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Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП)

Ankunft v.Berliner Kindern in Posen 1940 Nationalsozialismus: Kinderlandverschickung. - Ankunft von Berliner Kinder in der Stadt Posen (Warthegau).- Foto, 16.10.1940. |

Где и как Гитлер воспитывал будущих нацистов 08.10.2020

В конце сентября 1940 года Гитлер приказал организовать эвакуацию детей из крупных немецких городов, подвергающихся бомбардировкам. Большинство из них оказались в лагерях, где их воспитывали в духе НСДАП.
9-1934-9-10-A1-2 6. Reichsparteitag 1934 / Appell / Foto Deutschland / NS-Zeit / 6.Reichspartei- tag der NSDAP ('Triumph des Willens'), Nuernberg, 4. bis 10.Sept.1934 / 'Tag der Wehrmacht' am 10.Sept. (Appell von 110 000 SA-, SS- und NSKK-Maenner). - Blick ueber die Leibstandarte Adolf Hitler zur Ehrentribuene. - Foto.

Как национал-социалисты проводили партийные съезды (фотогалерея) 22.09.2020

Сразу две виртуальные выставки, посвященные бывшей Территории имперских партийных съездов НСДАП в Нюрнберге, открылись в сентябре 2020 года. Они рассказывают об истории грандиозных празднеств "третьего рейха".
Reichsarbeitsdienst auf dem Zeppelinfeld. Nürnberg 1936 Ausstellung Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände

Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады 22.09.2020

Сразу две виртуальные выставки, посвященные бывшей Территории имперских партийных съездов НСДАП в Нюрнберге, открылись в сентябре 2020 года. Они рассказывают об истории грандиозных празднеств "третьего рейха".
Modedesigner Karl Lagerfeld posiert am Montag (08.06.2009) in Hamburg nach der Aufzeichnung der Talkshow Johannes B. Kerner mit seinem Steiff Teddybären. Der von Lagerfeld entworfene Bär kostet 1000 Euro, ist 40 Zentimeter groß und auf 2500 Exemplare limitiert. Die Sendung wird am Dienstag (09.06.2009) um 22:45 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Foto: Malte Christians dpa/lno +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Родители Карла Лагерфельда были членами нацистской партии 16.09.2020

Знал ли легендарный кутюрье, что его родители состояли в НСДАП? Новая книга проливает свет на мало известные подробности из жизни семьи короля моды.
Die Erstausgabe von Adolf Hitlers Mein Kampf mit einem Porträt. Aufnahme von 2003. Der Versuch Hitlers, die bayerische Regierung zum Staatsstreich gegen die Reichsregierung zu bewegen misslang am 9. November 1923 (Hitlerputsch). Die NSDAP wurde aufgelöst und Hitler wurde zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt, aber schon im Dezember 1924 aus Landsberg, wo er den ersten Band seines Programmbuchs Mein Kampf geschrieben hatte, entlassen. In dieser Schrift waren bereits seine Ziele, z.B. die Rassenpolitik und außenpolitische Expansion, vorgezeichnet.

Кто сегодня покупает в Германии "Майн кампф"? 18.07.2020

Одиозный опус Гитлера "Майн кампф" после 1945 года был фактически запрещен в Германии. Но не так давно книгу снова переиздали - с неожиданным коммерческим успехом.
FILES - An unidentified Holocaust survivor sits holding his cane in the Yad Vashem Holocaust Memorial complex in Jerusalem on Tuesday, 25 April 2005 during the ceremony marking Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Day, Israel today honors and remembers the six-million Jews who perished at the hands of the Nazis during World War II. EPA/PIERRE TERDJMAN dpa (zu dpa 0600 am 16.04.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | 100 Must-Reads Gregor von Rezzori Denkwürdigkeiten eines Antisemiten

"Шиндлер из Оснабрюка": праведник или нацист? 14.07.2020

Немецкий юрист Ханс Кальмайер отправил в концлагеря сотни евреев. А сотни спас от неминуемой гибели. Можно ли именем такого человека назвать в Германии музей?
This illustration provide by Austrian architects Marte.Marte on Tuesday, June 2, 2020, shows a design for the conversion of the birth house of Adolf Hitler in Baraunau am Inn in Austria. Austrian authorities have presented plans for the redesigning of the house where Adolf Hitler was born in 1889, an overhaul that will turn it into a police station and aims to make it unattractive as a pilgrimage site for people who glorify the Nazi dictator. (Marte.Marte Architekten via AP) |

Как будет выглядеть дом, в котором родился Гитлер 08.07.2020

Не самая простая задача для архитекторов - переделать под отделение полиции дом, в котором родился и провел первые годы жизни Адольф Гитлер.

