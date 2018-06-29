Молодежь в РФ голосует за Путина, интересуется политикой, но мало о ней знает

Молодежь в России очень редко участвует в протестных акциях, но при этом интересуется политикой и информирована о целях протестных выступлений. Таков один из выводов, который следует из результатов соцопроса, проведенного в РФ специалистами берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS).

Опрос проходил в апреле 2018 года, сразу после президентских выборов в РФ, и имел форму онлайн-вопросника. Такая форма, как пояснили организаторы исследования, привычна молодежи - и к тому же дает требуемую степень анонимности, необходимую, по их выражению, "в рестриктивном политическом окружении". В опросе приняли участие около 2000 респондентов в возрасте от 16 до 34 лет из 15 российских городов.

Противоречия в настроениях российской молодежи

Результаты соцопроса специалисты ZOiS проанализировали и обобщили в исследовании под названием "Молодежь в России: взгляды на жизнь и политические пристрастия". Уже в самом начале его отмечаются очевидные противоречия в настроениях молодых людей в современной России.

Так, 55% опрошенных заявили, что интересуются политикой - как внутренней, так и внешней. При этом опрос сопровождался небольшим тестом на знания фактов из политической жиэни, например, требовалось назвать лидеров постсоветской эпохи или нынешних глав нескольких стран Запада, указать численность населения России, чисто стран ЕС и прочее. Правильно ответить на все вопросы смогли только 2% респондентов.

Молодые россияне доверяют президенту Путину

Заинтересованность российской молодежи политикой видна и по цифрам участия в недавних президентских выборах в России. 61% опрошенных ZOiS указали, что участвовали в выборах, причем 67% из них проголосовали за Владимира Путина.

Феликс Кравачек

Высоким является и уровень доверия к российскому президенту. Кроме него, молодежь в РФ доверяет российской армии. Намного меньше молодежь доверяет российским СМИ и Русской православной церкви.

Один из авторов исследования ZOiS Феликс Кравачек (Felix Krawatzek) в интервью DW отметил, что если отношение к Путину является, конечно, внутрироссийским феноменом, то в случае с вооруженными силами ничего неожиданного для социологов нет: высокий уровень доверия к армии типичен для большинства стран Европы.

Молодежь России знает об акциях протеста

Социологи также обращают внимание на хорошую информированность молодых людей в России об акциях протеста, прошедших в стране за последние 12 месяцев. Около 60% респондентов подтвердили, что знают о протестах - и даже смогли уточнить, что речь идет о выступлениях против нынешних российских властей, включая лично Путина, против коррупции и в преддверии выборов. Но только 5% заявили, что лично участвовали в этих акциях протеста.

Феликса Кравачека это не удивляет. "Ничего необъяснимого в этих цифрах нет. Участие в протестных акциях в условиях репрессивного режима может дорого обойтись. Люди осознают риск оказаться в заключении, да и правоохранительные органы действуют достаточно жестко. Это отпугивает, - говорит эксперт. - Но интересно, что одновременно 17% опрошенных указали, что знают тех, кто участвовал в акциях протеста. Если продумать это дальше, то становится снова видно, что молодые люди в России интересуются политикой, что они, так сказать, находятся в информационном и политическом пространстве".

Главное для молодых россиян - повышение уровня жизни

И все-таки неполитические интересы владеют умами молодых людей в России намного больше. На вопрос о том, что респонденты лично ожидают от властей страны в первую очередь, 56% указали повышение уровня жизни. Так как опросник предполагал возможность дать два ответа на этот вопрос, то социологи проанализировали отдельно и первый, и второй ответы - и во втором ответе уровень жизни в числе лидеров (20%). Следующий приоритет - антикоррупционные реформы.

Как отметил Феликс Кравачек, "заинтересованность в повышение своего жизненного уровня является и в Европе главным ожиданием от правительства. Ничего удивительного в российских цифрах нет".

Соцсети - источник информации для молодых россиян

Социологи выясняли у респондентов и их источники информации. Как и ожидалось, большую роль здесь играют социальные сети, из которых черпают сведения около 30% опрошенных. Лидирует - с большим отрывом - "ВКонтакте" (19%). Facebook и Twitter указали соответственно 1,4% и 1,5% молодых людей. Еще 23% получают информацию из других ресурсов в интернете. Газеты фактические не играют роли для молодежи. А вот российское телевидение является источником данных для еще 30% участников исследования ZOiS.

Как отмечают его авторы, российские власти начали активно воздействовать на молодежь после "оранжевой революции" в Украине в 2004 году: в России стали появляться организации, призванные работать с молодежью. Сейчас большинство этих организаций влияния на молодых не имеют, указывают социологи.

Но это не значит, что воздействия не оказывается, говорит Феликс Кравачек: "Воздействие на молодежь в России осуществляется теперь более тонко и не так агрессивно, как в 2000-е годы, через рекрутирование в создававшиеся тогда стране молодежные организации. Теперь воздействуют, к примеру, через школы".

Молодежь в РФ отличается от западной?

В целом, социологи отмечают, что молодежь не является гомогенной группой населения, ей присущи различные тенденции. И здесь Россия не исключение - хотя свои особенности тоже имеются.

"Например, разрыв между частью молодежи, которую по их ценностям можно охарактеризовать как консервативно настроенную, с консервативными взглядами на понятие "нация", на их роль как часть России - и молодыми россиянами, придерживающимися отрытых взглядов, мультикультурности, имеющих четкое представление об окружающем Россию мире", - констатирует Кравачек.

Хотя подобных исследований на международном уровне крайне мало, оговаривается эксперт, все же можно утверждать, что в современной России "ценности мультикультурности отстаивает меньшая часть молодежи, чем в западных странах - а поддержка консервативных национальных ценностей несколько выше, чем на Западе". Правда картина меняется, если начать задавать респондентам конкретные вопросы о моделях поведения.

Так, самую высокую поддержку у опрошенных в РФ вызывали тезисы о равенстве возможностей в обществе и о местном самоуправлении, когда люди будет в свои руки решение местных проблем. По словам автора исследования, "традиционно эти общественные модели являются частью либеральной идеологии. И вот в таких конкретных вещах у российской молодежи вполне есть сходство с западными сверстниками".

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