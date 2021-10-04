Карта Австрии, на которой отмечены 600 мечетей и исламских центров, не понравилась многим мусульманам. Они опасаются дискриминации. Автор идеи отвечает на это, что хотел лишь показать присутствие мусульман.
Байболат с отцом и матерью живет в Астане. Он очень давно не видел своего младшего брата Баймурата. Несколько лет назад Баймурат уехал в Китай. Там его задержали. По официальной версии - за комментарий в соцсетях. По неофициальной - он не захотел доносить на знакомых-мусульман. За это его отправили в так называемый "лагерь перевоспитания".
По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых "лагерях для перевоспитания" Китая. Среди заключенных этих лагерей немало этнических казахов, более того – граждан Казахстана.
В мечетях в ФРГ люди в основном молятся на турецком или арабском языке. Но молодые мусульмане часто предпочитают немецкий. В ФРГ открылся первый исламский колледж, в котором готовят имамов, с обучением на немецком языке.