinfels. Im Rechtsstreit um die Burg Rheinfels mit dem Chef des Hauses Hohenzollern will das Landgericht Koblenz am 25.06.2019 seine Entscheidung verkünden. Georg Friedrich Prinz von Preußen fordert den einstigen Familienbesitz hoch über St. Goar am Rhein zurück. (zu dpa «Entscheidung im Prozess um Burg Rheinfels erwartet») Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Замок Райнфельс 25.08.2021

Живописные развалины этого замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.
Burg Rheinfels, Sankt Goar, Mittelrheintal, Weltkulturerbe der UNESCO, Rheinland-Pfalz, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer..

Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне (фотогалерея) 25.08.2021

Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.
Die Burg Scharfenstein im Eichsfeld. Leinefelde-Worbis, 26.06.2021

Шарфенштайн - замок для ценителей виски в центре Германии (фото) 30.06.2021

Где точно находится самый (центральный) центр Германии, можно поспорить - есть разные мнения и точки зрения, но этот замок, в любом случае, расположен где-то поблизости.

Schloss Neuschwanstein, Schwangau, Allgäu, Bayern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Нойшванштайн - сказочный замок баварского короля Людвига II 13.06.2021

12 июня исполняется 135 лет со дня гибели в 1886 году Людвига II - короля, построившего Нойшванштайн. Об истории замка и судьбе баварского монарха - читайте в наших репортажах.
Ein Blick vom Schloss Ehrenfels zum Mäuseturm in Bingen, Deutschland. (Undatierte Aufnahme) Copyright: picture-alliance/DUMONT Bildarchiv

Романтические замки на Среднем Рейне 09.06.2021

Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и средневековые руины.
Deutschland entdecken, Burg Eltz, Eifel, Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Замок Эльц - сказочный и живописный (фотогалерея) 03.06.2021

На этой неделе в начале июня вновь открылся для туристов один из самых живописных замков Германии - замок Эльц в Айфеле. Из-за пандемии число посетителей пока ограничено.
Замок Эльц

Замок Эльц 02.06.2021

"Ласточкино гнездо" с пятисотенной купюры.
Rund 100 Zuschauer sitzen während eines Konzertes im Rahmen der Modellregion Coesfeld auf Burg Vischering. (Luftaufnahme mit einer Drohne) Der Kreis präsentiert die Gitarrenvirtuosen M. und T. Hoene. Einlass war ab 17.30 Uhr nur mit negativem Corona-Test. Tickets konnten im Vorverkauf ab den 3. Mai erworbenen werden.

Средневековый замок Фишеринг готовится к 750-летию (фото) 13.05.2021

В Германии начинают осторожно и постепенно ослаблять строгие противоэпидемические ограничения. На этих фотографиях - замок Фишеринг, где уже прошел первый концерт нового сезона.
Weilburg an der Lahn, Reportage. Deutschland entdecken. Garten, Barockgarten, Skulptur, vergoldet, Skulptur des Satyrs. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Вайльбург - барочная резиденция на Лане 06.05.2021

Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма этот замок сохранился в наиболее полном виде.
Schloss Salem, Salem, Baden-Württemberg, Deutschland, Europa

Залем на Боденском озере - аббатство, замок, интернат (фотогалерея) 14.04.2021

В бывшем Залемском аббатстве на Боденском озере - замке Залем уже более 100 лет работает интернат, где учился принц Филипп - супруг британской королевы Елизаветы II.
Schloß, Kloster und Internat Salem am Bodensee, Deutschland

Залем - аббатство, замок, интернат 13.04.2021

В интернате, расположенном в этом месте - замке Залем, два года учился принц Филипп (1921 - 2021) - супруг британской королевы Елизаветы II.
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