Куда исчезли предсказания святой Хильдегарды и как не попали в СССР

Репортаж из Рюдесхайма-на-Рейне. Часть II

В первой части репортажа из Рюдесхайма-на-Рейне мы рассказали об истории здешнего женского монастыря и узнали, как живут в нем монахини-бенедиктинки в наши дни. Сейчас перейдем к актуальной теме, из-за которой, собственно, отправились в путь.

В этой обители все связано с именем Хильдегарды Бингенской - средневековой монахини, в 2012 году причисленной католической церковью к лику святых и являющейся одной из четырех женщин, которым был присвоен статус "учителя церкви". На территории монастыря нас ожидала сестра Клара, которая ведет монастырский архив, а также д-р Христиане Хайнеман (Dr. Christiane Heinemann).

Д-р Христиане Хайнеман во время встречи в аббатстве

Сенсация, связанная с именем Хильдегарды

История вокруг сборника основных трудов Хильдегарды Бингенской - нем. Riesen Codex (или таже нем. Riesencodex, рус. "Большой рупертбергский кодекс", "Кодекс с цепью") стала публичным достоянием и своего рода сенсацией лишь в конце октября 2021 года, когда бывшая сотрудница архива в Висбадене Христиане Хайнеман представила публике свою книгу под названием: "Кодекс Хильдегарды Бингенской. Исчезнувший - найденный - спасенный. Перипетии судьбы 1942 - 1950" ("Der Riesencodex der Hildegard von Bingen. Verschollen - Gefunden - Gerettet. Schicksalswege 1942 bis 1950").

Обложка книги

Уже в названии почти все сказано, говорит в беседе с нами Христиане Хайнеман, держа в руках свою 230-ти страничную книгу с многочисленными иллюстрациями: "Сам Riesen Codex весит пятнадцать килограммов - с обложкой из свиной кожи, металлическими украшениями и цепью. Он состоит из средневековых рукописей на 481 листе пергамента и включает в себя основные три книги предсказаний Хильдегарды Бингенской - Liber Scivias, Liber vitae meritorum, Liber divinorum operum, жизнеописание монахини, песни для литургии и письма. Но в ней нет трудов Хильдеграды, касающихся свойств трав и медицины".

Письмо Хильдегарды Бингенской императору Барбароссе. Страница из Riesen Сodex

Как удалось найти следы исчезнувшей книги

"Все, что я описываю в своей книге, посвященной исчезновению Riesen Codex во время Второй мировой войны и возвращению в послевоенные годы, на 100 процентов подтверждено фактами", - продолжает Христиане Хайнеман. "Я случайно обнаружила эту историю, когда в 2019 году занималась редактированием переведенной на немецкий язык статьи канадской исследовательницы Дженнифер Байн, которая изучала музыкальные труды Хильдегарды и впервые описала перипетии судьбы Riesen Codex. Она в качестве основного источника использовала архивные материалы из библиотеки в Нассау (город в немецкой земле Рейнланд-Пфальц - Ред.), куда после расформирования монастыря в Айбингене был перемещен весь монастырский архив".

Изображение Хильдегарды Бингенской из Riesen Сodeх

Христиане Хайнеман, всю жизнь работавшая в архиве и продолжившая заниматься научными исследованиями после выхода на пенсию, установила, что в истории вокруг кодекса было очень много недостающих фактов. Тогда она обратилась в аббатство Святой Хильдегарды, где с помощью сестры Клары нашла информацию о женщине, которая одно время жила в монастыре и, как выяснилось позже, была непосредственным участником возвращения Riesen Codex в Айбинген, а затем в Висбаден. Произошло это в марте 1948 года.

Как вывезли Riesen Codex

Историю исчезновения и возвращения Riesen Codex удалось воссоздать в подробностях благодаря письмам д-р Маргарете Кюн (Dr. Margarete Kühn), которые хранились в монастырском архиве аббатства Святой Хильдегарды. В послевоенные годы Маргарете Кюн, переживая жизненный кризис, хотела уйти в монастырь. В разговорах и переписке с монахинями из Айбингена, занимавшимися исследованиями жизни Хильдегарды, она узнала о том, что в 1942 году Riesen Codex отправили в Дрезден, считая, что там он будет находиться в более надежном месте, рассказывает Христиане Хайнеман, показывая в своей книге черно-белую фотографию Маргарете Кюн.

Христиане Хайнеман показывает фотографии Маргарете Кюн

"Конечно, по-прежнему остается загадкой, как можно было в самый разгар войны отправить такую ценную книгу в большой город под предлогом того, что там якобы более безопасно. К сожалению, нам так и не удалось узнать, кто принял такое решение. А вот кто вывез книгу, мы знаем: это сделал д-р Георг Фогель (Dr. Georg Vogel) - референт в библиотеке. Он поездом из Висбадена приехал во Франкфурт-на-Майне, оттуда по железной дороге добрался до Дрездена. Прибыв в город вечером, на трамвае доехал до здания Саксонского банка, где положил книгу в банковский сейф. Вместе с Riesen Codex он привез и другие ценности, указанные в подробной описи", - рассказывает Хайнеман. Хотя это все равно вызывает много вопросов, подчеркивает она, ведь во время войны такие ценности обычно прятали в старых замках или в заброшенных шахтах. И, конечно, же было глупо везти книгу в Дрезден и прятать ее в здании банка.

