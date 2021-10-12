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Родившись в набожной еврейской семье, она не была религиозной, изучала философию, а потом - приняла постриг. 130 лет назад родилась немецкий философ Эдит Штайн, жизнь которой оборвалась в Освенциме.
"Синие овцы" - один из проектов в поддержку мира и толерантности немецкой художницы Бертамарии Реетц, которая благодаря искусству осталась жива. DW побывала у нее в гостях.
В черногорском городе Цетине 5 сентября продолжились массовые протесты против интронизации в местном монастыре митрополита Сербской православной церкви Иоанникия.
В Греции пожарные и спецтехника пытаются защитить от огня древнюю Олимпию и монастырь на острове Эвбея. В Турции растут опасения, что огонь может перекинуться на тысячи тонн угля, складированных на ТЭЦ Кемеркой.
В бывшем Залемском аббатстве на Боденском озере - замке Залем уже более 100 лет работает интернат, где учился принц Филипп - супруг британской королевы Елизаветы II.
На территории Среднеуральского монастыря нельзя проживать из-за нарушений пожарной безопасности, решил суд в Верхней Пышме.
В интернате, расположенном в этом месте - замке Залем, два года учился принц Филипп (1921 - 2021) - супруг британской королевы Елизаветы II.
Монастырь в баварском Бенедиктбойерне известен тем, что здесь находятся мощи Святой Анастасии и была обнаружена рукопись сборника стихов на латинском языке "Carmina Burana".
Аббатство Святого Михаила было основано в Бамберге в 1015 году и входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Суд в Екатеринбурге счел Всеволода Могучева виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Суд не нашел оснований для более мягкой меры пресечения экс-схиигумену Среднеуральского женского монастыря Сергию. Защита обжалует арест. Бывшему схимонаху предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.
В Средние века в немецких землях насчитывалось около трех тысяч монастырей. Многие из них сейчас входят в число особенных достопримечательностей своих регионов.
Экс-схиигумену Сергию предъявили обвинения по трем статьям УК РФ, сообщила его адвокат.
В Средние века в немецких землях насчитывалось около трех тысяч монастырей. В этой подборке - самые известные и примечательные.
Допрос бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова) проводится в СК в связи с публикацией на YouTube ролика, в котором тот призывает своих сторонников "умереть за Россию", сообщает ТАСС.
Древний армянский монастырь в Дадиванке находится на территории, которая, согласно новому соглашению, переходит под контроль Азербайджана. Многие армяне из Дадиванка, покидая свои дома, сжигают их.
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