Навальный и Шлосберг просят СК проверить данные о Пригожине

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального направит обращения в ФСБ и Следственный комитет России (СКР) с просьбой провести расследование данных из публикации "Новой газеты" о бизнесмене Евгении Пригожине. Об этом говорится на сайте Навального в понедельник, 22 октября. С такой же просьбой с СКР обратился и председатель псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг, пишет "МБХ медиа".

Пригожин, предположительно, имеет отношение к "фабрике троллей", а также спонсирует ЧВК Вагнера, которая отправляет наемников в Донбасс и Сирию. Его называют близким к Кремлю бизнесменом, Пригожин находится под санкциями США.

Валерий Амельченко пропал

"Новая газета" 21 октября опубликовала расследование, в котором рассказывается о том, как по заданию людей, связанных с Пригожиным, в России нападают на оппозиционеров и блогеров, а также устраивают убийства и отравления. Газете об этих случаях рассказал 61-летний Валерий Амельченко, который участвовал в таких операциях в 2012-2013 годах. Он рассказал газете о нескольких заданиях, но затем 2 октября, сообщив о слежке за ним, пропал. Этим дело занимаются Следственный комитет и полиция.

Амельченко начал работать на людей Евгения Пригожина по приглашению Андрея Михайлова, который, предположительно, участвовал в создании "фабрики троллей" и устраивал провокации против ряда российских СМИ и писателя Дмитрия Быкова. Сам Михайлов подтвердил газете, что привлекал Амельченко к работе и что в 2012-2014 годы сам работал на структуры Пригожина и подчинялся главе его службе безопасности Евгению Гуляеву, который в прошлом работал в полиции.

Как "Новая газета" вышла на Амельченко

В ноябре 2016 года на мужа юриста ФБК Любови Соболевой - Сергея Мохова напал неизвестный, который вколол ему в бедро психотропный препарат. "Новая газета" выяснила, что нападавшим был Олег Симонов - он умер при невыясненных обстоятельствах в мае 2017 года. На похоронах Симинова присутствовал Амельченко.

Он согласился поговорить с журналистом, так как подозревал, что за смертью его друга Симонова могут стоять люди из структур Пригожина.

Провокация ДТП и нападение на блогера

Амельченко рассказал, что подчинялся лично Михайлову и по его поручению сформировал свою группу, в которую вошли Владимир Гладиенко и Сергей Кузнецов. Участники группы "в основном наблюдали за разными людьми" и, в частности, за редакцией "Новой газеты".

Амельченко участвовал в провокации ДТП, которую устроили против владелицы клиники "Дента-Л" Елены Черевко - у нее был спор о недвижимости с Пригожиным. С Гладиенко он поехал в Сочи, чтобы "воспитать" блогера, который "плохо писал про Путина". Речь идет о блогере Антоне Грищенко под ником huipster, который рассказывал о проблемах в Сочи, 14 октября опубликовал карикатуру на Путина, а 25 октября удалил все свои аккаунты.

Украина и отравления

Валерий Амельченко был на Майдане на рубеже 2013-2014 годов, позднее работал в Украине. Так, он рассказал о ликвидации "правой руки Плотницкого", что по описанию похоже на убийство помощника главы непризнанной "ЛНР" Дмитрия Каргаева в марте 2016 года. Деталей о работе в Украине он сообщить не успел.

Истории с отравлением, как говорит Амельченко, начались после его знакомства с Симоновым, который ранее учился в фармацевтическом колледже. Амельченко говорит, что сам участвовал только в нападении на блогера в Пскове - им оказался Сергей Тихонов (skobars), который после этого укола умер. Родные считают, что он умер от сердечного приступа.

Сирия

В феврале 2017 года группа Амельченко отправилась в Сирию, чтобы тестировать различные препараты на захваченных в плен боевиках террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Пленных на месте не оказалось, так что группа испытывала свои вещества на так называемых "охотниках за ИГ", которых готовят инструкторы ЧВК Вагнера. Им выдавали бутылки с соком с препаратом отсроченного действия.

Амельченко, Симонова и Губанова позднее задержали по подозрению в отравлении сотрудника сирийской военной разведки, но после допросов отпустили. Амельченко говорит, что вместе с разведчиком отравился и он сам, а также еще шесть человек, но все выздоровели. Группа после этого вернулась в Петербург.

Угрозы "Новой газете"

В середине октября "Новая газета" и автор этого расследования Денис Коротков получали угрозы. Так, к редакции газеты подбросили похоронный венок и корзину, в которой была отрезанная голова барана.

Московская полиция начала проверку по этим фактам, ОБСЕ призвала российские власти как можно скорее провести полномасштабное расследование угроз.

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