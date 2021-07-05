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Министерство иностранных дел Королевства Швеции

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Das Standbild eines Videos, welches vom nordkoreanischen Fernsehsender KRT am 22.05.2017 zur Verfügung gestellt wurde, soll den mutmaßlichen Start einer Mittelstreckenrakete mit hoher Reichweite vom Typ Pukguksong-2 zeigen. Die Mittelstreckenrakete soll mit Atomsprengköpfen bestückt werden können. Die Atommächte des Planeten investieren nach Angaben von Friedensforschern wieder mehr in ihre nuklearen Waffenarsenale, berichtet das das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri. (zu dpa Weniger Atomwaffen auf der Welt - Arsenale werden aber modernisiert) +++ dpa-Bildfunk +++

Главы МИД Германии, Испании и Швеции призвали к ядерному разоружению 05.07.2021

Странам с ядерным оружием следует уменьшить его роль в стратегиях и сокращать арсеналы. Испытания ядерного оружия нужно прекратить, сказано в обращении перед саммитом Стокгольмской инициативы.
Ministry for Foreign Affairs in Stockholm, Sweden cc-by-sa-Tage Olsin

МИД Швеции вызвал посла России из-за ответа Москвы на санкции ЕС 01.05.2021

Россия после ограничений Евросоюза для 6 россиян закрыла въезд 8 гражданам ЕС, включая главу шведской лаборатории, подтвердившей отравление Навального "Новичком". МИД Швеции выражает протест.
Schwarze Hand mit Russland-Fahne ueber Computerplatinen, Symbolfoto Cyberattacken | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Посол России вызван в МИД Швеции в свете расследования кибератак 14.04.2021

Кибератаки Главного управления Генштаба ВС России на Шведскую спортивную конфедерацию были элементами кампании против антидопинговых агентств, считает прокуратура Швеции. Стокгольм ждет объяснений.
Igor Borisov von der sozial-demokratischen Partei Gramada, Weißrussland, September 2020. via Daniela Posdnjakova Foto: Pawljuk Bykowsky / DW im September 2020

В Минске задержан лидер социал-демократов Игорь Борисов 21.03.2021

Председателя Белорусской социал-демократической партии Игоря Борисова доставили в изолятор в 1-м переулке Окрестина. Глава МИД Швеции призвала освободить политика, напомнив о правах человека.
25.07.2020, Mitte, Werderscher Markt, Berlin, Das Auswaertige Amt der Bundesrepublik Deutschland ist eine Bundesbehoerde. | Verwendung weltweit

Германия, Швеция и Польша высылают российских дипломатов 08.02.2021

Ответная мера: Берлин, Стокгольм и Варшава объявили персонами нон грата троих российских дипломатов.
Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt vom Kanzleramt aus virtuell an einer Videokonferenz des Weltwirtschaftsforums teil. Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Weltwirtschaftsforum online statt. Der globale Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie gehört zu den großen Themen des Davoser Forums in diesem Jahr. +++ dpa-Bildfunk +++

Страны ЕС считают необоснованной высылку трех дипломатов из России 05.02.2021

Россия объявила персонами нон грата дипломатов из Германии, Швеции и Польши, "за участие в акциях протеста" 23 января в Москве и Санкт-Петербурге.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Außenministerium. 1948-1953 via Efim Schuhmann

Дипломаты трех стран ЕС вызваны в МИД РФ из-за Навального 22.12.2020

Дипломатам из ФРГ, Франции и Швеции хотели выразить недовольство реакцией их стран на отравление политика, сообщает РИА "Новости". Лаборатории в этих странах заключили, что Навальный был отравлен "Новичком".
Schweden: Flagge Schwedens in Stockholm. Foto vom 13. Juli 2017. | Verwendung weltweit

Коронавирус: МИД Германии отменил предостережение от поездок в Швецию 14.07.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 13 млн человек, свыше 577 тысяч скончались. Выздоровели более 7,7 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 14 июля.

Правда о коронавирусе: оправдал ли себя особый путь Швеции? Глава МИД Анн Линде в Conflict Zone 03.07.2020

Швеция стала единственной страной ЕС, которая в борьбе с коронавирусом решила не делать основную ставку на ограничительные меры. Однако был ли этот выбор правильным? Ведь Швеция пострадала в итоге больше своих соседей.
13.08.2018, Berlin: Heiko Maas, Außenminister, spricht bei einer Pressekonferenz in der Villa Borsig. Foto: Lisa Ducret/dpa | Verwendung weltweit

Глава МИД ФРГ призвал к осторожности при смягчении карантинных мер 24.04.2020

Германии необходимо избежать второй волны COVID-19, которая грозит сильнее ударить по здравоохранению и экономике, заявил Хайко Мас.
Debris of a plane belonging to Ukraine International Airlines, that crashed after taking off from Iran's Imam Khomeini airport, is seen on the outskirts of Tehran, Iran January 8, 2020. Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

МИД Украины: США поделились разведдаными о крушении "Боинга" 10.01.2020

К расследованию причин крушения самолета в Иране хотят подключиться Швеция и Россия. Москву Иран не приглашал.

Ministry for Foreign Affairs in Stockholm, Sweden cc-by-sa-Tage Olsin

Швеция перестает называть Беларусь "Белой Россией" 25.11.2019

Использование в официальных документах слова Belarus вместо "Vitryssland" призвано подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет Беларуси, считает Стокгольм.
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un at the demilitarized zone separating the two Koreas, in Panmunjom, South Korea, June 30, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque.

МИД Швеции подтвердил факт переговоров делегаций США и КНДР 05.10.2019

Глава МИД Швеции написала в Twitter, что диалог между США и КНДР необходим для достижения денуклеаризации. Журнал Time сообщил о сделке, которую Дональд Трамп готов предложить Ким Чен Ыну.

Zu: 31.03.2015 Heute hat das Parlament der Republik Moldau eine Erklärung verabschiedet, die die Neutralität, Unabhängigkeit und Souveränität der Republik Moldau festhält. Die Erklärung wurde von den pro-russischen Kräften unterstützt und hat den Zweck, eine Wiedervereinigung des Landes mit Rumänien zu verhindern. Copyright: Elena Covalenco.

Пять стран ЕС призвали к мирному разрешению кризиса в Молдавии 10.06.2019

Германия, Франция, Великобритания, Польша и Швеция рассматривают парламент Молдавии "как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов". Они призывают к сдержанности.
2895912 07/18/2016 Aerial view of the Foreign Ministry building in Moscow. Maksim Blinov/Sputnik |

Россия высылает двух шведских дипломатов 08.05.2019

Москва назвала решение о высылке шведских дипломатов ответной мерой.
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 29: Ministry of Foreign Affairs of Russia main building is seen in Moscow, Russia on March 29, 2018. Russia has decided to close the U.S. consulate in Saint Petersburg and expel Äúsame number of diplomatsÄù, Foreign Minister Sergey Lavrov announced Thursday. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Россия выслала шведского дипломата 21.12.2018

По сообщению газеты Expressen, Россию предписано покинуть шведскому культурному атташе. В МИД Швеции назвали действия России ответом на отказ в аккредитации двум дипломатам из РФ.
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