 Меркель предостерегает от поспешного снятия локдауна | Новости из Германии о Германии | DW | 20.04.2020

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Германия

Меркель предостерегает от поспешного снятия локдауна

"Вакханалия дискуссий" по поводу последующего ослабления карантинных мер в Германии бесполезна и лишь несет риск возникновения второй волны эпидемии, уверена Ангела Меркель.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель против быстрого ослабления локдауна

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) подвергла резкой критике "вакханалию дискуссий" по поводу последующего ослабления карантинных мер в Германии. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщило агентство dpa со ссылкой на одного из участников совещания канцлера с президиумом партии  Христианско-демократический союз. По словам главы немецкого правительства, дальнейшие ослабления несут риск возникновения второй волны эпидемии в Германии.

Меркель выразила обеспокоенность, что успехи в борьбе с развитием коронавирусной инфекции в ФРГ могут быть сведены на нет, если все меньше количество людей станет придерживаться мер по ограничению социальных контактов. Дискуссии по поводу ослабления локдауна бесполезны, четко дала понять канцлер.

Она напомнила, что следующее обсуждение постепенного снятия карантина с участием канцлера и глав правительств федеральных земель намечено на 30 апреля. Однако, подчеркнула Меркель, важно посмотреть, как будут развиваться события неделей позднее. О том, как развивается ситуация в экономике Германии, и что произойдет с возвращением к учебе школьников можно будет судить не ранее 8 - 9 мая, подчеркнула глава правительства ФРГ. 

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    Автор: Елена Гункель


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