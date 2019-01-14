 Меркель выступает за поиск вариантов мягкого ″Брекзита″ | Новости из Германии о Германии | DW | 16.01.2019

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Германия

Меркель выступает за поиск вариантов мягкого "Брекзита"

В правительстве Германии оценили возможность предоставить Лондону шанс "прояснить свои позиции", а также перспективу дополнительных переговоров по договору о "Брекзите".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

 

"Мы хотели бы, насколько это возможно, минимизировать ущерб - ущерб, который в любом случае будет иметь место в результате выхода Великобритании. Поэтому мы, безусловно, постараемся найти упорядоченное решение", - подчеркнула она.

"В Европе все потеряют"

В свою очередь министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) дал понять, что "в Европе все проиграют", если не будут найдены варианты урегулирования. Подобный сценарий будет иметь негативные последствия для благосостояния населения и для рынка рабочих мест, предупредил он.

В  то же время Альтмайер признал, что "британцам надо дать возможность прояснить свои позиции".

Глава МИД - против дополнительных переговоров

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) посетовал на то, что британские парламентарии продемонстрировали свое недовольство предложениями правительства, однако не выдвинули альтернатив. "Этого недостаточно", - подчеркнул он, добавив, что решение необходимо найти в ближайшее время.

При этом Мас указал, что критически относится к попыткам провести дополнительные переговоры по уже имеющемуся соглашению. "Мы уже достигли компромисса. Озвучивать еще какие-либо предложения надо было несколько недель назад", - резюмировал он.

Накануне нижняя палата британского парламента отклонила согласованный с ЕС после 18 месяцев переговоров план выхода Великобритании из ЕС. Документ поддержали лишь 202 депутата (при необходимых 320), против высказались 432. Премьер-министр Тереза Мэй намерена представить план дальнейших действий в следующий понедельник, 21 января. Но до этого ее правительство должно выдержать вотум недоверия в парламенте. Голосование назначено на 16 января. Согласно первоначальному плану, "Брекзит" должен быть оформлен 29 марта 2019 года.

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    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

  • Борис Джонсон

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  • Флаг ЕС

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    Мягкий вариант Brexit декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу Brexit.

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

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    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

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    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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