Министерство иностранных дел Королевства Швеции

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Странам с ядерным оружием следует уменьшить его роль в стратегиях и сокращать арсеналы. Испытания ядерного оружия нужно прекратить, сказано в обращении перед саммитом Стокгольмской инициативы.
Россия после ограничений Евросоюза для 6 россиян закрыла въезд 8 гражданам ЕС, включая главу шведской лаборатории, подтвердившей отравление Навального "Новичком". МИД Швеции выражает протест.
Кибератаки Главного управления Генштаба ВС России на Шведскую спортивную конфедерацию были элементами кампании против антидопинговых агентств, считает прокуратура Швеции. Стокгольм ждет объяснений.
Председателя Белорусской социал-демократической партии Игоря Борисова доставили в изолятор в 1-м переулке Окрестина. Глава МИД Швеции призвала освободить политика, напомнив о правах человека.
Ответная мера: Берлин, Стокгольм и Варшава объявили персонами нон грата троих российских дипломатов.
Россия объявила персонами нон грата дипломатов из Германии, Швеции и Польши, "за участие в акциях протеста" 23 января в Москве и Санкт-Петербурге.
Дипломатам из ФРГ, Франции и Швеции хотели выразить недовольство реакцией их стран на отравление политика, сообщает РИА "Новости". Лаборатории в этих странах заключили, что Навальный был отравлен "Новичком".
С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 13 млн человек, свыше 577 тысяч скончались. Выздоровели более 7,7 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 14 июля.
Швеция стала единственной страной ЕС, которая в борьбе с коронавирусом решила не делать основную ставку на ограничительные меры. Однако был ли этот выбор правильным? Ведь Швеция пострадала в итоге больше своих соседей.
Германии необходимо избежать второй волны COVID-19, которая грозит сильнее ударить по здравоохранению и экономике, заявил Хайко Мас.
К расследованию причин крушения самолета в Иране хотят подключиться Швеция и Россия. Москву Иран не приглашал.
Использование в официальных документах слова Belarus вместо "Vitryssland" призвано подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет Беларуси, считает Стокгольм.
Глава МИД Швеции написала в Twitter, что диалог между США и КНДР необходим для достижения денуклеаризации. Журнал Time сообщил о сделке, которую Дональд Трамп готов предложить Ким Чен Ыну.
Германия, Франция, Великобритания, Польша и Швеция рассматривают парламент Молдавии "как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов". Они призывают к сдержанности.
Москва назвала решение о высылке шведских дипломатов ответной мерой.
По сообщению газеты Expressen, Россию предписано покинуть шведскому культурному атташе. В МИД Швеции назвали действия России ответом на отказ в аккредитации двум дипломатам из РФ.
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