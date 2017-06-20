За пять лет число мусульман в Германии возросло почти на миллион

В Германии проживают от 5,3 до 5,6 миллиона мусульман - это почти на один миллион больше, чем пять лет назад. Об этом говорится в исследовании, подготовленном Федеральным ведомством по миграции и делам беженцев (Bamf) по поручению Немецкой исламской конференции и представленном в среду, 28 апреля, в Нюрнберге совместно с МВД Германии.
Согласно результатам исследования, мусульмане в настоящее время составляют от 6,4 до 6,7 процента от общего числа жителей Германии. 47 процентов из них являются гражданами ФРГ. Наиболее крупная этническая группа проживающих в стране мусульман - выходцы из Турции и их потомки (45 процентов). Еще 27 процентов исповедующих ислам жителей страны приехали из стран Ближнего Востока и Северной Африки, почти 20 процентов - из Юго-Восточной Европы, указывается далее.
Мусульманское население Германии стало более разнообразным
По словам руководителя исследования Ани Штикс (Anja Stichs), волна беженцев в 2015 и 2016 годах изменила расклад по странам исхода мусульман в Германии. Она также указала на различное отношение к вопросам религии среди проживающих в ФРГ мусульман. 82 процента из них считают себя сильно или умеренно религиозными, ежедневно молятся 39 процентов. При этом лишь 30 процентов мусульманок носят хиджаб.
"Мусульманская группа населения за последние годы стала более разнообразной в связи с иммиграцией из исламских стран Ближнего и Среднего Востока", - заявил руководитель Bamf Ханс-Экхард Зоммер (Hans-Eckhard Sommer). По его словам, в Германии часто переоценивают влияние религии на интеграцию. Между тем гораздо большее влияние на интеграционный процесс оказывают такие аспекты, как длительность пребывания, причины миграции и социальное положение, отметил он.
В ходе исследования под названием "Мусульманская жизнь в Германии в 2020 году" были опрошены 4500 мусульман, а также более 500 человек без миграционного прошлого в качестве сравнительной группы. В прошлый раз подобное исследование проводилось в 2015 году.
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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?
Большое разнообразие
Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.
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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?
Шейла
Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.
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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?
Хиджаб
В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.
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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?
Хиджаб амира
Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".
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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?
Химар
Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.
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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?
Чадра
Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.
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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?
Никаб
Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.
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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?
Паранджа
Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане.
Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова