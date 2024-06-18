  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаШвеция

Посол России вызван в МИД Швеции из-за инцидента с самолетом

Жан Рофе
18 июня 2024 г.

Посол РФ Виктор Татаринцев вызван в МИД Швеции из-за возможного нарушения российским Су-24 шведского воздушного пространства. По данным Стокгольма, инцидент произошел 14 июня к востоку от балтийского острова Готланд.

https://p.dw.com/p/4hDKk
Российский бомбардировщик Су-24 (фото из архива)
Российский Су-24 (фото из архива)Фото: Marina Lystseva/dpa/picture alliance

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России Виктора Татаринцева в связи с предполагаемым нарушением шведского воздушного пространства российским военным самолетом. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства во вторник, 18 июня.

Ранее шведские вооруженные силы заявили, что 14 июня российский бомбардировщик Су-24 ненадолго нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд в Балтийском море. Самолет получил предупреждение, но не отреагировал на него, указывалось в заявлении. После этого на перехват Су-24 были подняты два шведских истребителя JAS-39 Gripen, в сопровождении которых он и покинул воздушное пространство скандинавской страны.

Не первый инцидент с самолетом РФ

О подобном инциденте с российским военным самолетом сообщило несколькими днями ранее министерство обороны Финляндии. По его данным, возможный заход российского самолета в воздушное пространство страны мог произойти утром 10 июня в небе над Финским заливом, в районе города Ловийса. МИД Финляндии потребовал от посольства РФ в Хельсинки разъяснений относительно предполагаемого инцидента.

Россия эти обвинения пока не комментировала. Однако Минобороны РФ отчиталось днем 10 июня о "плановых полетах" самолетов дальней авиации в воздушном пространстве "над нейтральными водами" Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Власти Швеции заговорили о подготовке к войне. Как реагируют в школах?

Власти Швеции заговорили о подготовке к войне. Как реагируют в школах?

Правительство недавно предупредило граждан Швеции, что стране нужно "готовиться к войне". С этого момента количество поисковых запросов о бомбоубежищах и действиях в случае войны резко подскочило. Растущая в обществе тревога затрагивает и подрастающее поколение. Корреспондентка DW отправилась в стокгольмскую школу, чтобы узнать, как учителя помогают детям разобраться в ситуации.
Политика13 февраля 2024 г.03:19 мин.
external

Россия в изоляции: как закрытие Финляндией границы с РФ разделило семьи

Россия в изоляции: как закрытие Финляндией границы с РФ разделило семьи

Из-за решения Хельсинки временно закрыть границу с Россией, житель Финляндии Евгений не знает, когда сможет снова увидеть своего отца. Он и другие русскоязычные жители Финляндии пытаются достучаться до властей, чтобы те открыли хотя бы один погранпереход.
Политика1 декабря 2023 г.05:27 мин.
external

Как страны НАТО готовятся к противостоянию с Россией в Арктике (28.08.2023)

Как страны НАТО готовятся к противостоянию с Россией в Арктике (28.08.2023)

Страны НАТО проводят учения ВВС в Арктике. В Норвегии пилоты отрабатывают бой один-на-один на близкой дистанции. В НАТО обеспокоены растущим влиянием России в регионе. Финляндия недавно присоединилась к НАТО, а Швеция ведет переговоры о вступлении. Сейчас у России больше военных баз в Арктике, чем у НАТО. Истребители НАТО регулярно перехватывают самолеты РФ в своем воздушном пространстве.
Конфликты28 августа 2023 г.02:40 мин.
Показать еще