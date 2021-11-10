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МИД Республики Польши

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Heiko Maas (SPD), Außenminister, sitzt in einem Konferenzraum im Deutschen Haus, der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen (UN), und nimmt an einer virtuellen G20-Außenministerkonferenz zum Thema Afghanistan teil. In dieser Woche findet die 76. Generaldebatte der UN-Vollversammlung statt. Etwa 80 Staats- und Regierungschefs nehmen daran teil.

Германия выступает за расширение санкций ЕС против Беларуси 10.11.2021

Глава МИД ФРГ пригрозил Минску новыми санкциями на фоне обострения миграционного кризиса. ЕС также готов принять меры против всех, кто причастен к незаконному транзиту беженцев через Беларусь.
Hundreds of migrants try to cross from the Belarus side of the border with Poland near Kuznica Bialostocka, Poland, in this video-grab released by the Polish Defence Ministry, November 8, 2021. MON/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Германия готова помочь Польше в урегулировании ситуации на границе с Беларусью 08.11.2021

Глава МВД ФРГ обратился к Варшаве с предложением о помощи в охране границы с Беларусью, сообщил представитель ведомства. Пресс-секретарь МИД Германии заявила о согласовании ЕС пакета мер по урегулированию ситуации.
Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Варшава возложила на Минск ответственность за нарушение границы вооруженными людьми 03.11.2021

Трое вооруженных человек в форме пересекли границу Польши со стороны Беларуси, утверждают власти в Варшаве. Временный поверенный Беларуси вызван в польский МИД.
FILE PHOTO: Polish border guard officers stand guard next to a group of migrants stranded on the border between Belarus and Poland near the village of Usnarz Gorny, Poland September 1, 2021. REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Представитель МИД Польши отверг обвинения о вытеснении мигрантов в Беларусь 13.10.2021

В интервью DW замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач отверг обвинения в том, что польские пограничники вытесняют обратно в Беларусь нелегальных беженцев, которые с ее территории пытаются попасть в Евросоюз.
French Foreign Affair Minister Jean-Yves Le Drian and German Foreign Minister Heiko Maas attend a meeting of EU foreign ministers at the European Council building in Brussels, Belgium July 13, 2020. Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Германия и Франция потребовали от Польши соблюдения правил ЕС 09.10.2021

В совместном заявлении глав МИД ФРГ и Франции подчеркивается, что уважение ценностей ЕС должно обеспечиваться каждым государством-членом сообщества, включая Польшу.
9-1939-9-20-A1-13 (74555) Borowenskij Polen 1939 2. Weltkrieg / Polenfeldzug Sept.1939: Verhandlungen über die Demarkationslinie zwischen Deutschland und der UdSSR am 20. September 1939. - Deutsche Soldaten im Gespräch mit der Besatzung des Panzerautos, mit dem der Vertreter der Roten Armee, Kommissar Borowenskij, in Brest-Litowsk eingetrof- fen ist. - / Foto (Boesig). |

МИД РФ назвал вторжение советских войск в Польшу "освободительным походом" 17.09.2021

Москва не могла допустить, чтобы Гитлер захватил всю Польшу, к тому же украинское и белорусское население Польши встречало Красную армию как освободителей, утверждают на Смоленской площади.
Krynki, 1.9.2021***Polish soliders set up barbed wire fence in Border Zone near Krynki on September 1, 2021. (Photo by Maciej Luczniewski/NurPhoto)

Страны Балтии и Польша заявили о "дефиците безопасности" у границ 13.09.2021

Главы МИД и министерств обороны стран Балтии и Польши обсудили в Латвии совместный ответ на традиционные и гибридные угрозы у их границ.
European Union foreign ministers pose for a group photo during a meeting of EU foreign ministers at the Brdo Congress Center in Kranj, Slovenia, Friday, Sept. 3, 2021. European Union officials listed Friday a set of conditions to the Taliban including the respect of human rights and rule of law that should define the level of engagement the 27-nation bloc will develop with the new Afghanistan rulers. (AP Photo/Darko Bandic)

