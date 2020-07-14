На акциях в поддержку Бабарико и Цепкало в Беларуси задержаны около 200 человек

Задержания на стихийных акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов проходят в Минске, Пружанах, Гомеле, Бресте. DW следит за развитием событий.
В разных городах Беларуси проходят задержания на акциях в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были зарегистрированы кандидатами для участия в выборах президента. По данным на 00.30 мск 15 июля в списке задержанных в Минске, составленном правозащитном центром "Весна", значилось 157 фамилий. Журналисты, передающие в соцсетях информацию с места событий, обнародовали перечень из 129 фамилий. Кроме того, в других городах страны задержали еще несколько десятков человек.
Задержания проводились в разных частях столицы: на площади Победы и рядом с ней, возле Октябрьской площади, близ станции метро "Немига", около белорусского государственного цирка. Правозащитники и очевидцы сообщили, что сотрудники отряда милиции особого назначения (ОМОН) и правоохранители в гражданском зачастую применяли грубую силу, избивали людей дубинками, ногами и кулаками. Это видно на фото и видео, поступавших с мест событий.
Среди задержанных есть журналисты
Среди задержанных было несколько сотрудников средств массовой информации, включая журналистов медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), "Еврорадио", а также оператора телекомпании BBC. По информации "Весны", на 23.00 по местному времени (совпадает с московским) 14 июня они были отпущены. Кроме того, под стражей оказались репортер белорусской еженедельной газеты "Новы час", а также журналистка польского спутникового телеканала "Белсат". Сотрудники "Радио Свободы" имели при себе удостоверения об аккредитации, выданные МИД Беларуси.
В одном из автозаков оказался иллюстратор и блогер Анатолий Чилик. Он, в частности, пожаловался на крайнюю тесноту в салоне. Как в свою очередь уточнило издание naviny.by, сотрудники ОМОНа заставляли некоторых из помещенных в автозаки стоять на коленях на полу с руками, заведенными за голову.
Ряд задержанных доставили в УВД администрации Советского района Минска.
Милиция буквально на руках вносила людей в автозаки
В районе станции метро "Немига" также дежурило несколько автозаров и синие спецавтобусы. При этом милиция букально на руках вынесла несколько человек из ресторана быстрого питания Burger King.
Как уточняет белорусский новостной портал Tut.by, задерживали людей не только в центре столицы, но и на окраинах, в частности, в Новой Боровой. По свидетельству очевидцев, "хватали прямо возле детской площадки", "подъехали две милицейские машины и три микроавтобуса", при этом жителей якобы "стаскивали прямо с велосипедов".
Перекрыты улицы, закрыт ряд станций метро
По информации агентства "Интерфакс", задержаниями руководили, в частности, заместитель главы МВД Александр Барсуков, глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.
Милиция в столице была вынуждена перекрыть ряд улиц, после того как автомобилисты начали тормозить и сигналить. Кроме того, после 22:00 по местному времени 14 июня в столице были закрыты отдельные станции метро, а на ряде участков проспекта Независимости отключено освещение.
Задержания проводились и в других городах Беларуси, включая Пружаны, Гомель, Брест, Солигорск, Бобруйск, Столбцы и Гродно. При этом в Столбцах оказался задержан Андрей Букато - координатор инициативной группы кандидата в президенты Сергея Черечня.
Отказ в регистрации Виктора Бабарико
За выдвижение Виктора Бабарико, считавшегося до одним из главных потенциальных соперников действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и находящегося в СИЗО КГБ по уголовному обвинению, было собрано почти 370 тысяч подписей, из них действительными были признаны более 165 тысяч. 20 июня сторонники Бабарико подали в Центризбирком пакет документов для регистрации его кандидатом, а 13 июля ЦИК сообщил им, что формальных оснований для отказа в регистрации не имеется.
Однако 14 июля стало известно, что в регистрации Бабарико было отказано. ЦИК обвинил его в том, что в его декларации о доходах и имуществе были несоответствия, а также что в его избирательной кампании участвовала иностранная организация.
Валерия Цепкало белорусский ЦИК отказался зарегистрировать, сославшись на недостаточное количество подписей в его поддержку. Команда Цепкало собрала 220 тысяч подписей, однако ЦИК признал действительными только 75 249 (необходимо 100 тысяч).
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