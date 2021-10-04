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Мусульмане

Swedish artist Lars Vilks known for his drawing of the prophet Muhammed is awarded with the Danish 'freedom of the press' award on March 14, 2015 in Copenhagen. AFP PHOTO / SCANPIX DENMARK / David Leth Williams +++DENMARK OUT (Photo credit should read DAVID LETH WILLIAMS/AFP via Getty Images)

Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в Швеции в ДТП 04.10.2021

На шведского художника Ларса Вилкса, изобразившего собаку с головой пророка Мухаммеда, охотились боевики "Аль-Каиды". Его дом пытались поджечь, за его голову была назначена награда.
Gedenkstätte für die Opfer des rechtsradikalen Mordanschlages am 19. Februar 2020 in Hanau. In den Räumen im Hintergrund befand sich die Midnight Shisha Bar, in der die ersten Opfer erschossen wurden. Zum ersten Jahrestag des Anschlags liessen Vertreter des Staates, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Volker Bouvier, Ministerpräsident von Hessen, Kränze niederlegen.

Названы лауреаты Ахенской премии мира за 2021 год 21.09.2021

Два проекта, созданные родственниками жертв теракта в Ханау, награждены за борьбу с расизмом. Межрелигиозная женская инициатива WIC выступает за ненасильственное сосуществование христиан и мусульман в Нигерии.
ARCHIV - 04.11.2014, Baden-Württemberg, Freiburg: ILLUSTRATION - Ein Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung». Brandenburgs Polizei hat 2018 erstmals seit Jahren weniger Messerangriffe registriert als im Jahr zuvor. (zu Erstmals seit Jahren weniger Messerangriffe in Brandenburg registriert) Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Опозорила семью? Германия в шоке от убийства афганки 12.08.2021

Очередное убийство, совершенное якобы ради защиты чести семьи, вызвало резонанс в ФРГ. Молодую афганскую женщину, судя по всему, убили ее братья. Как к этой проблеме относятся в немецком обществе?

Почему карта мечетей и исламских центров вызвала в Австрии очень неоднозначную реакцию? (13.07.2021) 13.07.2021

Карта Австрии, на которой отмечены 600 мечетей и исламских центров, не понравилась многим мусульманам. Они опасаются дискриминации. Автор идеи отвечает на это, что хотел лишь показать присутствие мусульман.

Не только уйгуры: казахи требуют от Китая освободить родных из "лагерей перевоспитания" Синьцзяна 08.07.2021

Байболат с отцом и матерью живет в Астане. Он очень давно не видел своего младшего брата Баймурата. Несколько лет назад Баймурат уехал в Китай. Там его задержали. По официальной версии - за комментарий в соцсетях. По неофициальной - он не захотел доносить на знакомых-мусульман. За это его отправили в так называемый "лагерь перевоспитания".

Казахов жестко, как уйгуров, преследуют в Китае: почему Нур-Султан молчит? DW Новости (07.07.2021) 07.07.2021

По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых "лагерях для перевоспитания" Китая. Среди заключенных этих лагерей немало этнических казахов, более того – граждан Казахстана.

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - JUNE 29: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - ISRAELI FOREIGN MINISTRY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Israeli Foreign Minister, Yair Lapid (Front L) is welcomed by Minister of State to the United Arab Emirates, Ahmed Ali Al Sayegh (Front R) upon arrival in Abu Dhabi Airport on June 29, 2021 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Yair Lapid is the first minister to visit UAE following the normalization deal between the two countries. Israeli Prime Ministry / Handout / Anadolu Agency

Исторический визит: впервые глава МИД Израиля посетил ОАЭ 29.06.2021

"Израиль заинтересован в мире со всеми своими соседями", - заявил глава израильского МИД Яир Лапид в ходе исторического визита в Эмираты. Он открыл новое посольство в Абу-Даби и проведет переговоры с чиновниками ОАЭ.
Ehrenamtliche Helfer stehen im Islam-Kolleg. In Osnabrück wurde das Islam-Kolleg feierlich eröffnet.

