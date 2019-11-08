Меркель: Для единства воссоединенной Германии нужно время

В столице и других городах ФРГ отмечают 30-летие со дня падения Берлинской стены. О "мирной революции" напоминают выставки под открытым небом, 3D-проекции и масштабное музыкальное шоу в Берлине.
Для достижения настоящего единства западных и восточных земель Германии необходимо больше времени, чем предполагалось изначально. Уверенность в этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), ранние годы которой прошли в ГДР, выразила в интервью Süddeutsche Zeitung, опубликованном в субботу, 9 ноября. В этот день, ровно 30 лет назад, власти ГДР открыли доступ к западному Берлину.
"Как мы видим сегодня, на многие (аспекты. - Ред.), относительно которых думалось, что ситуация между Востоком и Западом выровняется, в действительности скорее потребуется около полувека или даже больше", - уверена глава германского правительства.
"После десяти и 20 лет была надежда, что все пойдет быстрее. Тридцатилетие принесло с собой некоторую бесповоротность", - считает Меркель.
"Жизнь была почти удобной"
Канцлер ФРГ призвала соотечественников набраться терпения. "Свобода связана с усилиями, необходимыми для принятия любых решений, и этому надо научиться", - отметила она.
"Нужно уметь о многом заботиться, а с этим никто не рождается. Жизнь в ГДР была временами в некотором смысле почти удобной, поскольку на определенные вещи просто нельзя было повлиять", - добавила она.
По мнению Меркель, у Запада - "скорее, довольно стереотипное представление о Востоке". Многие с трудом осознают, что "существовали различия между ГДР как государством и между частной жизнью граждан".
Возможно ли было в ГДР смеяться?
"Меня спрашивают: возможно ли было чувствовать себя в ГДР счастливой, смеяться? Да! Я, как и другие, ценила возможность каждый день видеть свое отражение в зеркале, но при этом приходилось идти и на компромиссы", - рассказала канцлер.
"Многие не хотели при этом в тюрьму и не жили каждый день со стремлением сбежать из страны. Это чувство сложно передать", - резюмировала Ангела Меркель.
Чем заняться в Берлине на 30-летие падения Стены?
В столице Германии в субботу, 9 ноября, проходит множество мероприятий, посвященных падению Берлинской стены. Так, Ангела Меркель и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank Walter Steinmeier) приняли участие в торжественной памятной церемонии.
С 4 по 10 ноября в городе работают семь выставок под открытым небом, посвященных истории "мирной революции".
С наступлением вечера можно полюбоваться масштабными 3D-проекциями в разных районах столицы - в том числе возле Александерплац, Курфюрстендамм и самого длинного сохранившегося отрезка Берлинской стены, "Истсайдской галереи". Они переносят жителей и гостей столицы в 1989-1990 годы.
У Бранденбургских ворот пройдет концерт, посвященный событиям того времени. На этой площадке запланированы выступления музыкантов Берлинской государственной капеллы, одного из пионеров техно - Максимиллиана Ленца (Maximillian Lenz), - больше известного как WestBam, - а также немецкой актрисы, певицы и просто "гордой жительницы" Бранденбурга Анны Лоос (Anna Loos).
Кроме того, множество политиков, представителей церкви и различных объединений - съехалось на выходные в Мариенборн (земля Саксония-Анхальт) - во времена ГДР крупнейший город на германо-германской границе.
9 ноября 1989 года - знаковый день в истории Германии
В 1989 году, через 40 лет после основания ГДР, коммунистический режим находился в глубочайшем политическом и экономическом кризисе. Десятки тысяч людей вышли на улицы Лейпцига 9 октября 1989 года, требуя свободы и демократии. 4 ноября еще более массовая демонстрация состоялась на площади Александрплац в Восточном Берлине.
9 ноября 1989 года член политбюро ЦК Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Гюнтер Шабовски (Günter Schabowski) сообщил, что отныне гражданам ГДР разрешается подавать заявления на совершение частных поездок за границу без уважительных причин. Тысячи людей тут же устремились к контрольно-пропускным пунктам на границе с Западным Берлином, власти оказались в полном замешательстве и вскоре дали указание открыть шлагбаумы.
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