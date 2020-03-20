 Меркель: Несоблюдающих правила в борьбе с коронавирусом ждут штрафы | Новости из Германии о Германии | DW | 22.03.2020

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Германия

Меркель: Несоблюдающих правила в борьбе с коронавирусом ждут штрафы

Канцлер подчеркнула, что дальнейшие шаги по ограничению социальных контактов, вводимые по соглашению с главами федеральных земель являются "правилом, а не рекомендацией".

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя соглашение, достигнутое во время телефонной конференции с главами федеральных земель в воскресенье, 22 марта, подчеркнула, что дальнейшие шаги по ограничению социальных контактов являются "правилом, а не рекомендацией". И тот, кто не станет его придерживаться, может быть подвергнут серьезным штрафам.

Глава немецкого правительства в очередной раз подчеркнула, что принимаемые меры связаны с советами ведущих вирусологов страны и направлены на решение основной задачи: сдерживание распространения коронавируса, против которого до сих пор нет ни вакцин, ни прививок.

Меркель напрямую обратилась к гражданам и особо поблагодарила всех, кто добровольно пошел на ограничение своих социальных контактов. "Я знаю,  что это означает как экономические, так и личностные жертвы", - подчеркнула канцлер.

Тем временем, согласно обновленным данным ресурса Wordlоmeters, отслеживающего распространение COVID-19  в мире, в Германии за день выявлены 2350 новых случаев заражения коронавирусом. С момента начала эпидемии инфекция унесла 92 жизни, из них восемь - за последние сутки.

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    Автор: Елена Гункель


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Коронавирус в Германии: на какие жесткие меры готовы пойти власти ФРГ?

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