В Германии появился Исламский колледж 29.06.2021

В июне в Оснабрюке открылся первый учебный центр по подготовке имамов. Он финансируется государством.
Ein Bundeswehrgeneral mit Barett verfolgt die Rede von Zsolt Balla, Landesrabbiner von Sachsen, in der Synagoge. Balla wurde zuvor im Rahmen eines feierlichen Aktes in das Amt des Militärbundesrabbiners eingeführt. Damit gibt es nach Angaben des Zentralrates der Juden zum ersten Mal seit 100 Jahren wieder jüdische Militärseelsorge in Deutschland.

Чем будет заниматься первый военный раввин в бундесвере 21.06.2021

С 21 июня в армии Германии начал нести службу военный раввин - впервые со времен Первой мировой войны. Он намерен добиться того, чтобы в бундесвере было больше военнослужащих-евреев.

Как стать имамом в ФРГ, или Когда в мечетях в Германии проповедники заговорят по-немецки? (15.06.2021) 15.06.2021

В мечетях в ФРГ люди в основном молятся на турецком или арабском языке. Но молодые мусульмане часто предпочитают немецкий. В ФРГ открылся первый исламский колледж, в котором готовят имамов, с обучением на немецком языке.
A undated handout photograph released by the Pulitzer Board on 20 April 2009 shows the two sides of a Pulitzer Prize Gold Medal. The gold medal is awarded to Las Vegas Sun, which won the Public Service category this year. EPA/PULITZER BOARD / HO / FOR USE ONLY IN CONTEXT WITH THE 2009 PULITZER PRIZE WINNERS/EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Report+++ |

Журналисты NYT удостоены Пулитцеровской премии за материалы о COVID-19 11.06.2021

Жюри самой престижной в США награды в области журналистики выделило материалы о борьбе с пандемией, притеснениях мусульман в Китае и гибели Джорджа Флойда.
Former Bosnian Serb military chief Ratko Mladic enters the court room in The Hague, Netherlands, Tuesday, June 8, 2021, where the United Nations court delivers its verdict in the appeal of Mladic against his convictions for genocide and other crimes and his life sentence for masterminding atrocities throughout the Bosnian war. (AP Photo/Peter Dejong, Pool)

Международный уголовный суд оставил в силе пожизненное заключение Младича 08.06.2021

Международный уголовный суд отклонил апелляцию Ратко Младича на приговор к пожизненному заключению за причастность к военным преступлениям в Сребренице.
June 7, 2021, London, Ontario, Canada: A line of police officers look for evidence at the scene of a car crash in London, Ontario on Monday, June 7, 2021. Police in London, Ont., say four people have died after several pedestrians were struck by a car Sunday night. (Credit Image: © Geoff Robins/The Canadian Press via ZUMA Press

В Канаде водитель умышленно сбил семью мусульман 08.06.2021

В результате наезда автомобиля в провинции Онтарио погибли четверо членов одной семьи, ребенок с травмами госпитализирован. Премьер Канады Трюдо осудил произошедшее, заявив, что исламофобии нет места в обществе.

Illustration: ***ACHTUNG: Bild nur zur Berichtersttaung über House of one verwenden!*** Das House of One ist ein geplantes interreligiöses Gebäude, das voraussichtlich ab 2019 am Petriplatz im Berliner Ortsteil Mitte entstehen soll

В Берлине заложили уникальный межконфессиональный центр 27.05.2021

Здание из желтого песчаника с возвышающейяся 42-метровой башней станет единым домом для еврейской синагоги, христианской церкви и мусульманской мечети.
People attend a demonstration to mark the Nakba and in support of Palestinians, in Berlin, Germany May 15, 2021. REUTERS/Christian Mang

Антисемитизм в Германии: что говорят об этом немецкие мусульмане? 21.05.2021

После эскалации конфликта в Израиле по ФРГ прокатилась волна пропалестинских митингов, были и нападения на синагоги. Многие мусульмане осуждают их, но бороться с антисемитскими настроениями очень сложно.
Teilnehmer der Demonstration verschiedener palästinensischer Gruppen laufen mit Palästina-Flaggen durch Neukölln. Zum jährlichen Gedenktag Nakba am 15. Mai erinnern Palästinenser an die Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern aus dem Gebiet des späteren Israels. +++ dpa-Bildfunk +++

Центральный совет евреев в Германии резко осудил антисемитские выступления 16.05.2021

Центральный совет евреев в Германии призвал правоохранительные органы и мусульманские организации принять меры в отношении участников пропалестинских демонстраций.
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