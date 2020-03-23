 Меркель ждет результатов теста на коронавирус | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.03.2020

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Мир

Меркель ждет результатов теста на коронавирус

Мир продолжает бороться с распространением коронавируса SARS-CoV-2, который выявлен уже у 338 тысяч жителей планеты. DW следит за событиями 23 марта.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Ангела Меркель

В мире по-прежнему растет число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель проник уже в 192 страны и территории. Вирус выявлен у 338 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 14 тысяч человек, выздоровели свыше 99 тысяч. В последние недели наиболее пострадавшей страной стала Италия. В Германии вводят жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 23 марта (время московское).

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Совет ЕС временно отступил от процедурных правил, чтобы "упростить принятие решений в письменном виде". Теперь для задействования этого механизма больше не нужно единогласное одобрение постпредов стран - членов Евросоюза. Это связано с тем, что из-за "исключительных обстоятельств", вызванных пандемией коронавируса, не все из постпредов и министров стран ЕС могут принимать участие в заседаниях лично.

++18.00++

Международная независимая гуманитарная организация "Врачи без границ" обеспокоена возможностью вспышек заболевания Covid-19 в лагерях беженцев и в зонах военных действий. Представители организации считают, что жители Сирии и Йеменf в такой же степени незащищены перед лицом этой болезни, как бездомные и беженцы.

++17.45++

Немецкий олимпийский спортивный союз (DOSB) настаивает на переносе Игр в Токио "минимум на следующий год" и требует от МОК, чтобы в этом вопросе в скорейшие сроки наступила определенность. "В любом случае мы уже хотели бы  четкого заявления о том, что Игры точно не состоятся в запланированные сроки, и теперь обсуждаются возможные альтернативы", - указал глава DOSB Альфонс Хёрман (Alfons Hörmann). Позднее глава Национального олимпийского комитета Норвегии (НОК) Берит Кьелл рекомендовала правлению НОК попросить не отправлять атлетов на Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио "в связи с серьезностью ситуации".

++17.10++

В Грузии с понедельника, 23 марта, вступило в силу постановление правительства о запрете любых социальных мероприятий, в том числе свадеб и поминок, в которых могут принять участие более 10 человек. На время введенного в стране чрезвычайного положения также запрещены любые собрания и манифестации.

++16.09++

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) сдала тест на коронавирус, сообщил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Когда появятся результаты теста, он не сообщил. "Канцлер чувствует себя хорошо", - добавил Зайберт. Ангела Меркель с воскресенья находится под домашним карантином, поскольку находилась в контакте с зараженным коронавирусом врачом. В понедельник она руководила экстренным заседанием кабинета министров по телефону.

++15.16++

В Египте от последствий коронавирусной инфекции в течение суток скончались два высокопоставленных генерала. Государственное телевидение страны сообщило о смерти от вирусной пневмонии COVID-19 генерала Шафи Давуда, отвечавшего за инфраструктурные проекты египетской армии. Накануне умер генерал-майор Халед Шальтут, непосредственно участвовавший в борьбе с распространением коронавируса в Египте. В частности, его подразделения проводили дезинекцию улиц и площадей Каира, а также станций метро и правительсвтенных зданий. По данным AFP, коронавирусом заражены и ряд других высокопоставленных египетских военнослужащих.

Французские врачи смогут бесплатно пользоваться поездами

++15.15++

Врачи и медперсонал во Франции на время эпидемии коронавируса могут бесплатно пользоваться поездами, включая скоростные TGV. Как сообщила в понедельник железнодорожная компания SNCF, для этого им достаточно иметь справку от работодателя, что им приходится ездить на работу в другой регион страны. Таким образом SNCF отреагировала на призыв объединения клиник Парижа Hôpitaux de Paris, пытающихся в связи с эпидемией дополнительно привлечь медицинский персонал из других частей страны. В ряде регионов врачи и медсестры также могут бесплатно пользоваться местным общественным транспортом.

++14.50++

Число инфицированных коронавирусом в Испании в понедельник выросло на 14 процентов и превысило 33 тысячи человек. От пневмонии Covid-19 умерло 2182 человека, 462 человека за последние сутки, сообщило в понедельник министерство здравоохранения. При этом около 3300 человек выздоровели.

