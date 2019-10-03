Минфин сказал делиться: доходы Apple и Google пополнят казну России?

Министерство финансов РФ хочет обязать Apple, Google и Facebook платить часть налогов в России, сообщает РБК. Карикатурист Сергей Елкин о творческом подходе к пополнению российского бюджета.
В ЕС можно потребовать у Google удалить ссылки на сайты с личной информацией. Свой закон о "праве на забвение" в интернете есть и в России. О сходстве и различиях двух законов - у DW. (28.09.2019)
Социальные сети, а не традиционные СМИ, все чаще становятся в Украине инструментом донесения политических меcседжей. Эксперты считают, что наиболее успешно ими пользуются популисты. (03.10.2019)
"Дебаттл", "яблочный девайс", политические версии веб-комикса "Цианид и счастье" и вкладышей "Love is...". DW - о предвыборном онлайн-креативе российских партий. (10.09.2016)