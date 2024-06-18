Посол России вызван в МИД Швеции из-за инцидента с самолетом

Посол России вызван в МИД Швеции из-за инцидента с самолетом18 июня 2024 г.
Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России Виктора Татаринцева в связи с предполагаемым нарушением шведского воздушного пространства российским военным самолетом. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства во вторник, 18 июня.
Ранее шведские вооруженные силы заявили, что 14 июня российский бомбардировщик Су-24 ненадолго нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд в Балтийском море. Самолет получил предупреждение, но не отреагировал на него, указывалось в заявлении. После этого на перехват Су-24 были подняты два шведских истребителя JAS-39 Gripen, в сопровождении которых он и покинул воздушное пространство скандинавской страны.
Не первый инцидент с самолетом РФ
О подобном инциденте с российским военным самолетом сообщило несколькими днями ранее министерство обороны Финляндии. По его данным, возможный заход российского самолета в воздушное пространство страны мог произойти утром 10 июня в небе над Финским заливом, в районе города Ловийса. МИД Финляндии потребовал от посольства РФ в Хельсинки разъяснений относительно предполагаемого инцидента.
Россия эти обвинения пока не комментировала. Однако Минобороны РФ отчиталось днем 10 июня о "плановых полетах" самолетов дальней авиации в воздушном пространстве "над нейтральными водами" Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.