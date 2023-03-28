В США шесть человек погибли в результате стрельбы в школе

Женщина-трансгендер устроила стрельбу в своей бывшей школе в Нэшвилле. Трое детей 8-9 лет и трое взрослых 60-61 года погибли. Президент США Джо Байден потребовал ужесточить законы о владении оружием.

В результате стрельбы в христианской частной школе The Covenant School города Нэшвилл в американском штате Теннесси в понедельник, 27 марта, погибли трое детей и трое взрослых. По данным полиции, 28-летняя нападавшая была вооружена двумя полуавтоматическими винтовками и пистолетом.

Сигнал о вооруженном нападении на школу поступил в полицию в 10:13 по местному времени. Как сообщил представитель полиции Дон Аарон, прибывшие на место сотрудники застали нападающую на втором этаже здания. В ходе перестрелки с полицией женщина получила смертельное ранение. По данным полиции, погибшие дети были в возрасте от 8 до 9 лет, взрослые - в возрасте от 60 лет до 61 года. Среди жертв нападения оказалась директор школы. По данным телеканала NBC, в обычные дни на территории кампуса находятся до 209 учеников и 42 сотрудников.

Мотив нападавшей пока не ясен. Полиция установила ее личность: это выпускница школы, трансгендерная женщина по имени Одри Хейл. В ходе обыска в ее доме полиция обнаружила "манифест" с указанием других целей для нападения, а также план здания школы с обозначением всех выходов и другими пометками. Из этого полиция сделала вывод, что нападение могло быть спланировано заранее.

Президент США Джо Байден поблагодарил полицию за работу и ужаснулся числу вооруженных нападений в стране. "Это просто сумасшествие. Это раздирает наши сообщества, раздирает душу нашей нации", - сказал он. При этом Байден в очередной раз потребовал ужесточения законодательства США о владении огнестрельным оружием.

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