Tag der nat. Arbeit 1933, Ehrung Berglte Berlin, 1. Mai 1933. Feiertag der nationalen Arbeit. Massenkundgebung auf dem Tempelhofer Feld. - Ehrung der am 30. April toedlich verunglueckten Bergleute. - Foto.

Первомай при нацистах 30.04.2020

В 1933 году нацисты объявили 1 мая выходным днем в Германии, официально назвав его "Днем национального труда". И тут же запретили независимые профсоюзы.
Thema: Ausstellung Design des Dritten Reichs im Design Museum Den Bosch Motiv: Design-van-het-Derde-Rijk.-Bund-Deutscher-Maedel-danst-tijdens-de-Reichsparteitag-1938.-Hugo-Jaeger-Getty-Images.jpg Datum: 5.9.2019 Ort: Den Bosch (c) Time Life Pictures/Hugo Jaeger

Убийственная эстетика национал-социализма (фотогалерея) 18.09.2019

Что нацисты считали красивым? Этот вопрос поставили перед собой организаторы выставки "Дизайн "третьего рейха". Она разоблачает эстетику национал-социализма как орудие пропаганды.
Bundeskanzlerin Angela Merkel steht am Sonntag (01.06.2008) während eines Rundgangs durch die Ausstellungsräume der Nolde Stiftung Seebüll in Berlin vor dem Bild Meer I. Die Schau mit dem Titel Mein Wunderland von Meer zu Meer - Landschaften, Blumen, Meere des Malers Emil Nolde ist von 1. Juni bis 31. August 2008 zu besichtigen. Foto: Soeren Stache/Pool dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Антисемит в кабинете у Меркель? 12.04.2019

В офисе федерального канцлера до недавнего времени висели две картины немецкого экспрессиониста Эмиля Нольде. Ангела Меркель решила от них избавиться.
***Archivbild*** Ethnic Germans wearing traditional regional costumes give the Nazi salute and cheer Adolf Hitler on his visit to the town of Carlsbad in the Sudetenland, just after annexation by Germany in October 1938. | Location: Carlsbad, Sudetenland, Germany. (Photo by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images)

Был ли Гитлер блестящим оратором? 30.01.2019

За последние шесть лет до прихода к власти нацистская партия улучшила свой результат на выборах в Германии почти в 15 раз! Какую роль сыграли в этом выступления Гитлера?

ADOLF HITLER With admiring supporters at Nuremberg in 1933 Date: 1889 - 1945 (Mary Evans Picture Library)

Тема сочинения: Почему я стал национал-социалистом 24.09.2018

В Германии вышла книга c сочинениями нацистов, отправленными ими в 1934 году на конкурс, который проводил американский профессор. Удивительно актуальные исповеди.
Austellung HITLER.MACHT.OPER. Musiktheater spielte in der NS-Propaganda eine wichtige Rolle - in Nürnberg entwickelte die Bühne eine besondere Wechselwirkung zur Stadt: Diese selbst wurde zur Kulisse für die Aufmärsche der Nationalsozialisten. Die Ausstellung erzählt die Geschichte des Nürnberger Opernhauses im Nationalsozialismus mit einer aufwendigen Bühnenkonstruktion, so dass die Instrumentalisierung der Kunst für Propaganda erlebbar wird. Reichsparteitag als Bühne: Adolf Hitler im Lichtdom, 1936.

Гитлер между Вагнером и Чайковским 26.06.2018

Выставка в Нюрнберге показывает, как национал-социалисты использовали оперу в целях идеологической пропаганды.
ARCHIV 2014 *** 2426111 05/09/2014 Riga Mayor Nil Ushakov during the ceremony of laying flowers to the Monument to Liberators in Riga's Victory Park during Victory Day events. Oksana Dzhadan/RIA Novosti

В Латвии сотрудников КГБ не будут считать ветеранами Второй мировой 04.01.2018

Участниками Второй мировой войны в Латвии не признают сотрудников КГБ, членов НСДАП и неграждан страны. Тем, кому присвоят статус ветерана, выдадут нагрудные значки и смогут выделять пособия.
Berlin/ Das Haus der Wannseekonferenz, aufgenommen am Dienstag (17.01.12) in Berlin. Am 20. Januar jaehrt sich die Wannseekonferenz zum 70. Mal. (zu dapd-Text) Foto: Axel Schmidt/dapd

Как нацисты планировали уничтожение евреев 20.01.2017

75 лет назад в пригороде Берлина прошло совещание представителей правительства "третьего рейха" и НСДАП, на котором обсуждалось "окончательное решение еврейского вопроса".
Die Rosenburg in Bonn, Sitz des Bundes-Justizministeriums. (Undatierte Aufnahme). | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa

Бывшие нацисты среди юристов: история министерства юстиции ФРГ 12.10.2016

Более половины высокопоставленных чиновников, работавших в министерстве юстиции ФРГ в послевоенные годы, были во времена "третьего рейха" членами НСДАП.

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