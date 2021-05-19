 Международный уголовный суд оставил в силе пожизненное заключение Младича | Новости из Германии о Европе | DW | 08.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Международный уголовный суд оставил в силе пожизненное заключение Младича

Международный уголовный суд отклонил апелляцию Ратко Младича на приговор к пожизненному заключению за причастность к военным преступлениям в Сребренице.

Боснийско-сербский генерал Ратко Младич во время заседания Международного уголовного суда в Гааге

Ратко Младич во время заседания Международного уголовного суда в Гааге

Приговор о пожизненном заключении для боснийско-сербского генерала Ратко Младича за геноцид мусульман в Сребренице остается в силе. Такое решение принял во вторник, 8 июня, Международный уголовный суд в Гааге.

Судебные слушания по апелляционному процессу в отношении приговора Младичу начались 25 августа 2020 года. Сам Младич, считающий себя невиновным, добивался на этом процессе своего оправдания.

Приговор Ратко Младичу

В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге (МТБЮ) приговорил Ратко Младича к пожизненному тюремному заключению. Суд признал, что он был в значительной мере причастен к военным преступлениям, совершенным в Сребренице, лично руководя артобстрелом города.

Заседание Международного уголовного суда в Гааге на апелляционном процессе боснийско-сербского генерала Ратко Младича, 8 июня 2021 года

Заседание суда на апелляционном процессе по делу Ратко Младича

МТБЮ обвинил его в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны, также терроре против мирного населения. В частности, в обвинении говорится об убийстве 8000 мусульман в Сребренице в 1995 году, а также о тысячах жертв, погибших в ходе осады Сараево, длившейся 44 месяца; издевательствах над людьми в лагерях для интернированных; терроре в отношении хорватов и мусульман в боснийских населенных пунктах; взятии в заложники солдат-миротворцев ООН.

В ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах Ратко Младич командовал вооруженными силами боснийских сербов. Он долго скрывался и был арестован в Сербии только в 2011 году.

Смотрите также:

  • Эти бетонные монстры стоят в белградском районе Конярник.

    Архитектура брутализма в бывшей Югославии

    Две пилы

    Эти бетонные монстры стоят в белградском районе Конярник. Их называют "Тестера", что по-сербски означает "Пила", - из-за ступенчатой формы боковых высоток, напоминающей зубья пилы. Как и большинство образцов югославского архитектурного брутализма, они были построены во второй половине 1950-х годов и в 1960-х годах.

  • Музей авиации

    Архитектура брутализма в бывшей Югославии

    Летающая тарелка

    В эпоху авторитарного правления Иосипа Броз Тито в Югославии возникло много репрезентативных гигантских построек, - как, например, этот похожий на огромную летающую тарелку Музей авиации из стекла и бетона. Он находится рядом с главным белградским аэропортом.

  • Павильон номер один Белградского ярмарочного центра

    Архитектура брутализма в бывшей Югославии

    Самый большой купол в мире

    В 1957 году, когда был введен в строй павильон номер один Белградского ярмарочного центра, его купол был самым большим в мире.

  • Этот жилой комплекс в новой части Белграда сербы называют Телевизором.

    Архитектура брутализма в бывшей Югославии

    Телевизор в чистом поле

    Этот жилой комплекс в новой части Белграда сербы называют "Телевизором". Гигантский микрорайон построили в буквальном смысле этого выражения на пустом месте, недалеко от резиденции Тито.

  • Мемориальный комплекс в Хорватии, на Петровой-Горе

    Архитектура брутализма в бывшей Югославии

    Партизанский мемориал

    Гигантский мемориальный комплекс в Хорватии, на Петровой-Горе близ границы с Боснией и Герцеговиной, был возведен в 1981 году. Он посвящен партизанам, погибшим здесь в боях против вермахта и подразделений усташей. В лесах Петровой-Горы партизаны скрывались во время Второй мировой войны. Мемориал - в очень плохом состоянии и находится на грани разрушения.

  • Центральная клиническая больница Дубрава в Загребе.

    Архитектура брутализма в бывшей Югославии

    Зеленая больница

    После того, как в 2018 году Музей современного искусства в Нью-Йорке посвятил архитектурному брутализму фотовыставку, этот стиль был реабилитирован и в бывшей Югославии. В частности, было пересмотрено решение о сносе центральной клинической больнице Дубрава в Загребе.

  • Bildergalerie Brutalismus in Jugoslawien (Reuters/M. Djurica)

    Архитектура брутализма в бывшей Югославии

    Западные ворота Белграда

    Башня Генекс, которую часто называют Западными воротами Белграда, была построена в 1980 году. Это, собственно, две башни, соединенные мостом. Высота жилой башни - 124 метра. На 30 этажах расположены 184 квартиры. Вторая башня стоит сейчас пустая.

  • Бетонные колоссы – часть так называемой Долины героев, мемориального комплекса в национальном парке Сутьеска.

    Архитектура брутализма в бывшей Югославии

    Герои и колоссы

    Бетонные колоссы – часть так называемой "Долины героев", мемориального комплекса в национальном парке Сутьеска в Боснии и Герцеговине. Здесь в 1943 году прошло тяжелое сражение, в котором гитлеровцы задействовали 300 бомбардировщиков против югославской освободительной армии, у которой не было вообще никакого воздушного прикрытия.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 01:33

Ратко Младич - самый разыскиваемый военный преступник в Гааге

Аудио- и видеофайлы по теме

Трибунал в Гааге по бывшей Югославии: история создания и главные итоги (30.11.2017)  

Расправа в Сребренице: воспоминания свидетелей геноцида (10.07.2020)  

Также по теме

Israel - Palästina-Konflikt

Конфликт палестинцев и израильтян: эксперты ООН усматривают признаки военных преступлений 19.05.2021

Эксперты ООН настаивают на расследовании Международным уголовным судом в Гааге ряда инцидентов в ходе нынешней эскалации палестино-израильского конфликта.

Angespannte Lage auf der Krim, Ukraine 03.03.2014

У Международного уголовного суда будет новый прокурор. Почему это может интересовать Россию 12.02.2021

Преемник нынешнего прокурора Международного уголовного суда будет расследовать дела о возможных военных преступлениях РФ в Грузии и Украине.

Karim Kahn wird Chefanklaeger des Weltstrafgerichts

Прокурором Международного уголовного суда в Гааге избран Карим Хан 13.02.2021

На посту главного прокурора МУС британец Карим Хан сменит Фату Бенсуду из Гамбии. Наблюдатели характеризуют его как "блестящего адвоката" и "пугающе мудрого стратега".

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Путин дал пощечину правительству Германии  

Санкции: против кого вводят и какие наиболее эффективны  

Журналист Bellingcat о сбитом MH17: Все подтверждает, что РФ поставила оружие  