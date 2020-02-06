На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразился уже 61 человек

На круизном теплоходе Diamond Express, стоящем на карантине в гавани японского города Иокогама, число инфицированных коронавирусом, вызывающим новый вид пневмонии, только за один день увеличилось более чем на 40 и достигло 61. Эти случаи были выявлены в результате выборочного тестирования 273 человек, у которых либо замечены подозрительные симптомы, либо были контакты с теми, у кого наблюдаются такие симптомы, сообщило министерство здравоохранения Японии в пятницу, 7 февраля.

По данным ведомства, в 21 случае коронавирус выявлен у граждан Японии. В японском Минздраве сказали, что тестирование людей на Diamond Princess будет продолжено в случае выявления лиц с симптомами вируса. Новые пациенты будут отправлены в больницы в Токио и других городов страны.

Зараженных среди россиян и украинцев нет

Выявление новых случаев заражения коронавирусом резко ухудшило настроение почти 3700 пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, которых в целях предосторожности держат в каютах и выпускают на палубу на свежий воздух лишь на короткое время. На теплоходе находятся также 24 россиянина, 26 украинцев и 10 немцев. Инфицированных среди них нет.

Теплоход Diamond Princess с 3 февраля находится на двухнедельном карантине в гавани Иокогамы, куда он возвратился после того, как в Гонконге в ходе круиза сошел на берег мужчина, у которого был диагностирован коронавирус.

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