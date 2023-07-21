В Мюнхене появится большой парк для серфинга

Искусственные волны для серфинга в этом новом парке будут превышать два метра. Открытие намечено на лето 2024 года.

Летом 2024 года в Верхней Баварии около Мюнхена появится новая достопримечательность - парк для водного серфинга Surftown. Самый большой в своем роде такой комплекс в Европе возводится недалеко от Мюнхенского аэропорта на территории общины Халльбергмос.

Строительные работы, стоимость которых оценивается в 30 миллионов евро, были начаты летом прошлого года. Главным спонсором парка, который будет упоминаться в официальном названии - "o2 Surftown Muc", стала телекоммуникационная компания o2 Telefónica. Как сообщили инициаторы проекта, соответствующее соглашение было подписано в нынешнем июле.

Известное место в Английском саду

Мюнхен давно известен в Германии как город, где можно заняться этим видом спорта. Подходящее место расположено на ручье Айсбах в Английском саду - одном из крупнейших городских парков в мире. Считается, что первым на доске много лет назад здесь прокатился один американский солдат, служивший в Западной Германии, соскучившийся по своему любимому хобби и нашедший подходящую, хотя и очень необычную возможность.

Серфингисты на "Ледяном ручье" - Айсбах в Мюнхене Фото: picture-alliance/dpa/L. Mirgeler

Уже скоро это место стало популярным среди баварских любителей серфинга, для которых позже даже специально изменили форму дна ручья, чтобы волна была более устойчивой. Как рассказала баварская газета Abendzeitung, идея построить на окраине Мюнхена целый водный парк для серфингистов принадлежала как раз одному из завсегдатаев этого места - Крису Бёму-Теттельбаху (Chris Boehm-Tettelbach).

"Город для серфинга" около Мюнхена

Размеры главного бассейна для серфинга в новом спортивном парке составят 180 на 120 метров. Максимальная глубина - три метра, само дно будет пологим. Специальная система гидравлических камер позволит создавать движущиеся волны разной высоты - от 30 сантиметров до более чем двух метров, свободно варьируя данный показатель.

По данным организаторов проекта, до сих пор в мире существует лишь шесть комплексов для водного серфинга, оснащенных такими системами. Новая достопримечательность Баварии - парк Surftown станет седьмым и самым крупным. Подобного рода системы для создания движущихся искусственных волн появились более четырех десятилетий назад и применяются в некоторых больших плавательных бассейнах в качестве аттракциона для отдыхающих.

Согласно проектной документации, одновременно в бассейне смогут заниматься своим хобби более шестидесяти серфингистов. Продолжительность нахождения на самой высокой волне будет достигать пятнадцати секунд, что, по словам Криса Бёма-Теттельбаха, требует хорошей подготовки от спортсменов.

За всем этим во время тренировок, показательных выступлений и соревнований смогут наблюдать зрители, в общей сложности - четыре тысячи человек. Также в комплексе будут оборудованы детская площадка, площадка для занятия фитнессом под открытым небом и пляж, а также будут работать кафе и бары.

Бассейн с рекламой главного спонсора. Визуализация проекта Surftown Фото: O2 Surftown Muc

Экологическая концепция

Снабжение водой будет осуществляться из подземного источника и за счет сбора дождевой воды - через специальную систему очистки для повторного использования. Солнечные батареи позволят покрывать часть потребности в электрической энергии.

Для снижения количества выбросов углекислого газа в атмосферу в результате эксплуатации комплекса разработана специальная транспортная концепция, будут оборудованы станции для зарядки электромобилей и электрических велосипедов, а также подобраны сертифицированные поставщики региональной продукции.

Несмотря на это в адрес проекта Surftown звучит критика из-за необходимости в целом бережно относиться к водным и другим природным ресурсам. По словам Криса Бёма-Теттельбаха, на каждого немецкого серфингиста в результате поездок на побережье в Германии или за границу приходится в среднем 5,4 тонны эмиссий углекислого газа в год. При этом каждому удается прокатиться примерно на 170-ти волнах разной высоты и качества: "В парке это можно будет сделать всего за один день, оставив куда меньший углеродный след".

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