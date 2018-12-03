Немецкая кровь для Голливуда

В американских боевиках количество убитых и раненых обычно исчисляется десятками и льется море крови. Кровь эту нередко делают для Голливуда в Германии.
На киноэкране кровь выглядит удивительно похожей на настоящую: ярко-красная, густая, застывающая прямо на глазах. Зритель, конечно, понимает, что она не настоящая, и все же порой действительно становится страшно... Но похожесть - не единственное требование к этой искусственной крови. Она должна легко смываться с одежды и декораций. Именно такую "субстанцию" поставляет кинематографистам берлинская фирма декоративной косметики Kryolan.
Семейное предприятие существует почти семь десятилетий. Сегодня продукция фирмы - это 5000 различных наименований, начиная от губной помады, различных кремов, лосьонов, театрального грима до искусственных ресниц и искусственной крови, которую покупают не только немецкие киностудии, но и Голливуд.
Спустя всего три месяца после окончания Второй мировой войны молодой берлинец Арнольд Лангер (Arnold Langer) начал выпускать жидкое мыло. Продавал он его тогда на разлив: "тару", то есть банки и бутылки, покупатели приносили с собой. Чуть позже, получив химическое образование, Лангер вместе с компаньоном Хайнцем Краузе (Heinz Krause) основали фирму Kryolan: в ее названии две первые буквы - от фамилии Краузе, три последние - от фамилии Лангер, остальные - для благозвучности.
Главный заказчик - Голливуд
Сегодня фирма считается одним из ведущих мировых производителей косметики, грима, искусственных бород, усов и тому подобной атрибутики для театра и кино. Кстати, здесь производят и камуфляжный грим, который заказывают военные из разных стран. Голландцы, скажем, покупают оливковую краску для маскировки в лесах, а турки - грим песочного цвета, чтобы маскироваться в пустынной местности. Кроме того, фирма выпускает препараты для имитации шрамов, рваных ран и синтетическую кожу, которую трудно отличить от настоящей.
Основатель фирмы Арнольд Лангер умер 27 февраля 2018 года в возрасте 97 лет. До последних дней своей жизни он принимал участие в руководстве фирмы. На семейном предприятии теперь работают представители двух поколений семьи Лангеров: его сын Вольфрам с женой и двое их сыновей. А также 400 лаборантов, химиков, биологов, техников. "Наше сотрудничество с кинематографом началось в начале 90 годов прошлого века на съемках фильма Стивена Спилберга "Список Шиндлера", - вспоминает Вольфрам Лангер. - Когда во время съемок в Польше закончилась искусственная кровь, мой отец отправил туда несколько литров жидкости собственного производства".
Семья Лангер: 92-летний Арнольд Лангер (1921-2018), его сын Вольфрам и внуки Себастиан (слева) и Доминик
Так о берлинской крови узнали в Голливуде, и сразу последовали заказы из-за океана. "Специально для американского рынка нам пришлось даже открыть филиал фирмы в Сан-Франциско", - рассказывает Вольфрам Лангер. Берлинская фирма обеспечивала "кинокровью", например, фильм "Враг у ворот" ("Enemy at the Gates") о Сталинградской битве и сериал "Скорая помощь" ("Emergency room").
А для фильма "Халк" ("Hulk"), снятого в 2003 году режиссером Энгом Ли и рассказывающего об ученом, который в приступах ярости превращался в зеленое чудовище, в Берлине изготовили особую зеленую "кровь".
Лангер назвал в интервью DW точную цифру: ежегодно фирма поставляет 10 тысяч литров искусственной крови для Голливуда и других киностудий в 60 странах мира.
Кровь в капсулах и литрами
Разумеется, и Германия не остается обделенной качественной кровью для кино и театра. Берлинская фирма выпускает 30 видов такой крови: светлую и темно-красную, вязкую и водянистую, быстро сворачивающуюся и порошковую, со вкусом клубники, малины или даже виски. Кровь расфасовывают не только в бутылки и тюбики. Ее можно приобрести и в специальных капсулах (их надкусывают актеры, когда кровь должна сочиться изо рта), и в цистернах.
Последние понадобились, например, берлинскому театру, в котором режиссер Мариус фон Майенбург (Marius von Mayenburg) поставил в 2009 году "Песнь о Нибелунгах". Поставил как оргию насилия.
Для каждого спектакля требовалось до 800 литров крови. Причем такой, которая бы еще и по-настоящему журчала, стекая по ступеням сценической лестницы. "Мой отец придумал состав искусственной крови, которую можно было использовать по нескольку раз, а ее следы на ступеньках легко смывались. И журчала она, стекая по лестнице, не как вода, а как должна была бы журчать - во всяком случае, в представлении зрителей - настоящая кровь", - рассказывает Вольфрам Лангер.
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