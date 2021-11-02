Международная федерация футбола (ФИФА, FIFA)

Всемирная футбольная организация, являющаяся крупнейшим руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе.

Штаб-квартира международной федерации футбола (Federation Internationale de Football Association - FIFA, рус. - ФИФА) находится в швейцарском Цюрихе. Под эгидой ФИФА проходят все футбольные турниры всемирного масштаба, в том числе чемпионаты мира ФИФА среди мужчин и женщин, молодежные и юношеские соревнования, Кубок конфедераций. Высшим органом организации является Конгресс ФИФА, участниками которого являются все национальные футбольные федерации. В период между конгрессами деятельностью ФИФА руководит исполнительный комитет федерации. Высшими должностными лицами организации являются президент и генеральный секретарь.