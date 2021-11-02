Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Международная федерация футбола (ФИФА, FIFA)

Всемирная футбольная организация, являющаяся крупнейшим руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе.

Штаб-квартира международной федерации футбола (Federation Internationale de Football Association - FIFA, рус. - ФИФА) находится в швейцарском Цюрихе. Под эгидой ФИФА проходят все футбольные турниры всемирного масштаба, в том числе чемпионаты мира ФИФА среди мужчин и женщин, молодежные и юношеские соревнования, Кубок конфедераций. Высшим органом организации является Конгресс ФИФА, участниками которого являются все национальные футбольные федерации. В период между конгрессами деятельностью ФИФА руководит исполнительный комитет федерации. Высшими должностными лицами организации являются президент и генеральный секретарь.

epa04854344 FIFA President Joseph 'Sepp' Blatter reacts during a press conference following the extraordinary FIFA Executive Committee at the FIFA headquarters in Zurich, Switzerland, 20 July 2015. During the extraordinary FIFA Executive Committee meeting the agenda for the elective Congress for the FIFA-presidency will be finalised and approved. The congress will take place on 26th February 2016. EPA/ENNIO LEANZA | R: Former head of European football association UEFA Michel Platini leaves a judicial police station where he was detained for questioning over the awarding of the 2022 World Cup soccer tournament, in Nanterre, France June 19, 2019. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Экс-главам ФИФА и УЕФА предъявили обвинения в мошенничестве 02.11.2021

Швейцарская прокуратура обвинила Зеппа Блаттера и Мишеля Платини в мошенничестве на 2 миллиона швейцарских франков. По ее данным, этот платеж нанес ущерб активам ФИФА и незаконно обогатил Платини.
Fussball FIFA Musem Zuerich-Enge 10.03.2020 WM-Pokal in einer Vitrine FOTO: ULMER Pressebildagentur xxNOxMODELxRELEASExx

Футбольные федерации европейских стран грозят выходом из ФИФА 20.10.2021

Футбольные федерации Европы и Южной Америки крайне негативно воспринимают идею нынешнего руководства ФИФА о проведении чемпионата мира по футболу в двухлетнем цикле.
Mitglieder der afghanischen Mädchenfußballnationalmannschaft stehen für ein Foto. Am späten Abend des 19.09.2021, fast drei Wochen nach dem US-amerikanischen Abzug aus Afghanistan, landeten die Mädchen und ihre Familien in Lissabon, nachdem eine internationale Koalition ihnen zu Hilfe gekommen war. +++ dpa-Bildfunk +++

ФИФА эвакуировала в Доху афганских футболистов 15.10.2021

При поддержке правительства Катара около 100 спортсменов из Афганистана были доставлены в безопасное место в Дохе. Планируется организация дальнейших эвакуационных рейсов.
(150727) -- KABUL, July 27, 2015 -- Members of Afghanistan s women s national football team take part in a training session in Kabul, Afghanistan, on July 26, 2015. Afghanistan s women s national football team was established 10 years ago with very preliminary facilities and fewer players, and has achieved a considerable progress after these years, participating in many national and international matches. ) (SP)AFGHANISTAN-KABUL-WOMEN FOOTBALL TEAM-TRAINING AhmadxMassoud PUBLICATIONxNOTxINxCHN 150727 Kabul July 27 2015 Members of Afghanistan s Women s National Football team Take Part in A Training Session in Kabul Afghanistan ON July 26 2015 Afghanistan s Women s National Football team what established 10 Years Ago with Very Preliminary Facilities and Players and has achieved A considerable Progress After Thesis Years participating in many National and International Matches SP Afghanistan Kabul Women Football team Training PUBLICATIONxNOTxINxCHN

ФИФА добивается срочной эвакуации футболисток из Афганистана 22.08.2021

В футбольной федерации полагают, что афганским спортсменкам при талибах угрожает опасность. ФИФА обратилась к ряду стран с призывом незамедлительно эвакуировать их с родины.
ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 10, 2021: A bus carrying players of the Russian men's national football team seen outside the Corinthia Hotel. Team Russia has arrived in St Petersburg for their UEFA Euro 2020 group stage match against Belgium scheduled for 12 June 2020. Alexander Demianchuk/TASS

В ФРГ критикуют отказ немецкому журналисту освещать Евро-2020 в России 11.06.2021

Одному из авторов журналистских расследований о связях "Газпрома" с футбольным бизнесом в Европе и коррупции в ФИФА, журналисту немецкой медиакомпании ARD Роберту Кемпе отказано во въезде в Россию.
19.04.2021****Soccer Football - An anti Super League banner is seen outside Anfield as twelve of Europe's top football clubs launch a breakaway Super League - Liverpool, Britain - April 19, 2021 REUTERS/Carl Recine TPX IMAGES OF THE DAY

Проект футбольной Суперлиги терпит крах 21.04.2021

После выхода из планировавшегося супертурнира всех шести ведущих английских клубов учредители заявили об отказе от планов и пересмотре проекта Суперлиги.
FC United of Manchester v Guiseley A.F.C FA Cup FC United of Manchester fans display a banner opposing the idea of a European Super League during the FA Cup Fourth Qualifying match at Broadhurst Park, Moston PUBLICATIONxNOTxINxUKxCHN Copyright: xMattxWilkinsonx FIL-14729-0001