Куда исчез Riesen Codex во время войны

После бомбардировки Дрездена Riesen Codex бесследно исчез. Считалось, что книга была уничтожена во время бомбежки. Но после окончания войны сейф, в котором находился Riesen Codex, случайно обнаружили в подвале одного из разбомбленных зданий. "Сейф пострадал, его взломали мародеры, вытащив оттуда другие ценности, но книга чудом осталась цела, поскольку дверца сейфа была повреждена и открывалась не полностью. Книгу просто не смогли вытащить", - рассказывает Христиане Хайнеман.

После своего обнаружения Riesen Codex оказался в руках военной администрации Дрездена, который в тот период был частью советской оккупационной зоны. Маргарете Кюн решила вернуть книгу в Айбинген. Сначала переговоры об этом с руководством Дрездена вел директор библиотеки Висбадена. Но ему ответили, что вопрос о возвращении книги должен решаться на самом высоком политическом уровне.

Как книгу вывозили из Восточного Берлина

Тогда Маргарете Кюн решила действовать иначе. Она, будучи историком, занималась научными исследованиями средневековых рукописей. Являясь сотрудником известного исторического института, находившегося в Восточном Берлине, попросила предоставить ей книгу во временное пользование для научных исследований. Под этим предлогом после долгих переговоров Riesen Codex был вывезен из Дрездена в Восточный Берлин.

После этого книгу нужно было перевезти в Западный Берлин, а оттуда вывезти в Айбинген, на запад Германии. Маргарете Кюн хоть и жила в Западном Берлине, не могла перевезти книгу из одного сектора города в другой, не подвергшись проверке. В этом ей помогла жена одного американского офицера, которая поддерживала орден бенедиктинок. Она как американская гражданка сначала вывезла книгу в Западный Берлин, а затем поездом - во Франкфурт-на-Майне, откуда и доставила кодекс в Айбинген.

Благодаря сестре Кларе удалось найти письма Маргарете Кюн о возвращениии Riesen Codex

В итоге Riesen Codex был возвращен в аббатство Святой Хильдегарды, после чего передан в Висбаден, где и хранится до сих пор. Но пока открытым остается вопрос, что произойдет, если Дрезден потребует вернуть книгу, которую Маргарете Кюн получила во временное пользование.

Наследие Хильдегарды могло оказаться и в России, как один из военных трофеев, вывезенных советскими войсками после Второй мировой войны с территории Германии. Однако же книга осталась на территории ГДР. "Сложно представить, что было бы, если бы ее вывезли в Россию, - разводит руками Христиане Хайнеман. - Наверное, она никогда бы больше не вернулась в Германию".

Торжественная процессия около монастыря в один из праздничных дней в 2012 году

Часть предсказаний Хильдегарды до сих пор не найдена

Вместе с Riesen Codex из Висбадена во время Второй мировой войны была вывезена и затем бесследно исчезла другая, не менее ценная книга с видениями и предсказаниями Хильдегарды, которою называют "Младшей сестрой Riesen Codex" - Liber Scivias. Она была написана от руки монахами еще при жизни Хильдегарды под ее руководством, содержит ее тексты с миниатюрами и богато украшена драгоценными камнями.

"Когда был найден Riesen Codex, никто не сомневался в том, что речь идет именно об этой книге", - вступает в разговор сестра Клара. - Во-первых и шрифт, и пергамент, все это невозможно было подделать. Кроме того, на книге сохранилась этикетка Висбаденской библиотеки за номером H2, что явно указывало на принадлежность книги. А вот редкий экземпляр Liber Scivias под библиотечным номером H1 так и не был найден.

Храм аббатства Хильдегарды Бингенской

Чем уникальны труды Хильдегарды

В свое время монахиня, а затем аббатиса Хильдегарда Бингенская не была так знаменита, как сейчас, - рассказывает сестра Клара, сопровождая нас к церкви, которая находится на выходе с территории аббатства. У нее были конкурентки, например, Элизабет Шёнау. Но благодаря своим личным качествам, Хильдегарда заняла такое важное место в истории церкви.

Она была убедительна в своей вере, продолжает сестра Клара. И сегодня она, прежде всего, известна своими теологическими трудами. То, как Хильдегарда праздновала литургию, вдохновляет до сих пор: "В 2019 году был найден ее головной убор, так называемая "корона монахини" - эквивалент митре, который она надевала во время литургии. Благодаря этой находке стало известно, что во время литургии Хильдегарда украшала себя. Хотя ее часто упрекали в том, что она, будучи аббатисой могла вести богослужение с непокрытой головой, в волосы вплетала украшения. Она превращала литургию в перформанс, а не просто монотонно произносила псалмы…"

Многие утверждают, что у Хильдегарды был тайный алфавит. "Хильдегарда во время литургии выражала свои эмоции в песнях. Вот эти песни состояли из слов, которые не относятся ни к одному из языков. Но для нее это был язык молитвы, язык ангелов, который никто не понимал", - поясняет сестра Клара. В соответствии традиции Хильдегарды проводить литургию построена и церковь на территории аббатства, куда мы направляемся.

Храм аббатства Святой Хильдегарды Бингенской

К сожалению, нам не удалось увидеть алтарь, сейчас его реставрируют. Но внутреннее убранство церкви создает именно то ощущение, которое было важно и для Хильдегарды - чувствовать, что небо начинается на земле. "Наша церковь уникальная, чуть ли не единственная в Европе, расписанная по особым канонам - бойренского искусства. Вы входите внутрь и возникает ощущение, что вокруг вас уже происходит богослужение: с молитвой и песнопениями, с живым общением с Богом", - говорит, прощаясь с нами у выхода из монастыря сестра Клара, одна из тех, кто и сегодня чтит традиции святой Хильдегарды Бингенской.

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