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Монастырь

ARCHIV - Undatierte Aufnahme der katholischen Philosophin Dr. Edith Stein. Am 12. Oktober 1891 wurde sie in Breslau als Tochter einer jüdischen Kaufmannsfamilie geboren. Von 1911 bis 1915 Studium der Philosophie, Germanistik und Geschichte. 1922 Eintritt in die Katholische Kirche. Vor 70 Jahren wurde die Nonne Edith Stein in Auschwitz ermordet. Mithäftlinge beschrieben sie als «Engel», der Papst sprach sie 1998 heilig. Doch ob die Jüdin wirklich als katholische Märtyrerin gelten kann, ist umstritten. (zu dpa: Jüdin und katholische Heilige - Vor 70 Jahren starb Edith Stein) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Еврейка, монахиня, феминистка: яркая жизнь философа Эдит Штайн 12.10.2021

Родившись в набожной еврейской семье, она не была религиозной, изучала философию, а потом - приняла постриг. 130 лет назад родилась немецкий философ Эдит Штайн, жизнь которой оборвалась в Освенциме.
Künstlerin Bertamaria Reetz und ihr soziales Projekt: Blaue Schafe – Friedensherde, Kloster Knechtenstede bei Dormagen, Oktober 2021.

Поедут ли в Россию синие овцы - символ толерантности в Европе? 11.10.2021

"Синие овцы" - один из проектов в поддержку мира и толерантности немецкой художницы Бертамарии Реетц, которая благодаря искусству осталась жива. DW побывала у нее в гостях.
A demonstrator walks in front of a barricade set on fire during a protest against the enthronement of Bishop Joanikije in Cetinje, Montenegro, September 5, 2021. REUTERS/Stevo Vasiljevic

В ходе протестов против СПЦ в Черногории пострадали десятки человек 05.09.2021

В черногорском городе Цетине 5 сентября продолжились массовые протесты против интронизации в местном монастыре митрополита Сербской православной церкви Иоанникия.
Griechenland - Peloponnes, Feuer im Gebiet von Archea Olympia in unmittelbarer Nähe zu den antiken Stätten und archäologischen Ausgrabungen von Olympia, am 4. August 2021. Im Bild: Nacht - Drohnenfotos von den Bränden in der Nähe der Internationalen Olympischen Akademie (DOA-Diethnis Olympiaki Akademia)

В Греции и Турции продолжается борьба с разрушительными лесными пожарами 05.08.2021

В Греции пожарные и спецтехника пытаются защитить от огня древнюю Олимпию и монастырь на острове Эвбея. В Турции растут опасения, что огонь может перекинуться на тысячи тонн угля, складированных на ТЭЦ Кемеркой.
Schloss Salem, Salem, Baden-Württemberg, Deutschland, Europa

Залем на Боденском озере - аббатство, замок, интернат (фотогалерея) 14.04.2021

В бывшем Залемском аббатстве на Боденском озере - замке Залем уже более 100 лет работает интернат, где учился принц Филипп - супруг британской королевы Елизаветы II.
Bildnummer: 60363659 Datum: 15.08.2013 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. AUGUST 15, 2013. An FSSP bailiff looks on as illegal migrants arrive from a temporary holding centre to Sheremetyevo International Airport. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Gesellschaft Migranten Abschiebung x0x xkg 2013 quadrat premiumd 60363659 Date 15 08 2013 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS Moscow Russia August 15 2013 to Bailiff Looks ON As illegal Migrants Arrive from a temporary Holding Centre to Sheremetyevo International Airport PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Society Migrants Deportation x0x xkg 2013 Square premiumd

Приставы выселяют насельниц Среднеуральского монастыря 14.04.2021

На территории Среднеуральского монастыря нельзя проживать из-за нарушений пожарной безопасности, решил суд в Верхней Пышме.
Schloß, Kloster und Internat Salem am Bodensee, Deutschland

Залем - аббатство, замок, интернат 13.04.2021

В интернате, расположенном в этом месте - замке Залем, два года учился принц Филипп (1921 - 2021) - супруг британской королевы Елизаветы II.
Die Türme des Klosters Benediktbeuern sind am 24.04.2017 vor dem schneebedeckten Gipfel des Herzogstand in Benediktbeuern (Bayern) zu sehen. Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Бенедиктбойерн - монастырь, где обнаружили "Кармину Бурану" (фото) 06.04.2021

