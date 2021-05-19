 Навальный сообщил о трех новых делах против него | Новости из Германии о России | DW | 25.05.2021

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Россия

Навальный сообщил о трех новых делах против него

Отбывающий наказание в ИК-2 оппозиционный политик сообщил о возбуждении в его отношении сразу трех новых уголовных дел.

Портрет Алексея Навального (стрит-арт) в Санкт-Петербурге

В отношении оппозиционера Алексея Навального, по его словам, возбуждены три новых уголовных дела. Об этом сообщил Навальному лично следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России, говорится в блоге политика во вторник, 25 мая.  

"Во-первых, я, по утверждению следователей, украл все пожертвования, отправленные вами в ФБК. Постановление на 3 листочках, доказательств вообще никаких. Просто написано "похитил", - рассказал Навальный.

Второе дело возбуждено, по его словам, "по очень экзотической статье 239 — "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". "Следователи обвиняют меня в том, что я "побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, - пояснил оппозиционер. - Постановление тоже на 3 листочках, и из доказательств там есть то, что я без разрешения опубликовал фильм "Дворец Путина".

"Кто-то в тюрьме встает на путь исправления, а я, очевидно, качусь по наклонной. С каждым днем я все более закоренелый преступник, - написал на своей странице Алексей Навальный.

Третье дело связано с "оскорблением судьи Акимовой", которая "вела сфабрикованное дело об "оскорблении ветерана", написал далее Навальный, отметив, что "как именно оскорбил, тоже не указано".

Дело Алексея Навального

Навальный был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Позднее, 15 марта, он был доставлен в ИК-2 в Покрове.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта оппозиционер держал голодовку  в знак протеста против недопуска к нему врачей. Затем, 5 апреля, стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. После массовых митингов в его поддержку политик был обследован врачами и объявил о прекращении голодовки.

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