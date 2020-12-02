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Моббинг
Немецкие школьники сталкиваются с травлей в интернете и моббингом на школьном дворе все чаще. Об этом ужасном явлении рассказывает новое исследование.
Гомосексуалы в той же мере, что и гетеросексуалы, занимаются профессиональной деятельностью. При этом они, как правило, обладают более высокой квалификацией, утверждают ученые.
Звезду сербского YouTube оскорбили видеоклипы, записанные при технической поддержке DW и высмеивающие погоню блогеров за кликами и подписчиками. В ответ он устроил моббинг немецкой медиакомпании.
Моббинг в берлинской школе на почве антисемитизма стал катализатором проблемы в ФРГ. О необходимости борьбы с этим явлением и недопустимости его банализации среди молодежи предупреждают эксперты и политики.
Понедельник, а вы уже мечтаете о выходных? Тогда вам надо обязательно прислушаться к советам немецкого эксперта.
Работа в режиме цейтнота, конфликт с коллегами и начальством, - стресс на работе оборачивается сильным ударом по сердцу. Советы немецких экспертов помогают избежать перегрузки.
Оскорбления и угрозы в социальных сетях, распространение дискредитирующих личных данных, - методы кибермоббинга становятся все более изощренными. Как остановить это явление в интернете?
Пользователи Сети часто становятся объектами травли из-за своей фигуры, сексуальной ориентации, вероисповедания. На YouTube против кибермоббинга выступил немецкий школьник, превратившись из его жертвы в героя интернета.
Пользователи интернета нередко становятся объектами травли из-за своей фигуры, сексуальной ориентации, вероисповедания. На YouTube против кибермоббинга выступил немецкий школьник, превратившись из его жертвы в настоящего героя интернета.
Маскировка под ником позволяет вещать в виртуальной исповедальне обо всем, что наболело: о трудных учениках, занудных родителях и моббинге со стороны коллег.
Более половины немецких подростков страдали от оскорблений в сети, около половины - от лжи и клеветы. И каждый пятый подвергался шантажу.
Немецкие подростки все чаще становятся жертвами моббинга на школьном дворе или в интернете. Бороться с травлей в подростковой среде должен помочь новый тренинг "Учеба без насилия".
Согласно статистике, 32 процента немецких школьников становятся жертвами моббинга в интернете. Нередко жертвам виртуальной травли в подростковой среде грозит вполне реальная опасность.
В Германии школьники все чаще используют новые средства коммуникации для старой жестокой забавы - издевательств над сверстниками. Каждый пятый школьник хотя бы раз становился инициатором или жертвой кибермоббинга.
В ФРГ не утихают споры о том, насколько хорошо мигранты интегрированы в немецкое общество. Обострили дискуссию сведения о враждебном отношении к школьникам-немцам учащихся из мусульманских семей.
Драки за лидерство, моббинг и грабеж слабых или младших, нападения вооруженных ножом или даже пистолетом школьников… Насколько показательны сухие полицейские отчеты?
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