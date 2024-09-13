Замок Линдерхоф. Фотографии
Замок баварского короля Людвига II Линдерхоф находится в числе кандидатов на включение в список Всемирного наследия.
Королевская вилла
Замок Линдерхоф входит в число трех резиденций, заложенных в Баварии для Людвига II. Находится в горах примерно на 950-метровой высоте в долине Этталь недалеко от Гармиш-Партенкирхена.
Наследие Людвига II
Ежегодно дворец Линдерхоф и здешний парк - в сезон между серединой апреля и серединой октября - посещает около 400 тысяч человек.
Атланты
Главный вход в замок, около которого начинаются экскурсии, находится на южной стороне. Балкон над ним на своих плечах держат древнегреческие титаны - четыре Атланта.
"Король-солнце"
В замке Людвига II посетителей на входе приветствует Людвиг XIV - французский "король-солнце", при котором был построен Версальский дворец, ставший образцом для подражания.
Столовая Людвига II
Помещения Линдерхофа оформлены в стиле неорококо. На втором этаже находятся десять залов. Эта фотография сделана в столовой Людвига II.
Королевская спальня
Во Франции такие спальни использовались для первых и последних аудиенций дня, но Людвиг II в Баварии эти традиции не поддерживал. Предпочитал одиночество, спать днем и бодрствовать ночью.
Зеркальный зал
Зеркальный зал служил гостиной. Такие залы, созданные по примеру французского Версаля, имеются во всех трех резиденциях Людвига II - Линдерхофе, Херренкимзее и Нойшванштайне.
Фонтан Нептуна
Водный каскад и Фонтан Нептуна находятся перед северным фасадом замка около выхода после экскурсий.
Фонтан Фамы
Фонтан на западной стороне замка Линдерхоф посвящен Фаме - греческо-римской богине молвы или сказаний.
Фонтан Флоры
В центре главного фонтана Линдерхофа навечно расположились купидоны и Флора - богиня цветов, весны и полевых плодов. Высота фонтана превышает 20 метров.
Храм Венеры
Смотровую террасу над Фонтаном Фамы украшает Храм Венеры. Изначально на этом месте хотели возвести театр для опер Рихарда Вагнера.
Терраса
Так выглядит одна из террас на склоне между замком Линдерхоф и Храмом Венеры. Эта часть парка создана по примеру итальянских садов эпохи Ренессанса.
Грот Венеры
В парке Линдерхофа находится Грот Венеры, оформленный по мотивам оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер". Здесь проходили выступления лучших певцов из Мюнхена для единственного зрителя...
Экспонаты из Парижа
Марокканский дом был экспонатом Всемирной выставки в Париже 1878 года. Людвиг II купил этот павильон для установки в лесу Аммервальд недалеко от Линдерхофа.
Марокканский дом
Внутреннее убранство Марокканского дома дополнили в соответствии с пожеланиями Людвига II - в частности, установили каменный фонтан. После смерти короля павильон продали.
Новое место
Так выглядит потолок Марокканского дома. Власти Баварии приобрели этот исторический павильон в 1980 году, после чего он был перенесен из леса Аммервальд в парк Линдерхофа.
Орнаменты, свет, краски
Еще один снимок, передающий сказочную атмосферу этого места, которую так ценил король-мечтатель Людвиг II.
Мавританский киоск
Мавританский киоск, в свою очередь, был экспонатом Всемирной выставки в Париже 1867 года. Затем хранился в разобранном виде на складе, после чего в 1876 году был приобретен для Линдерхофа.
Павлиний трон
Специально для этого киоска по заказу короля изготовили Павлиний трон. Эти птицы имели для Людвига II особое значение. Изображения павлинов можно найти во всех его резиденциях.
Чай и кальян
В Марокканском доме Людвигу в ходе особых церемоний подавали чай, во время которых слуги, одетые в восточные костюмы, курили здесь кальян.
Хижина Хундинга
В парка также находится Хижина Хундинга, созданная по эскизам декораций оперы Вагнера "Валькирия". Она была возведена в 1876 году в лесу Аммервальд, но сгорела. Восстановлена на новом месте в парке в 1990 году. / Фотогалерею подготовил Максим Нелюбин
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• Замок Линдерхоф в Баварии - интимное прибежище сказочного короля Людвига II
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