Посол России вызван в МИД Швеции из-за инцидента с самолетом

Посол РФ Виктор Татаринцев вызван в МИД Швеции из-за возможного нарушения российским Су-24 шведского воздушного пространства. По данным Стокгольма, инцидент произошел 14 июня к востоку от балтийского острова Готланд.

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России Виктора Татаринцева в связи с предполагаемым нарушением шведского воздушного пространства российским военным самолетом. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства во вторник, 18 июня.

Ранее шведские вооруженные силы заявили, что 14 июня российский бомбардировщик Су-24 ненадолго нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд в Балтийском море. Самолет получил предупреждение, но не отреагировал на него, указывалось в заявлении. После этого на перехват Су-24 были подняты два шведских истребителя JAS-39 Gripen, в сопровождении которых он и покинул воздушное пространство скандинавской страны.

Не первый инцидент с самолетом РФ

О подобном инциденте с российским военным самолетом сообщило несколькими днями ранее министерство обороны Финляндии. По его данным, возможный заход российского самолета в воздушное пространство страны мог произойти утром 10 июня в небе над Финским заливом, в районе города Ловийса. МИД Финляндии потребовал от посольства РФ в Хельсинки разъяснений относительно предполагаемого инцидента.

Россия эти обвинения пока не комментировала. Однако Минобороны РФ отчиталось днем 10 июня о "плановых полетах" самолетов дальней авиации в воздушном пространстве "над нейтральными водами" Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.