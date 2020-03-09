 МВФ прогнозирует крупнейший за сто лет обвал мировой экономики | Экономические новости из Германии | DW | 09.04.2020

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Экономика

МВФ прогнозирует крупнейший за сто лет обвал мировой экономики

Пандемия коронавируса приведет к самому глубокому кризису со времен Великой депрессии. Даже при лучшем сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного оздоровления экономики, полагает глава МВФ Кристалина Георгиева.

Директор МВФ Кристалина Георгиева

Директор МВФ Кристалина Георгиева

Из-за пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует самый крупный обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929 – 1933 годов. "Мы ожидаем самых тяжелых экономических последствий со времен Великой депрессии", - заявила глава МВФ Кристалина Георгиева в четверг, 9 апреля. 

По словам Георгиевой, даже при лучшем сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного восстановления экономики, однако все может оказаться и хуже. В мире царит полная неопределенность относительно длительности пандемии и ее последствий для экономики, констатировала глава МВФ, отметив, что в текущем году мировой экономический рост завершится в явном минусе.

Кристалина Георгиева сообщила, что 170 из 180 стран-членов МВФ ожидает снижение доходов на душу населения. Она призвала правительства стран мира предпринять решительные действия и оказать поддержку предприятиям и гражданам, предупредив, что в противном случае восстанавливать экономику после завершения пандемии будет еще труднее.

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    Автор: Марина Барановская


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