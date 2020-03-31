 В Германии стали сажать в тюрьму за нарушения правил карантина | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.04.2020

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Культура и стиль жизни

В Германии стали сажать в тюрьму за нарушения правил карантина

В Германии ввели жесткие наказания за нарушение правил карантинной изоляции: от драконовских денежных штрафов до тюремного заключения. И эти меры уже стали применять.

Полицейские предупреждают посетителей в одном из городских парков Штутгарта

Полицейские предупреждают посетителей в одном из городских парков Штутгарта

Когда полиция баварского города Ландсхута в третий раз застала 27-летнего немца, который распивал пивко с приятелями, несмотря на строгий запрет социальных контактов, терпение полицейских лопнуло, и дело передали в суд. Ведь до этого с нарушителем уже несколько раз вели воспитательные беседы о том, что такое поведение сейчас опасно не только для него, но и для других, на него трижды составляли протоколы, ему пришлось заплатить, в общей сложности, несколько сот евро за нарушение карантинных правил... Никакого результата. На этот раз остальных участников компании оштрафовали, а злостного нарушителя на неделю отправили в тюрьму.

Штраф по закону

Это первый такой случай в Германии, но он показывает, как жестко здесь наказывают сегодня тех, кто не соблюдает правил карантина и самоизоляции. Так как подобные вещи находятся в компетенции федеральных земель, то суммы штрафов и формы наказания в разных регионах страны несколько отличаются друг от друга, хотя юридическая основа здесь одна: федеральный закон о защите от инфекционных болезней. В нем предусмотрены штрафы до 25 тысячи евро или даже тюремные сроки, если нарушитель кого-нибудь заразит.

Самые либеральные штрафы сейчас в Бремене и Баден-Вюртемберге: если больше двух человек, которые не живут в одной квартире (даже если это члены одной семьи), находятся вместе на улице, в магазине, в общественных местах, им грозит штраф от ста евро до тысячи евро с каждого. В Баварии минимальный штраф - 150 евро, причем, уже за то, что один человек выходит на улицу из дома без серьезной, уважительной причины. Правда, прогулка на свежем воздухе в парке здесь тоже является уважительной причиной. Но не шашлыки в компании. Столько же придется заплатить, если сядешь рядом с кем-нибудь в парке на скамейку ближе, чем на полтора метра.

В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия начальный штраф (если на улице сойдутся больше двух человек, не живущих в одной квартире или домашнем хозяйстве) еще больше - 200 евро. Причем, только на первый раз. Если нарушителя поймают снова, то размер штрафа удваивается. Такие же правила действуют в Рейнланд-Пфальце.

Опасность коронавируса не убеждает

Надо заметить, что это наказания для частных лиц. Кафе, рестораны, бары, даже парикмахерские наказываются куда более строго. Если они будут работать, то хозяевам придется заплатить от двух с половиной до пяти тысяч евро - за каждого клиента и за себя, конечно. Немецкие штрафные каталоги - вовсе не теория.

В одном только Берлине за последние две недели было зафиксировано 830 нарушений карантинного режима барами, кафе, кальянными, букмекерскими конторами и так далее. Они работали, несмотря на запрет, но полиция их закрыла.

Опустевшая набережная в центре Гамбурга

Опустевшая набережная в центре Гамбурга

Во Франкфурте-на-Одере, например, только за одну неделю полиция составила 28 протоколов и зафиксировала еще столько же более легких правонарушений, где обошлось без штрафов. В Бранденбурге контрольная проверка сидящих на карантине показала, что из 55 человек, которые обязаны были соблюдать режим самоизоляции, потому что недавно непосредственно общались с зараженными коронавирусом, десятерых не оказалось дома.

Сколько стоит покурить кальян

Из знаменитостей самый крупный штраф пришлось заплатить в Германии полузащитнику команды "Шальке" Амину Ариту. 22-летнему футболисту надоело сидеть дома, и он договорился с друзьями покурить кальян. Хозяин кальянной в городе Эссене специально для них открыл ее ночью, что, кстати, было запрещено даже до принятия правил карантинной изоляции. В полвторого ночи нагрянула полиция. В кальян-баре были десять человек гостей плюс персонал.

Арит заплатил штраф за всех, - да еще за то, что кальянная вообще была открыта. В сумме это составило, как сообщается, около 70 тысяч евро. Кроме того, руководство "Шальке", возмущенное столь безответственным поведением своего футболиста, оштрафовало его на 30 тысяч евро, которые он заплатил в специальный фонд, созданный командой для помощи болельщикам, попавшим в трудное положение.

Самый курьезный случай (если такое определение здесь уместно) произошел с жительницей бранденбургского городка Мюльрозе. У нее нашли коронавирус и поэтому ей было предписано отсидеть две недели дома. Несмотря на запрет, она села в машину и в субботу вечером, как потом рассказала, решила "просто прокатиться", но попала в аварию. Когда подъехали полицейские, женщина сказала, что у нее коронавирус, так что им пришлось одеть защитные костюмы перед тем, как составлять протокол. К счастью, никто не заразился. Иначе бы решившей "просто прокатиться" грозило бы от трех месяцев до пяти лет тюрьмы. В результате она, очевидно, получит штраф - до 25 тысяч евро.

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  • Бразилия

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    Искусство реагирует на кризис и едкой сатирой. Бразильский художник Айра Окрешпу - не единственный, кто критикует президента Болсонару за его скептическое отношение к карантинным мерам. Поэтому художник изобразил его с красным носом клоуна: мол, это - единственная маска, которую президент носит ради защиты от коронавируса.

    Автор: Ута Штайнвер, Элла Володина


Контекст

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Как наказывают в Германии за нарушение карантинных мер  

Госдума ввела штрафы и уголовную ответственность за нарушение карантина  

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