++13.45++

Великобритания временно ставит железнодорожные компании под контроль государства. На ближайшие полгода государство берет на себя все финансовые риски в отрасли и приостанавливает все действующие соглашения с частными железнодорожными компаниями, сообщил в понедельник министр транспорта Грант Шэппс. Таким образом власти во время эпидемии коронавируса хотят гарантировать бесперебойную работу транспорта, чтобы люди, занятые в стратегически важных сферах экономики, могли без проблем добираться на работу. Как говорится в заявлении министерства, возможные банкротства железнодорожных компаний приведут к более высоким расходам для пассажиров и бремени на налогоплательщиков, чем нынешние меры властей.  

Беспрецедентный пакет помощи в Германии

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Кабинет министров Германии одобрил всеобъемлющий пакет мер по поддержке экономики, несущей потери в результате пандемии. Среди прочего, он предусматривает дополнительные бюджетные ассигнования на поддержку самозанятых граждан, а также малых и микропредприятий. На эти цели планируется направить 156 миллиардов евро. Предполагается, что бундестаг проголосует за пакет 25 марта, бундесрат - 27 марта.

++13.15++

Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил соседние страны за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. "Большое спасибо нашим европейским соседям. Европейская солидарность спасает жизни", - написал Макрон в понедельник, 23 марта, в Twitter.

Ранее граничащие с Францией немецкие федеральные земли Саар, Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг, а также Люксембург и несколько кантонов Швейцарии предложили перевести в свои клиники часть французских пациентов, чтобы снизить нагрузку на реанимационные отделения больниц во Франции.  

15 стран Шенгенской зоны ввели пограничный контроль

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В связи с распространением коронавируса 14 стран Шенгенской зоны ввели пограничный контроль. В минувшие выходные о данной мере сообщили власти Бельгии и Люксембурга, заявил представитель Еврокомиссии. Контроль на границах привел к многокилометровым пробкам.

++12.30++

Austrian Airlines приостановила выполнение регулярных полетов до 19 апреля. Ранее входящая в немецкий концерн Lufthansa австрийская авиакомпания сообщала о подобных мерах до 28 марта. Решение связано с принятыми многими странами мира ограничениями на въезд и резким падением спроса на авиабилеты на фоне пандемии коронавируса. В настоящее время авиакомпания лишь выполняет чартерные полеты по поручению МИД Австрии для возвращения граждан страны из-за рубежа.

++11.55++
Европейский аэрокосмический концерн Airbus после четырехдневной паузы возобновляет производство во Франции и Испании. На всех производственных площадках концерна будут действовать новые санитарно-гигиенические правила, заявил генеральный директор компании Гийом Фори. Он призвал правительства стран оказать помощь авиакомпаниям, которые находятся в ситуации кризиса в связи с эпидемией коронавируса.

++10.15++

В связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 Германия может потерять до 729 миллиардов евро, если производство в стране остановится на три месяца, подсчитал Мюнхенский институт экономических исследований ifo. Приостановка производств, вынужденный переход сотрудников на неполный рабочий день и рост безработицы окажут существенное влияние на государственный бюджет, а экономика ФРГ может сократиться на 7,2-20,6 процентных пункта, заявил глава ifo Клеменс Фюст. 

++09.32++

В России Начнут отслеживать граждан, контактировавших с заразившимися коронавирусом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 27 марта создать соответствующую систему, которая будет работать на основе геолокационных данных операторов мобильной связи. 

Московским пенсионерам запретили выходить из дома

++09.30++

Пожилая женщина в магазине

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал проживающих в столице пенсионеров, а также имеющих хронические заболевания граждан соблюдать режим самоизоляции. Распоряжение действует с 26 марта по 14 апреля и распространяется на москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесших инфаркт или инсульт. Этим людям также будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 4 тысяч рублей, сообщил Собянин в своем блоге.

++09.10++

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 71 и составило 438, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

++08.22++

Люди в защитных масках на Красной площади в Москве

В Россию доставили 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок из Китая. Маски закуплены Минпромторгом РФ при содействии ВКС, их распределят среди российских регионов, волонтерских движений, занимающихся доставкой продуктов пожилым людям, а также федеральных органов, в том числе ФТС и МВД, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

++07.12++

В Италии, лидирующей в Европе по распространению коронавируса, приземлились 7 самолетов Ил-76 ВКС России с врачебными бригадами и необходимым медицинским оборудованием.

++06.11++

Число новых случаев заражения в Южной Корее достигло минимума с 25 февраля. За последние сутки вирус обнаружен у 64 человек. Всего в стране инфицирован 8961 человек, 111 больных скончались, 7 летальных исходов пришлись на последние сутки.

