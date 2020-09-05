 Международная экспертиза подтвердила отравление Навального ″Новичком″ | Новости из Германии о Германии | DW | 14.09.2020

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Германия

Международная экспертиза подтвердила отравление Навального "Новичком"

Помимо лаборатории бундесвера, отравление Навального нервно-паралитическим веществом подтвердили еще несколько лабораторий.

Транспортировка Навального в клинику Шарите (фото из архива)

Транспортировка Навального в клинику "Шарите" (фото из архива)

После того как лаборатория бундесвера установила, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок", правительство Германии обратилось к Франции, Швеции и другим европейским партнерам с просьбой провести независимую проверку германских результатов на основании новых анализов Навального.

"Результаты этой проверки, проведенной в специальных лабораториях во Франции и в Швеции, теперь доступны. Они подтверждают результаты, полученные в Германии", - сообщил в понедельник, 14 сентября, представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

2 сентября правительство Германии сообщило, что по инициативе берлинской клиники "Шарите" в лаборатории бундесвера была проведена токсикологическая экспертиза анализов Алексея Навального. В результате обследования были выявлены доказательства, однозначно указывающие на отравление химическим нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". В правительстве ФРГ подчеркнули, что выводы специалистов бундесвера не подлежат сомнению. Москва отрицает обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

Отравление Алексея Навального

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. 22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Политик находился в искусственной коме 19 дней.

Новость дополняется.

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    Автор: Марина Барановская


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