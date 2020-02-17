 Мишустин запретил китайцам въезд в Россию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Мишустин запретил китайцам въезд в Россию

Премьер РФ Мишустин подписал распоряжение о запрете на въезд в Россию гражданам КНР из-за коронавируса.

В больнице города Ухань

Осмотр пациентки в больнице города Ухань

Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился с 20 февраля временно приостановить въезд граждан КНР в Россию в частных, учебных и туристических целях, а также для трудовой деятельности. Об этом во вторник, 18 февраля, журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Контекст

Китайские власти рассчитывают на стабилизацию сложной эпидемиологической ситуации через два с половиной месяца. Речь идет о грубой оценке, базирующейся на математической модели. (18.02.2020)

О том, как прошла первая неделя коронавирусного карантина у россиян, эвакуированных на родину из Китая, DW рассказала студентка Марина Зайцева. Она была в одной из первых групп, доставленных домой. (12.02.2020)

Компания The Native Antigen Company получила сложные белки, которые можно использовать в исследованиях и разработке вакцин против коронавируса COVID-19. (12.02.2020)

Ранее это решение утвердил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в России коронавируса COVID-19, который возглавляет Голикова.

В сообщении аппарата вице-премьера указывается, что соответствующие решения оперативного штаба приняты "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".

По данным на 18 февраля, число жертв вируса в Китае достигло 1868 человек. За сутки зарегистрировано 98 новых летальных случаев. Число инфицированных составило 72 436 человек, что на 1886 больше, чем днем ранее. Власти сообщают также, что из медучреждений после выздоровления выписаны 12 500 человек.

Кроме Китая случаи заражения выявлены в 28 странах

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 28 странах.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:50

Как отразится эпидемия коронавируса на туризме в России (28.01.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Паника из-за коронавируса? Москва не дала посадку немецкому самолету из Китая. DW Новости (03.02.2020)  

Чем эпидемия коронавируса в Китае грозит "Газпрому"  

Почему число зараженных коронавирусом в Китае увеличилось в 10 раз (13.02.2020)  

Также по теме

Japan Sport l Olympische Spiele in Tokio

Олимпиада в Токио пройдет под девизом "Объединенные эмоциями" 17.02.2020

Девизом летних Олимпийских игр в Токио стала фраза "Объединенные эмоциями" (United by Emotion). По мнению организаторов, она подчеркивает роль спорта в объединении людей.

Jens Spahn Bundesgesundheitsminister CDU

Глава Минздрава ФРГ призвал не допустить пандемии коронавируса 13.02.2020

По словам Йенса Шпана, на данный момент можно говорить о региональной эпидемии коронавируса в Китае. Необходима координация усилий в Европе и мире, чтобы не допустить пандемии, сказал министр в интервью DW.

Japan Yokohama Kreuzfahrtschiff Princess Diamond mit Corona-Kranken

Япония сообщила о первой смерти пациента с коронавирусом COVID-19 13.02.2020

В Японии скончалась пожилая женщина, заразившаяся коронавирусом. При этом пока неясно, стал ли причиной смерти COVID-19, заявил министр здравоохранения страны. Растет число инфицированых на судне Diamond Princess.

Реклама

Самые читаемые

Больше Европы, меньше России: зачем меняют герб Беларуси?  

400-летний скелет немецкого великана послужит современной науке (фото)  

Кто станет соперником Лукашенко на выборах президента Беларуси?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно