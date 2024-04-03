Полиция назвала моббинг мотивом стрельбы в финской школе

Открывший стрельбу 12-летний мальчик заявил на допросе, что "стал жертвой издевательств". Он перешел в новую школу в этом учебном году.

Согласно данным предварительного расследования, мотивом 12-летнего ученика, устроившего стрельбу в начальной школе финского города Вантаа, стал моббинг. Подозреваемый в стрельбе мальчик заявил на допросе, что "стал жертвой издевательств, и это заявление также подтвердилось в ходе предварительного расследования", - сообщила финская полиция в ходе пресс-конференции в среду, 3 апреля. Полиция добавила, что открывший стрельбу ученик перешел в школу, в которой учились 3 жертвы нападения, в начале текущего учебного года.

Один мальчик погиб, две девочки получили серьезные ранения

Утром во вторник, 2 апреля, 12-летник ученик открыл стрельбу в начальной школе Виертола в финском городе Вантаа. В результате стрельбы погиб один 12-летний мальчик, две девочки того же возраста были госпитализированы с серьезными ранениями. По данным полиции, нападавший стрелял из револьвера, принадлежащего его родственнику. Как утверждает финский телеканал MTV Uutiset, подозреваемый скрылся с места происшествия и направлялся в другую школу. Он был задержан спустя час после нападения сотрудниками финских спецслужб.

Стрелявший ученик не может быть арестован, поскольку уголовная ответственность в Финляндиинаступает с 15 лет. Мальчик будет передан социальным службам, заявили в полиции.

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