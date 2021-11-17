Куда исчезли предсказания святой Хильдегарды и как не попали в СССР

Что нашли в монастыре бенедиктинок на западе Германии и как была раскрыта тайна исчезновения и возвращения после Второй мировой войны книги предсказаний монахини Хильдегарды.
Репортаж из Рюдесхайма-на-Рейне. Часть II
В первой части репортажа из Рюдесхайма-на-Рейне мы рассказали об истории здешнего женского монастыря и узнали, как живут в нем монахини-бенедиктинки в наши дни. Сейчас перейдем к актуальной теме, из-за которой, собственно, отправились в путь.
В этой обители все связано с именем Хильдегарды Бингенской - средневековой монахини, в 2012 году причисленной католической церковью к лику святых и являющейся одной из четырех женщин, которым был присвоен статус "учителя церкви". На территории монастыря нас ожидала сестра Клара, которая ведет монастырский архив, а также д-р Христиане Хайнеман (Dr. Christiane Heinemann).
История вокруг сборника основных трудов Хильдегарды Бингенской - нем. Riesen Codex (или таже нем. Riesencodex, рус. "Большой рупертбергский кодекс", "Кодекс с цепью") стала публичным достоянием и своего рода сенсацией лишь в конце октября 2021 года, когда бывшая сотрудница архива в Висбадене Христиане Хайнеман представила публике свою книгу под названием: "Кодекс Хильдегарды Бингенской. Исчезнувший - найденный - спасенный. Перипетии судьбы 1942 - 1950" ("Der Riesencodex der Hildegard von Bingen. Verschollen - Gefunden - Gerettet. Schicksalswege 1942 bis 1950").
Уже в названии почти все сказано, говорит в беседе с нами Христиане Хайнеман, держа в руках свою 230-ти страничную книгу с многочисленными иллюстрациями: "Сам Riesen Codex весит пятнадцать килограммов - с обложкой из свиной кожи, металлическими украшениями и цепью. Он состоит из средневековых рукописей на 481 листе пергамента и включает в себя основные три книги предсказаний Хильдегарды Бингенской - Liber Scivias, Liber vitae meritorum, Liber divinorum operum, жизнеописание монахини, песни для литургии и письма. Но в ней нет трудов Хильдеграды, касающихся свойств трав и медицины".
"Все, что я описываю в своей книге, посвященной исчезновению Riesen Codex во время Второй мировой войны и возвращению в послевоенные годы, на 100 процентов подтверждено фактами", - продолжает Христиане Хайнеман. "Я случайно обнаружила эту историю, когда в 2019 году занималась редактированием переведенной на немецкий язык статьи канадской исследовательницы Дженнифер Байн, которая изучала музыкальные труды Хильдегарды и впервые описала перипетии судьбы Riesen Codex. Она в качестве основного источника использовала архивные материалы из библиотеки в Нассау (город в немецкой земле Рейнланд-Пфальц - Ред.), куда после расформирования монастыря в Айбингене был перемещен весь монастырский архив".
Христиане Хайнеман, всю жизнь работавшая в архиве и продолжившая заниматься научными исследованиями после выхода на пенсию, установила, что в истории вокруг кодекса было очень много недостающих фактов. Тогда она обратилась в аббатство Святой Хильдегарды, где с помощью сестры Клары нашла информацию о женщине, которая одно время жила в монастыре и, как выяснилось позже, была непосредственным участником возвращения Riesen Codex в Айбинген, а затем в Висбаден. Произошло это в марте 1948 года.
Историю исчезновения и возвращения Riesen Codex удалось воссоздать в подробностях благодаря письмам д-р Маргарете Кюн (Dr. Margarete Kühn), которые хранились в монастырском архиве аббатства Святой Хильдегарды. В послевоенные годы Маргарете Кюн, переживая жизненный кризис, хотела уйти в монастырь. В разговорах и переписке с монахинями из Айбингена, занимавшимися исследованиями жизни Хильдегарды, она узнала о том, что в 1942 году Riesen Codex отправили в Дрезден, считая, что там он будет находиться в более надежном месте, рассказывает Христиане Хайнеман, показывая в своей книге черно-белую фотографию Маргарете Кюн.
"Конечно, по-прежнему остается загадкой, как можно было в самый разгар войны отправить такую ценную книгу в большой город под предлогом того, что там якобы более безопасно. К сожалению, нам так и не удалось узнать, кто принял такое решение. А вот кто вывез книгу, мы знаем: это сделал д-р Георг Фогель (Dr. Georg Vogel) - референт в библиотеке. Он поездом из Висбадена приехал во Франкфурт-на-Майне, оттуда по железной дороге добрался до Дрездена. Прибыв в город вечером, на трамвае доехал до здания Саксонского банка, где положил книгу в банковский сейф. Вместе с Riesen Codex он привез и другие ценности, указанные в подробной описи", - рассказывает Хайнеман. Хотя это все равно вызывает много вопросов, подчеркивает она, ведь во время войны такие ценности обычно прятали в старых замках или в заброшенных шахтах. И, конечно, же было глупо везти книгу в Дрезден и прятать ее в здании банка.
