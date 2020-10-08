Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП)

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В конце сентября 1940 года Гитлер приказал организовать эвакуацию детей из крупных немецких городов, подвергающихся бомбардировкам. Большинство из них оказались в лагерях, где их воспитывали в духе НСДАП.
Сразу две виртуальные выставки, посвященные бывшей Территории имперских партийных съездов НСДАП в Нюрнберге, открылись в сентябре 2020 года. Они рассказывают об истории грандиозных празднеств "третьего рейха".
Знал ли легендарный кутюрье, что его родители состояли в НСДАП? Новая книга проливает свет на мало известные подробности из жизни семьи короля моды.
Одиозный опус Гитлера "Майн кампф" после 1945 года был фактически запрещен в Германии. Но не так давно книгу снова переиздали - с неожиданным коммерческим успехом.
Немецкий юрист Ханс Кальмайер отправил в концлагеря сотни евреев. А сотни спас от неминуемой гибели. Можно ли именем такого человека назвать в Германии музей?
Не самая простая задача для архитекторов - переделать под отделение полиции дом, в котором родился и провел первые годы жизни Адольф Гитлер.
В 1933 году нацисты объявили 1 мая выходным днем в Германии, официально назвав его "Днем национального труда". И тут же запретили независимые профсоюзы.
Что нацисты считали красивым? Этот вопрос поставили перед собой организаторы выставки "Дизайн "третьего рейха". Она разоблачает эстетику национал-социализма как орудие пропаганды.
В офисе федерального канцлера до недавнего времени висели две картины немецкого экспрессиониста Эмиля Нольде. Ангела Меркель решила от них избавиться.
За последние шесть лет до прихода к власти нацистская партия улучшила свой результат на выборах в Германии почти в 15 раз! Какую роль сыграли в этом выступления Гитлера?
В Германии вышла книга c сочинениями нацистов, отправленными ими в 1934 году на конкурс, который проводил американский профессор. Удивительно актуальные исповеди.
Выставка в Нюрнберге показывает, как национал-социалисты использовали оперу в целях идеологической пропаганды.
Участниками Второй мировой войны в Латвии не признают сотрудников КГБ, членов НСДАП и неграждан страны. Тем, кому присвоят статус ветерана, выдадут нагрудные значки и смогут выделять пособия.
75 лет назад в пригороде Берлина прошло совещание представителей правительства "третьего рейха" и НСДАП, на котором обсуждалось "окончательное решение еврейского вопроса".
Более половины высокопоставленных чиновников, работавших в министерстве юстиции ФРГ в послевоенные годы, были во времена "третьего рейха" членами НСДАП.
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