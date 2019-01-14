Начальники генштабов НАТО: Россия и террористы - два главных вызова

Начальники генеральных штабов НАТО считают Россию и террористические организации двумя главными вызовами для альянса. Об этом, как сообщает корреспондент DW, они заявили по итогам заседания в Брюсселе 15-16 января.

"Начальники генеральных штабов согласились, чтоРоссия и международные террористические группы - два главных вызова", - сказал председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич после заседания. По словам Пича, альянс будет и далее наблюдать за военной деятельностью РФ, но в то же время считает важным поддерживать каналы коммуникации с Россией.

На заседании Военного комитета, в который входят начальники генштабов всех 29 стран НАТО, обсуждалось и военное сотрудничество с Украиной. "Мы выразили обеспокоенность действиями России в Черном море, в особенности вокруг Азовского моря и Керченского пролива", - добавил Пич. Однако он отказался назвать журналистам детали военных мер в ответ на эскалацию в Азовском море и Керченском проливе. "НАТО продолжает действовать в регионе Черного моря. НАТО продолжает сотрудничать со своим партнером Украиной", - отметил Пич.

НАТО, Украина и Грузия

Начальник украинского генштаба Виктор Муженко также посетил штаб-квартиру альянса. Но в рамках Военного комитета НАТО он принял участие лишь в заседании участников миссии в Афганистане "Решительная поддержка".

А вот с представителями генштаба Грузии Военный комитет НАТО провел отдельную встречу. На ней обсуждалась ситуация с безопасностью Грузии, реформа вооруженных сил страны, а также выполнение так называемого "Существенного пакета НАТО-Грузия", то есть набора инициатив, в рамках которых обе стороны повышают совместимость своих армий.

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