Пять условий "Талибану". Что решил ЕС по Афганистану 03.09.2021

Главы МИД стран ЕС на встрече в Словении договорились не признавать "Талибан", но и не прекращать контактировать с ним на определенных условиях. Министры уделили внимание и Беларуси.
Polish and Ukrainian flags seen during 'Ukrainian Day' at the 41st International Folk Art and Craft Fair in Krakow's Main Market Square. On Thursday, August 24, 2017, in Krakow, Poland. (Photo by Artur Widak/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Киев и Варшава: Соглашение по "Северному потоку - 2" создает новые угрозы 21.07.2021

Главы МИД Украины и Польши выпустили совместное и критическое по отношению к Германии и США заявление. Сделка по "Северному потоку - 2" увеличивает возможности России по деструктивному влиянию, считают они.
ARCHIV - 06.11.2019, Berlin: Heiko Maas (SPD), Außenminister, äußert sich bei einer Pressekonferenz. (zu dpa «Maas wirbt für Nato und Europäischen Sicherheitsrat») Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава МИД ФРГ обсудит в Варшаве отношения с Россией 01.07.2021

В рамках визита Хайко Маса в Польшу запланированы переговоры с его коллегой Збигневом Рау, а также встреча с представителями белорусской диаспоры.

Реакция Запада на суд над Тихановским: Берлин требует от Лукашенко освободить всех политзаключенных (24.06.2021) 24.06.2021

В Гомеле начался судебный процесс над Сергеем Тихановским и другими критиками Лукашенко. На Западе жестко осуждают преследование политзаключенных в Беларуси. Фарсом назвал такой "суд" экс-глава МИД Польши Сикорский.
Flagge von Polen, Polen | flag of Poland, Poland

Польша упростила выдачу виз гражданам Беларуси 14.06.2021

Обработкой заявлений на получение виз будут заниматься не только польские консулы в Беларуси, но и сотрудники отдела МИД Польши.

New Polish Foreign Minister Zbigniew Rau at the Foreign Ministry building in Warsaw, Poland, Wednesday Aug. 26, 2020.(AP Photo/Czarek Sokolowski) |

Глава МИД Польши раскритиковал Германию из-за "Северного потока - 2" 11.06.2021

Германия пожертвовала ценностями свободного мира ради сотрудничества с Россией, заявил Збигнев Рау. Он недоволен тем, что Байден не посоветовался с Польшей и соседними странами по поводу "Северного потока-2".
Die Flaggen Polens und Russlands wehen am 02.08.2010 vor der Gedenkstätte Katyn bei Smolensk (Russland). In Katyn wurden während des Zweiten Weltkriegs mehr als 4000 polnische Offiziere und Angehörige der Intelligenz erschossen. Insgesamt fielen den Massenmorden mehr als 24 000 Polen zum Opfer. Foto: Uwe Zucchi dpa pixel

РФ объявила персонами нон грата пять сотрудников посольства Польши 23.04.2021

Сотрудники посольства Польши в Москве должны будут покинуть РФ до 16 мая. Польскому послу Краевскому на Смоленской площади выразили "решительный протест".

2895912 07/18/2016 Aerial view of the Foreign Ministry building in Moscow. Maksim Blinov/Sputnik |

Ответ Москвы: посол Салливан и еще 10 дипломатов США полетят домой 16.04.2021

Россия примет зеркальные меры в ответ на высылки своих дипломатов из США и Польши, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Кремль порекомендовал послу США Салливану уехать в Вашингтон для консультаций.
People walk in front of the Russian Embassy in Warsaw on March 26, 2018. Fourteen European Union countries are to expel a total of 30 Russian diplomats in a coordinated international response to Moscow over the poisoning of Sergei Skripal in the English city of Salisbury, according to an AFP tally. / AFP PHOTO / JANEK SKARZYNSKI (Photo credit should read JANEK SKARZYNSKI/AFP via Getty Images)

Польша высылает трех российских дипломатов 15.04.2021

Польский МИД заявил, что три сотрудника посольства РФ в Варшаве нарушили дипломатический статус. Они объявлены в Польше нежелательными лицами.
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