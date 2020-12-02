Антисемитизм в школах ФРГ: "политика страуса" недопустима

Моббинг в берлинской школе на почве антисемитизма стал катализатором проблемы в ФРГ. О необходимости борьбы с этим явлением и недопустимости его банализации среди молодежи предупреждают эксперты и политики.