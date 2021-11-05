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Мюнхен

Symbolbild | Obdachlosigkeit

Кто следующий? Бездомность без прикрас 05.11.2021

Бездомность - проблема глобальная. Никто не должен жить на улице. Как помочь людям, оказавшимся без крыши над головой? Выставка в Мюнхене ищет ответы на этот и другие вопросы.
ARCHIV - Der Leadsänger der britischen Rockgruppe «Queen», Freddie Mercury, bei einem Auftritt im September 1984. Von 1979 bis 1984 lebte der Queen-Sänger in München. Foto: dpa (zu dpa Queen-Sänger und Paradiesvogel Freddie Mercury starb vor 25 Jahren am 18.11.2016) +++ dpa-Bildfunk +++

Что Фредди Меркьюри делал в Мюнхене целых шесть лет? 21.09.2021

В Германии вышла в свет книга о мюнхенском периоде жизни и творчества Фредди Меркьюри. Каких мужчин и женщин он любил и за что так ценил Мюнхен?
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Muss die Münchner Stadtgeschichte umgeschrieben werden? Archäologen haben einen neuen historischen Siedlungskern in München entdeckt

Сенсационная археологическая находка: будет ли переписана история Мюнхена? 21.07.2021

Мюнхен старше, чем считалось до сих пор. В баварской столице найдены тому доказательства. Какие именно? И что теперь будет?
Sarah Jäger, bayerische Bierkönigin, schlägt im Paulaner am Nockherberg ein Bierfass an. Bei einem Anzapftraining hatte die Bierkönigin gelernt, ein Bierfass fachgemäß anzuzapfen. +++ dpa-Bildfunk +++

Что должна уметь баварская пивная королева (фото) 01.07.2021

Может быть, сапожники и могут обходиться без сапог, но королеве пива нужно иметь на вооружении кран для бочки и деревянный молоток. Не только иметь, но и владеть ими.
A rainbow appears at the motorway 9 near Munich, Germany, Thursday, May 27, 2021. (AP Photo/Matthias Schrader)

А будет ли лето в Германии? (фото) 28.05.2021

Метеорологи обещают, что будет. И начаться оно должно буквально с последних выходных мая.
Fotolia #53661445 © anyaivanova - Fotolia.com Swans in front of Nymphenburg Castle

Дворец Нимфенбург - барочная жемчужина Мюнхена (фото) 15.05.2021

Одна из главных достопримечательностей Мюнхена - в разные времена года.
03/05/2021 00:00:00 Eine Flasche liegt auf dem leeren Oktoberfestgelände, auf dem auch in diesem Jahr wegen der Coronapandemie das größte Volksfest der Welt eventuell nicht stattfinden kann. +++ dpa-Bildfunk +++

Жизнь без Октоберфеста 04.05.2021

Из-за коронавируса праздника пива в Мюнхене не будет и в этом году. Уже второй сезон подряд. В истории Октоберфеста это не единственный печальный факт.
Soccer Football - Champions League - Quarter Final Second Leg - Paris St Germain v Bayern Munich - Parc des Princes, Paris, France - April 13, 2021 Bayern Munich's Lucas Hernandez looks dejected after the match with teammates REUTERS/Christian Hartmann

"Бавария" не смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА 13.04.2021

Мюнхенская "Бавария" во второй игре четвертьфинала Лиги чемпионов забила лишь один мяч в ворота "Пари Сен-Жермен". Выход в полуфинал требовал победы с разницей в два мяча.
dpatopbilder - 06.05.2020, Bayern, München: Ein rotes Eichhörnchen futtert auf einer extra angefertigten kleinen Bierbank, die auf einem Balkon steht, Nusskerne von einem kleinen Teller. Die Holzkonstruktion haben sich befreundete Kinder der Familie einfallen lassen und in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen selber zusammengebaut. Foto: Peter Kneffel/dpa | Verwendung weltweit

