Мусульмане

Не только уйгуры: казахи требуют от Китая освободить родных из "лагерей перевоспитания" Синьцзяна

Байболат с отцом и матерью живет в Астане. Он очень давно не видел своего младшего брата Баймурата. Несколько лет назад Баймурат уехал в Китай. Там его задержали. По официальной версии - за комментарий в соцсетях. По неофициальной - он не захотел доносить на знакомых-мусульман. За это его отправили в так называемый "лагерь перевоспитания".