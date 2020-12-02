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Моббинг

Моббинг

Sad teen with a phone in her bedroom ,model released, Symbolfoto PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xAntonioGuillemx Panthermedia26547935

Кибербуллинг в Германии: как травят друг друга немецкие школьники 02.12.2020

Немецкие школьники сталкиваются с травлей в интернете и моббингом на школьном дворе все чаще. Об этом ужасном явлении рассказывает новое исследование.

ILLUSTRATION - Ein junger Mann sitzt am 17.02.2017 in einem Buero in Hamburg am Schreibtisch und sortiert seine Stifte. (gestellte Szene) Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Почти треть гомосексуалов в ФРГ подвергаются дискриминации на рабочем месте 02.09.2020

Гомосексуалы в той же мере, что и гетеросексуалы, занимаются профессиональной деятельностью. При этом они, как правило, обладают более высокой квалификацией, утверждают ученые.
DW Akademie Youtuber Serbien Drama Acht serbische Youtuber kritisieren in ihrem Spot Drama Hate Speech und Cyberbullying in der Social-Media-Szene.

Драма вокруг "Драмы": за что сербский видеоблогер ополчился на Deutsche Welle 24.10.2019

Звезду сербского YouTube оскорбили видеоклипы, записанные при технической поддержке DW и высмеивающие погоню блогеров за кликами и подписчиками. В ответ он устроил моббинг немецкой медиакомпании.
Zwei Jungen mit Kippa sitzen am 12.09.2014 in Hamburg in der Talmud Tora Schule. Am 13.09.2014 will der Zentralrat der Juden in Berlin in Deutschland ein Zeichen gegen antisemitische Tendenzen setzen - auch etwa 90 Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Hamburg reisen dafür in die Hauptstadt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa (zu dpa «Demo gegen Judenhass: «Hamburg mit einem blauen Auge davon gekommen»» vom 13.09.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++ (C) picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt

Антисемитизм в школах ФРГ: "политика страуса" недопустима 30.03.2018

Моббинг в берлинской школе на почве антисемитизма стал катализатором проблемы в ФРГ. О необходимости борьбы с этим явлением и недопустимости его банализации среди молодежи предупреждают эксперты и политики.
ILLUSTRATION - Eine Frau sitzt am 11.02.2013 in Berlin überfordert an ihrem Schreibtisch. | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/M. Wüstenhagen

На работу как на каторгу: где взять мотивацию 19.06.2017

Понедельник, а вы уже мечтаете о выходных? Тогда вам надо обязательно прислушаться к советам немецкого эксперта.
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Как защитить сердце от стресса 30.11.2016

Работа в режиме цейтнота, конфликт с коллегами и начальством, - стресс на работе оборачивается сильным ударом по сердцу. Советы немецких экспертов помогают избежать перегрузки.
#69338652 - Frau ist über SMS geschockt © Fotolia/Gina Sanders

Как кибермоббинг угрожает карьере 10.02.2016

Оскорбления и угрозы в социальных сетях, распространение дискредитирующих личных данных, - методы кибермоббинга становятся все более изощренными. Как остановить это явление в интернете?
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über die Seite und/oder das Video verwenden!!!*** Quelle: https://www.facebook.com/benjamin.fokken

Жертва кибермоббинга идет в наступление 18.03.2015

Пользователи Сети часто становятся объектами травли из-за своей фигуры, сексуальной ориентации, вероисповедания. На YouTube против кибермоббинга выступил немецкий школьник, превратившись из его жертвы в героя интернета.

Жертва кибермоббинга идет в наступление 18.03.2015

Пользователи интернета нередко становятся объектами травли из-за своей фигуры, сексуальной ориентации, вероисповедания. На YouTube против кибермоббинга выступил немецкий школьник, превратившись из его жертвы в настоящего героя интернета.
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О нелегкой доле фройляйн Кризис: немецкие учителя отводят душу в блогах 16.05.2013

Маскировка под ником позволяет вещать в виртуальной исповедальне обо всем, что наболело: о трудных учениках, занудных родителях и моббинге со стороны коллег.
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Опрос: каждый пятый подросток в Германии - жертва кибермоббинга 12.05.2013

Более половины немецких подростков страдали от оскорблений в сети, около половины - от лжи и клеветы. И каждый пятый подвергался шантажу.
Symbolbild Mobbing Figuren Mensch ärgere dich nicht

Немецких школьников учат бороться с моббингом 15.11.2011

Немецкие подростки все чаще становятся жертвами моббинга на школьном дворе или в интернете. Бороться с травлей в подростковой среде должен помочь новый тренинг "Учеба без насилия".
Olga Kicanovic, Beraterin in der Agentur für friedliche Lösung der Arbeitskonflikte in Serbien. Das Foto hat sie uns zu Verfügung gestellt, als Illustration für den Text über Mobbing in Serbien.

Кибермоббинг: травля в Сети набирает обороты 21.06.2011

Согласно статистике, 32 процента немецких школьников становятся жертвами моббинга в интернете. Нередко жертвам виртуальной травли в подростковой среде грозит вполне реальная опасность.
Symbolbild Kinderpornographie im Internet Copyright: AP

Позорный столб в виртуальном пространстве, или Как избежать кибермоббинга 11.11.2010

В Германии школьники все чаще используют новые средства коммуникации для старой жестокой забавы - издевательств над сверстниками. Каждый пятый школьник хотя бы раз становился инициатором или жертвой кибермоббинга.
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Моббинг в школах Германии: повод - отсутствие акцента 20.10.2010

В ФРГ не утихают споры о том, насколько хорошо мигранты интегрированы в немецкое общество. Обострили дискуссию сведения о враждебном отношении к школьникам-немцам учащихся из мусульманских семей.
Der Polizist Michael Merkle von der Pressestelle der Berliner Polizei steht am Freitag (31.03.2006) vor der Rütli-Hauptschule im Berliner Problembezirk Neukölln. Nach dem Hilferuf ihrer Lehrerschaft steht die Schule unter Polizeischutz. Sechs Beamte boten Schülern Gespräche über die Eskalation der Gewalt an. Nach Rücksprache mit dem Polizeipräsidenten und der Schule wurden die Taschen der Schüler vor Schulbeginn nicht auf Waffen kontrolliert. Foto: Miguel Villagran dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++***Zu Lemme, Schulen in Deutschland - Campus Rütli als Modell für die Integration***

Насилие в немецких школах: от самоутверждения - к преступлению 25.05.2010

Драки за лидерство, моббинг и грабеж слабых или младших, нападения вооруженных ножом или даже пистолетом школьников… Насколько показательны сухие полицейские отчеты?
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