++05.58++

Цены на нефть на азиатских рынках существенно упали на открытии торгов после выходных. Стоимость фьючерсов нефти марки Brent опускалась до 25,01 доллара США за баррель, нефти WTI - до 21,05 доллара.

Олимпийский комитет Австралии советует готовиться к переносу Олимпиады

++05.24++

Национальный олимпийский комитет Австралии советует своим спортсменам готовиться к проведению Олимпиады летом 2021 года. Члены комитета в ходе видеоконференции единогласно согласились, что сборную Австралии невозможно сформировать "при переменчивых обстоятельствах на родине и за границей". "Ясно, что Игры не могут быть проведены в июле" 2020-го, подчеркнули в комитете.

++05.04++

В Китае за последние сутки выявлено 39 новых заражений. Во всех случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Кроме того, за сутки в стране зафиксировано 9 смертей от заболевания, вызываемого новым вирусом.

++04.40++

Национальный олимпийский комитет Канады призывает Международный олимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести летнюю Олимпиаду на 1 год в связи с пандемией COVID-19. Канада приняла решение не посылать спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года.

Премьер Японии не исключает перенос летней Олимпиады

++04.19++

Женщина фотографирует олимпийскую символику в Токио

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключает переноса летних Олимпийских игр в Токио, запланированных с 24 июля по 9 августа. "Здоровье атлетов является приоритетом", - заявил он в ходе выступления в парламенте. Однако речи об отмене мероприятия быть не может, подчеркнул японский премьер.

++04.07++

Власти Новой Зеландии распорядились с 24 марта временно закрыть школы и компании, чья деятельность не является жизненно важной. Супермаркеты и аптеки продолжат работу, заверила премьер-министр Джасинда Ардерн.

++02.45++

Президент США Дональд Трамп дал Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) указание развернуть в 3 штатах новые пункты приема больных для пацентов с коронавирусом. В Калифорнии появятся 8 пунктов, способные суммарно принять 2000 пациентов, а в Вашингтоне и Нью-Йорке - по 4 пункта, добавил глава Белого дома.

++02.10++

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд распорядился на 21 день ввести в стране комендантский час с 7 вечера до 6 утра.

++02.06++

Аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов на 2 недели приостановят прием и отправку пассажирских самолетов. Мера не распространяется на перевозки грузов и рейсы с целью эвакуации.

++01.57++

В Турции число людей, у которых выявлен вирус, превысило тысячу. По официальным данным, за последние сутки SARS-CoV-2 обнаружен у 289 человек, общее число инфицированных составляет 1 236 человек, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

++ 01.51++

Власти британской заморской территории Гибралтар распорядились с 24 марта ввести карантинные меры. Жители смогут покидать свои дома для совершения покупок и поездок на работу, а также индивидуальных занятий спортом и физических упражнений на свежем воздухе. Мера будет действовать в течение 30 дней.

++01.35++

В США за последние сутки подтверждено свыше 9 000 новых случаев заражения. Днем ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило экспресс-тест для выявления коронавируса, разработанный одной из американских компаний. Всего в Соединенных Штатах вирус обнаружен более чем у 32 000 человек, скончались 419 заболевших, 117 летальных исходов пришлись на последние сутки. По словам вице-президента страны Майка Пенса, тесты на наличие коронавируса в рамках федеральной программы были взяты у 254 000 американцев.

++01.29++

Руководство сети ресторанов быстрого питания McDonald´s распорядилось к вечеру 23 марта закрыть все филиалы в Соединенном Королевстве и Ирландии. Решение принято с учетом безопасности сотрудников и интересов клиентов, подчеркнули в компании. Доставку блюд и напитков в ближайшие дни планируют организовать с помощью местного сообщества.

++01.20++

Социальные сети Facebook и Instagram понизят качество видео в Европе, чтобы избежать перегрузки мощностей из-за роста использования этих сервисов вследствие массового перехода людей на удаленную работу. Ранее о подобных шагах объявили стриминговый сервис Netflix и YouTube.

Хроника событий 22 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    Автор: Марина Барановская


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Как мир борется с коронавирусом

Что происходит в странах, охваченных пандемией SARS-CoV-2, как власти и жители пытаются бороться с распространением коронавируса - в фотогалерее DW. (11.03.2020)  

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