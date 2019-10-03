Минфин сказал делиться: доходы Apple и Google пополнят казну России?

Закон о "праве на забвение": что нужно знать пользователям в России и ЕС

В ЕС можно потребовать у Google удалить ссылки на сайты с личной информацией. Свой закон о "праве на забвение" в интернете есть и в России. О сходстве и различиях двух законов - у DW. (28.09.2019)