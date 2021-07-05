Министерство иностранных дел Королевства Швеции

Правда о коронавирусе: оправдал ли себя особый путь Швеции? Глава МИД Анн Линде в Conflict Zone

Швеция стала единственной страной ЕС, которая в борьбе с коронавирусом решила не делать основную ставку на ограничительные меры. Однако был ли этот выбор правильным? Ведь Швеция пострадала в итоге больше своих соседей.