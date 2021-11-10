МИД Республики Польши

Представитель МИД Польши отверг обвинения о вытеснении мигрантов в Беларусь

В интервью DW замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач отверг обвинения в том, что польские пограничники вытесняют обратно в Беларусь нелегальных беженцев, которые с ее территории пытаются попасть в Евросоюз.