Октоберфест для баварских белок (фото) 16.05.2020

Во время коронавирусного карантина баварские дети в Мюнхене изготовили такой баварский стол для баварских белок.
HANDOUT - 17.04.2020, Bayern, München: Eine Schnecke mit dem lateinischen Namen Sadleriana bavarica. (Mikroskopaufnahme mit freigestelltem Hintergrund) Foto: Bastian Brenzinger/SNSB/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Мюнхене живут уникальные улитки и растут редчайшие лютики (фото) 15.05.2020

Удивительное - рядом! Представляем улитку и цветок, которые кроме Мюнхена нигде в мире больше не встречаются.
25.04.2020, Bayern, München: Der Geschäftsführer von Angermaier Trachten, Axel Munz, und seine Freundin Yvonne «Y.V.E.» Marwan tragen blau-weiße Trachtenmasken mit König Ludwig- und Sissy-Motiven vor der Schlossanlage des Schloss Nymphenburg. Die Masken wurden, nach Aussagen von Munz, von Angermaier designed und in Bayern genäht. Foto: Felix Hörhager/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Людвиг II и Сиси - на масках для настоящих баварских патриотов (фото) 27.04.2020

Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры, сейчас этого популярного и любимого монарха можно увидеть на защитных масках.
21.04.2020, Bayern, München: Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, kommt zu einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei. Auf der Pressekonferenz wurde mitgeteilt, dass das Oktoberfest 2020 aufgrund der akutellen Corona-Krise abgesagt werden muss. Foto: Sven Hoppe/dpa | Verwendung weltweit

Премьер-министр Баварии идет отменять Октоберфест (фото) 21.04.2020

Эта фотография сделана в Мюнхене утром во вторник, 21 апреля. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене Октоберфеста.
23.07.2016 Passanten fahren am 23.07.2016 in München (Bayern) auf einer Rolltreppe in der U-Bahnstation am Marienplatz. Nachdem nach einer Schießerei mit Toten und Verletzten in einem Einkaufszentrum am 22.07.2016 der öffentliche Nahverkehr von U-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen komplett eingestellt wurde, rollt der Verkehr wieder. Foto: Daniel Karmann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/D. Karmann

Коронавирус: в Мюнхене задержан мужчина, облизавший поручни в метро 23.03.2020

Мужчина, утверждающий, что он заражен коронавирусом, облизал автоматы и поручни в метро и затем выложил видео в соцсети.
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 25 : Aircraft personnel of Russia's largest airline Aeroflot take part in a training at the training center at Sheremetyevo International Airport in Moscow, Russia on December 25, 2019. Aeroflot personnel practice in trainings such as first aid and evacuation process in emergency cases given at the center. The company trains its personnel in groups including pilots and cabin crew members. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Аэрофлот" сократит рейсы в Германию, Францию и Испанию 11.03.2020

"Аэрофлот" из-за коронавируса теперь не будет летать в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт. Рейсы в Берлин, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне остаются.
ILLUSTRATION - 27.02.2020, Bayern, München: Die ersten Nacht-Taxi-Gutscheine für Frauen der Landeshauptstadt liegen ausgebreitet auf einem Tisch. Die Gutscheine gelten ab 1. März 2020. Frauen ab 16 Jahren bekommen von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr von der Stadt München pro Fahrt einen Zuschuss von 5 Euro pro Taxifahrt, wenn sie sich zu einer Wohnadresse fahren lassen. Foto: Peter Kneffel/dpa | Verwendung weltweit

Мюнхен оплатит женщинам такси (фото) 02.03.2020

Баварская столица стала первым немецким мегаполисом, который решил обезопасить дорогу домой для женщин в ночное время, предложив им воспользоваться такси со скидкой.
A people stand on the platform near a train stoped by authorities at the train station on the Italian side of the Brenner Pass, Italy, Sunday, Feb. 23, 2020. Austria halted all train traffic to and from Italy following fears that a train on Sunday night had two people on board who may have been infected with the COVID-19 virus. (AP Photo/Matthias Schrader) |

Австрия временно закрывала движение поездов из Италии 23.02.2020

С поезда Венеция - Мюнхен сняли двух пассажирок с подозрением на заражение коронавирусом. Пассажирские составы были на несколько часов остановлены на границе Италии с Австрией.
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