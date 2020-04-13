Немецкая академия наук советует скорее открыть начальные школы

Первыми шагами к возвращению в Германии нормальной жизни должны стать скорейшее открытие начальных школ и введение обязательного ношения защитных масок в общественном транспорте. Это следует из доклада Национальной академии наук Leopoldina, в котором представлен научный подход к снятию карантинных ограничений в Германии. Доклад был опубликован в понедельник, 13 апреля.

Учены отмечают, что закрытие образовательных учреждений привело не только к ухудшению качества преподавания, но и к усилению социального неравенства в обществе. Потому прежде всего стоит открыть начальные школы, тогда как старшеклассники какое-то время могут оставаться на дистанционном обучении.

Первыми шагами по возвращению нормальной общественной жизни могут стать открытие магазинов, кафе и ресторанов, а также возобновление частных и деловых поездок. При этом академия наук советует ввести обязательное ношение масок в общественном транспорте. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что власти Германии будут учитывать позицию Leopoldina при составлении плана выхода из карантинных ограничений.

Большинство жителей Германии высказались против ослабления ограничений, введенных ради борьбы с распространением вируса, показал соцопрос института YouGov. 44 процента респондентов поддерживают их продление и после 19 апреля, а 12 процентов согласны с возможным ужесточением мер. Треть опрошенных считает, что ограничения следует ослабить, а 8 процентов выступает за их полное снятие.

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