Двенадцать топ-клубов Европы учреждают футбольную Суперлигу 19.04.2021

Суперлигу возглавил руководитель мадридского "Реала" Флорентино Перес. УЕФА и ФИФА выступили с жесткой критикой.
Germany's players pose for a group photo with the wording Human rights on their T-shirts prior to the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification football match Germany v Iceland in Duisburg, western Germany on March 25, 2021. (Photo by Tobias SCHWARZ / various sources / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/POOL/AFP via Getty Images)

ФИФА не накажет сборную Германии за акцию в связи с ЧМ в Катаре 26.03.2021

Перед отборочным матчем ЧМ-2022 с исландцами сборная Германии устроила акцию с требованием соблюдать права человека.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Belarusian basketball player Yelena Leuchanka via Jonathan Crane

Ни футбола, ни хоккея: как спортсмены добиваются отмены соревнований в Беларуси 05.01.2021

Пока в Беларуси нарушаются права человека, в стране нельзя проводить международные спортивные турниры, считает исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
22.03.2020, Weißrussland: MINSK REGION, BELARUS - MARCH 22, 2020: Fans attend a 2020 Belarusian Football Cup match betwen FC Slutsk and Slavia Mazyr at Slutsks City Stadium; FC Slutsk won 3-1. The Belarusian Football Federation has decided not to cancel the new season of the tournament amid the COVID-19 coronavirus pandemic. Natalia Fedosenko/TASS Foto: Natalia Fedosenko/TASS/dpa |

Белорусские активисты требуют от УЕФА и ФИФА санкций против чиновников 02.01.2021

Фонд спортивной солидарности Беларуси ждет к весне решения УЕФА и ФИФА по своему заявлению о дискриминации в белорусском футболе по политическим мотивам.
30.05.2015** Re-elected FIFA President Sepp Blatter reacts during a news conference after an extraordinary Executive Committee meeting in Zurich, Switzerland, May 30, 2015. Blatter has been re-elected as FIFA president for a fifth term after Jordan's Prince Ali bin Al Hussein conceded defeat at the Congress of world football's governing body on Friday. REUTERS/Arnd Wiegmann

ФИФА обвиняет Блаттера в растрате средств на Музей мирового футбола 22.12.2020

На ремонт и модернизацию здания в Цюрихе, не принадлежащего ФИФА, были потрачены 140 млн франков, а аренда должна обойтись еще в 360 млн франков, отмечает организация.
epa04854344 FIFA President Joseph 'Sepp' Blatter reacts during a press conference following the extraordinary FIFA Executive Committee at the FIFA headquarters in Zurich, Switzerland, 20 July 2015. During the extraordinary FIFA Executive Committee meeting the agenda for the elective Congress for the FIFA-presidency will be finalised and approved. The congress will take place on 26th February 2016. EPA/ENNIO LEANZA | R: Former head of European football association UEFA Michel Platini leaves a judicial police station where he was detained for questioning over the awarding of the 2022 World Cup soccer tournament, in Nanterre, France June 19, 2019. REUTERS/Gonzalo Fuentes

В Швейцарии выдвинули новые обвинения Блаттеру и Платини 28.11.2020

Расследование в отношении экс-глав ФИФА и УЕФА ведется теперь и "по подозрению в мошенничестве", сообщили в Федеральной прокуратуре Швейцарии.
AACHEN, GERMANY - OCTOBER 05: Giulia Gwinn of Germany (C) celebrates after scoring during the UEFA Women's European Championship 2021 qualifier match between Germany and Ukraine at Tivoli Stadium on October 05, 2019 in Aachen, Germany. (Photo by Juergen Schwarz/Bongarts/Getty Images)

Как футбол перестал быть в Германии неженским делом 31.10.2020

50 лет назад, 31 октября 1970 года, Немецкий футбольный союз отменил свой запрет на создание женских команд, проведение тренировок и турниров на клубных площадках и стадионах.
FIFA President Gianni Infantino delivers a speech at the 69th FIFA Congress at Paris Expo, Porte de Versailles in Paris on June 5, 2019. - Infantino was re-elected by acclamation for a second term on June 5, 2019. The 49 year-old, who took charge of FIFA in February 2016 after the departure of the disgraced Sepp Blatter, stood unopposed for re-election for a new four-year term which will run until 2023. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино 30.07.2020

По данным информагентств, Джанни Инфантино подозревается в участии в секретных встречах с федеральным прокурором Швейцарии.

PADERBORN, GERMANY - MAY 31: Achraf Hakimi Mouh of Borussia Dortmund celebrates scoring his teams fourth goal of the game with a 'Justice for George Floyd' shirt during the Bundesliga match between SC Paderborn 07 and Borussia Dortmund at Benteler Arena on May 31, 2020 in Paderborn, Germany. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

ФИФА пообещала не штрафовать футболистов за акции в поддержку Флойда 02.06.2020

Жесты солидарности футболистов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе будут рассматриваться с точки зрения здравого смысла, заявили в ФИФА.
17.12.2015 *** A sign of FIFA is seen at the football's World governing body headquarters on December 17, 2015 in Zurich. Suspended FIFA president Sepp Blatter appeared before the world body's ethics judges to answer corruption allegations as Switzerland announced it has frozen tens of millions of dollars in accounts linked to football bribes. / AFP / FABRICE COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/F. Coffrini

Израильский банк выплатит США около 900 млн долларов штрафа 01.05.2020

Израильский банк Hapoalim и его филиал в Швейцарии, по данным генпрокуратуры США, помогли отмыть более 20 млн долларов, использовавшихся на взятки чиновникам ФИФА.
Показать еще