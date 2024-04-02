При стрельбе в школе в Финляндии погиб 12-летний ученик

Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу в школе в Вантаа - также 12-летний ученик, принесший в школу оружие. Он арестован.

12-летний ребенок погиб в результате стрельбы в начальной школе в финском городе Вантаа к северу от Хельсинки, сообщила местная полиция во вторник, 2 апреля. Также сообщается, что двое других школьников, ровесников погибшего, получили серьезные ранения.

Сотрудники спецслужб задержали возле учебного заведения 12-летнего школьника, у которого при себе было огнестрельное оружие. По данным полиции, оружие принадлежит его родственнику. Отмечается, что задержание прошло без происшествий.

Все дети были учащимися 6-го класса школы в районе Виертола, которую посещают около 800 учеников в возрасте от 7 до 15 лет. Вантаа, расположенный на юге Финляндии, является четвертым по величине городом страны с населением более 200 тысяч человек.

Не первый случай скулшутинга в Финляндии

23 сентября 2008 года 22-летний Матти Йухани Саари, студент профессионально-технического колледжа финского города Каухайоки открыл стрельбу по своим сокурсникам. К моменту происшествия в колледже находилось свыше 150 из 200 студентов. По данным министерства внутренних дел, трагедия унесла жизни десяти учащихся колледжа. Сам преступник выстрелил себе в голову и скончался несколько часов спустя в больнице.

В ноябре 2007 года 18-летний финский школьник в местечке Туусула застрелил 8 человек и затем также покончил жизнь самоубийством.

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