Монастырь в баварском Бенедиктбойерне известен тем, что здесь находятся мощи Святой Анастасии и была обнаружена рукопись сборника стихов на латинском языке "Carmina Burana".
Im Inneren der Klosteranlage St. Michael sind zu Restaurationszwecken zahlreiche Gerüste aufgebaut. Der Bund stellt einen Fördermittelbescheid für die Renovierung der Klosteranlage St. Michael in Höhe von 24 Millionen Euro bereit. Es ist der größte Fördermittelbescheid in der Geschichte der Stadt Bamberg. +++ dpa-Bildfunk +++

В Бамберге потратят 50 млн евро на ремонт монастыря Св. Михаила (фото) 13.03.2021

Аббатство Святого Михаила было основано в Бамберге в 1015 году и входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 29, 2020: Unordained schema hegumen Sergius (Nikolai Romanov) is taken for a hearing at Moscows Basmanny District Court. He was arrested at the Sredneuralsk Convent and sent to Moscow on 29 December after posting a video on YouTube encouraging his followers to die for Russia. Unordained schema hegumen Sergius (Nikolai Romanov) is charged with unsanctioned actions, encouraging people to kill themselves, and insulting religious feelings. He was excommunicated in May 2020 for violating a ban on preaching after calling on people to go to church despite the lockdown, describing the coronavirus situation as a fake pandemic. More recently, Sergius was stripped of his rank by the Yekaterinburg Eparchy court and ordered to leave the convent, but continued to perform church services nevertheless. The metropolitanate considers his actions an illegal seizure. Vyacheslav Prokofyev/TASS

Соратника экс-схимонаха Сергия отправили под арест 30.12.2020

Суд в Екатеринбурге счел Всеволода Могучева виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 29, 2020: Unordained schema hegumen Sergius (Nikolai Romanov) is taken for a hearing at Moscows Basmanny District Court. He was arrested at the Sredneuralsk Convent and sent to Moscow on 29 December after posting a video on YouTube encouraging his followers to die for Russia. Unordained schema hegumen Sergius (Nikolai Romanov) is charged with unsanctioned actions, encouraging people to kill themselves, and insulting religious feelings. He was excommunicated in May 2020 for violating a ban on preaching after calling on people to go to church despite the lockdown, describing the coronavirus situation as a fake pandemic. More recently, Sergius was stripped of his rank by the Yekaterinburg Eparchy court and ordered to leave the convent, but continued to perform church services nevertheless. The metropolitanate considers his actions an illegal seizure. Vyacheslav Prokofyev/TASS

Басманный суд арестовал экс-схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года 29.12.2020

Суд не нашел оснований для более мягкой меры пресечения экс-схиигумену Среднеуральского женского монастыря Сергию. Защита обжалует арест. Бывшему схимонаху предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.
Kuppel vom Kloster Ettal Bayern Deutschland | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Немецкие монастыри 29.12.2020

В Средние века в немецких землях насчитывалось около трех тысяч монастырей. Многие из них сейчас входят в число особенных достопримечательностей своих регионов.

YEKATERINBURG, RUSSIA - JULY 17, 2020: Unordained schema-hegumen Sergius (Nikolai Romanov), center, takes part in a religious procession in memory of the Russian royal family at the Sredneuralsy Convent. Emperor Nicholas II of Russia and his family were executed on July 17, 1918. The procession organized by Sergius is held at the same time as the one organized by the Yekaterinburg diocese. Donat Sorokin/TASS

Бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам из отдела СК 29.12.2020

Экс-схиигумену Сергию предъявили обвинения по трем статьям УК РФ, сообщила его адвокат.

A photography of the cathedral of Andechs Bavaria Germany | Verwendung weltweit

Монастыри в Германии - от Дуная до Бранденбурга (фотогалерея) 29.12.2020

В Средние века в немецких землях насчитывалось около трех тысяч монастырей. В этой подборке - самые известные и примечательные.
YEKATERINBURG, RUSSIA - JULY 17, 2020: Unordained schema-hegumen Sergius (Nikolai Romanov), center, takes part in a religious procession in memory of the Russian royal family at the Sredneuralsy Convent. Emperor Nicholas II of Russia and his family were executed on July 17, 1918. The procession organized by Sergius is held at the same time as the one organized by the Yekaterinburg diocese. Donat Sorokin/TASS

Экс-схимонах Сергий (Романов) задержан при штурме Середнеуральского монастыря 29.12.2020

Допрос бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова) проводится в СК в связи с публикацией на YouTube ролика, в котором тот призывает своих сторонников "умереть за Россию", сообщает ТАСС.

Армяне прощаются с монастырем в Дадиванке (23.11.2020) 23.11.2020

Древний армянский монастырь в Дадиванке находится на территории, которая, согласно новому соглашению, переходит под контроль Азербайджана. Многие армяне из Дадиванка, покидая свои дома, сжигают их.
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