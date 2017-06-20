За пять лет число мусульман в Германии возросло почти на миллион

В Германии проживают от 5,3 до 5,6 миллиона мусульман - это почти на один миллион больше, чем пять лет назад. Об этом говорится в исследовании, подготовленном Федеральным ведомством по миграции и делам беженцев (Bamf) по поручению Немецкой исламской конференции и представленном в среду, 28 апреля, в Нюрнберге совместно с МВД Германии.

Согласно результатам исследования, мусульмане в настоящее время составляют от 6,4 до 6,7 процента от общего числа жителей Германии. 47 процентов из них являются гражданами ФРГ. Наиболее крупная этническая группа проживающих в стране мусульман - выходцы из Турции и их потомки (45 процентов). Еще 27 процентов исповедующих ислам жителей страны приехали из стран Ближнего Востока и Северной Африки, почти 20 процентов - из Юго-Восточной Европы, указывается далее.

Мусульманское население Германии стало более разнообразным

По словам руководителя исследования Ани Штикс (Anja Stichs), волна беженцев в 2015 и 2016 годах изменила расклад по странам исхода мусульман в Германии. Она также указала на различное отношение к вопросам религии среди проживающих в ФРГ мусульман. 82 процента из них считают себя сильно или умеренно религиозными, ежедневно молятся 39 процентов. При этом лишь 30 процентов мусульманок носят хиджаб.

"Мусульманская группа населения за последние годы стала более разнообразной в связи с иммиграцией из исламских стран Ближнего и Среднего Востока", - заявил руководитель Bamf Ханс-Экхард Зоммер (Hans-Eckhard Sommer). По его словам, в Германии часто переоценивают влияние религии на интеграцию. Между тем гораздо большее влияние на интеграционный процесс оказывают такие аспекты, как длительность пребывания, причины миграции и социальное положение, отметил он.

В ходе исследования под названием "Мусульманская жизнь в Германии в 2020 году" были опрошены 4500 мусульман, а также более 500 человек без миграционного прошлого в качестве сравнительной группы. В прошлый раз подобное исследование проводилось в 2015 году.

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