После бомбардировки Дрездена Riesen Codex бесследно исчез. Считалось, что книга была уничтожена во время бомбежки. Но после окончания войны сейф, в котором находился Riesen Codex, случайно обнаружили в подвале одного из разбомбленных зданий. "Сейф пострадал, его взломали мародеры, вытащив оттуда другие ценности, но книга чудом осталась цела, поскольку дверца сейфа была повреждена и открывалась не полностью. Книгу просто не смогли вытащить", - рассказывает Христиане Хайнеман.
После своего обнаружения Riesen Codex оказался в руках военной администрации Дрездена, который в тот период был частью советской оккупационной зоны. Маргарете Кюн решила вернуть книгу в Айбинген. Сначала переговоры об этом с руководством Дрездена вел директор библиотеки Висбадена. Но ему ответили, что вопрос о возвращении книги должен решаться на самом высоком политическом уровне.
Тогда Маргарете Кюн решила действовать иначе. Она, будучи историком, занималась научными исследованиями средневековых рукописей. Являясь сотрудником известного исторического института, находившегося в Восточном Берлине, попросила предоставить ей книгу во временное пользование для научных исследований. Под этим предлогом после долгих переговоров Riesen Codex был вывезен из Дрездена в Восточный Берлин.
После этого книгу нужно было перевезти в Западный Берлин, а оттуда вывезти в Айбинген, на запад Германии. Маргарете Кюн хоть и жила в Западном Берлине, не могла перевезти книгу из одного сектора города в другой, не подвергшись проверке. В этом ей помогла жена одного американского офицера, которая поддерживала орден бенедиктинок. Она как американская гражданка сначала вывезла книгу в Западный Берлин, а затем поездом - во Франкфурт-на-Майне, откуда и доставила кодекс в Айбинген.
В итоге Riesen Codex был возвращен в аббатство Святой Хильдегарды, после чего передан в Висбаден, где и хранится до сих пор. Но пока открытым остается вопрос, что произойдет, если Дрезден потребует вернуть книгу, которую Маргарете Кюн получила во временное пользование.
Наследие Хильдегарды могло оказаться и в России, как один из военных трофеев, вывезенных советскими войсками после Второй мировой войны с территории Германии. Однако же книга осталась на территории ГДР. "Сложно представить, что было бы, если бы ее вывезли в Россию, - разводит руками Христиане Хайнеман. - Наверное, она никогда бы больше не вернулась в Германию".
Вместе с Riesen Codex из Висбадена во время Второй мировой войны была вывезена и затем бесследно исчезла другая, не менее ценная книга с видениями и предсказаниями Хильдегарды, которою называют "Младшей сестрой Riesen Codex" - Liber Scivias. Она была написана от руки монахами еще при жизни Хильдегарды под ее руководством, содержит ее тексты с миниатюрами и богато украшена драгоценными камнями.
"Когда был найден Riesen Codex, никто не сомневался в том, что речь идет именно об этой книге", - вступает в разговор сестра Клара. - Во-первых и шрифт, и пергамент, все это невозможно было подделать. Кроме того, на книге сохранилась этикетка Висбаденской библиотеки за номером H2, что явно указывало на принадлежность книги. А вот редкий экземпляр Liber Scivias под библиотечным номером H1 так и не был найден.
В свое время монахиня, а затем аббатиса Хильдегарда Бингенская не была так знаменита, как сейчас, - рассказывает сестра Клара, сопровождая нас к церкви, которая находится на выходе с территории аббатства. У нее были конкурентки, например, Элизабет Шёнау. Но благодаря своим личным качествам, Хильдегарда заняла такое важное место в истории церкви.
Она была убедительна в своей вере, продолжает сестра Клара. И сегодня она, прежде всего, известна своими теологическими трудами. То, как Хильдегарда праздновала литургию, вдохновляет до сих пор: "В 2019 году был найден ее головной убор, так называемая "корона монахини" - эквивалент митре, который она надевала во время литургии. Благодаря этой находке стало известно, что во время литургии Хильдегарда украшала себя. Хотя ее часто упрекали в том, что она, будучи аббатисой могла вести богослужение с непокрытой головой, в волосы вплетала украшения. Она превращала литургию в перформанс, а не просто монотонно произносила псалмы…"
Многие утверждают, что у Хильдегарды был тайный алфавит. "Хильдегарда во время литургии выражала свои эмоции в песнях. Вот эти песни состояли из слов, которые не относятся ни к одному из языков. Но для нее это был язык молитвы, язык ангелов, который никто не понимал", - поясняет сестра Клара. В соответствии традиции Хильдегарды проводить литургию построена и церковь на территории аббатства, куда мы направляемся.
К сожалению, нам не удалось увидеть алтарь, сейчас его реставрируют. Но внутреннее убранство церкви создает именно то ощущение, которое было важно и для Хильдегарды - чувствовать, что небо начинается на земле. "Наша церковь уникальная, чуть ли не единственная в Европе, расписанная по особым канонам - бойренского искусства. Вы входите внутрь и возникает ощущение, что вокруг вас уже происходит богослужение: с молитвой и песнопениями, с живым общением с Богом", - говорит, прощаясь с нами у выхода из монастыря сестра Клара, одна из тех, кто и сегодня чтит традиции святой Хильдегарды Бингенской.
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