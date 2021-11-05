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Бездомность - проблема глобальная. Никто не должен жить на улице. Как помочь людям, оказавшимся без крыши над головой? Выставка в Мюнхене ищет ответы на этот и другие вопросы.
В Германии вышла в свет книга о мюнхенском периоде жизни и творчества Фредди Меркьюри. Каких мужчин и женщин он любил и за что так ценил Мюнхен?
Мюнхен старше, чем считалось до сих пор. В баварской столице найдены тому доказательства. Какие именно? И что теперь будет?
Может быть, сапожники и могут обходиться без сапог, но королеве пива нужно иметь на вооружении кран для бочки и деревянный молоток. Не только иметь, но и владеть ими.
Метеорологи обещают, что будет. И начаться оно должно буквально с последних выходных мая.
Одна из главных достопримечательностей Мюнхена - в разные времена года.
Из-за коронавируса праздника пива в Мюнхене не будет и в этом году. Уже второй сезон подряд. В истории Октоберфеста это не единственный печальный факт.
Мюнхенская "Бавария" во второй игре четвертьфинала Лиги чемпионов забила лишь один мяч в ворота "Пари Сен-Жермен". Выход в полуфинал требовал победы с разницей в два мяча.
Во время коронавирусного карантина баварские дети в Мюнхене изготовили такой баварский стол для баварских белок.
Удивительное - рядом! Представляем улитку и цветок, которые кроме Мюнхена нигде в мире больше не встречаются.
Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры, сейчас этого популярного и любимого монарха можно увидеть на защитных масках.
Эта фотография сделана в Мюнхене утром во вторник, 21 апреля. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене Октоберфеста.
Мужчина, утверждающий, что он заражен коронавирусом, облизал автоматы и поручни в метро и затем выложил видео в соцсети.
"Аэрофлот" из-за коронавируса теперь не будет летать в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт. Рейсы в Берлин, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне остаются.
Баварская столица стала первым немецким мегаполисом, который решил обезопасить дорогу домой для женщин в ночное время, предложив им воспользоваться такси со скидкой.
С поезда Венеция - Мюнхен сняли двух пассажирок с подозрением на заражение коронавирусом. Пассажирские составы были на несколько часов остановлены на границе Италии с Австрией.
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