МИД Республики Польши

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Глава МВД ФРГ обратился к Варшаве с предложением о помощи в охране границы с Беларусью, сообщил представитель ведомства. Пресс-секретарь МИД Германии заявила о согласовании ЕС пакета мер по урегулированию ситуации.
В интервью DW замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач отверг обвинения в том, что польские пограничники вытесняют обратно в Беларусь нелегальных беженцев, которые с ее территории пытаются попасть в Евросоюз.
В Гомеле начался судебный процесс над Сергеем Тихановским и другими критиками Лукашенко. На Западе жестко осуждают преследование политзаключенных в Беларуси. Фарсом назвал такой "суд" экс-глава МИД Польши Сикорский.