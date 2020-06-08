 МВФ дал зеленый свет ″коронавирусному″ кредиту Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 10.06.2020

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Украина

МВФ дал зеленый свет "коронавирусному" кредиту Украине

2,1 миллиарда долларов Украина получит от МВФ немедленно. Владимир Зеленский назвал фонд "надежным партнером в сложное время".

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) во вторник, 9 июня, утвердил 18-месячную кредитную программу stand-by, в рамках которой Украина получит 5 миллиардов долларов США на преодоление последствий пандемии коронавируса. Соответствующеесообщение опубликовано на сайте МВФ.

В самое ближайшее время Украине будут переведены 2,1 миллиарда долларов. Эту информацию МВФ подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. "Украина получит первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд долларов. Это на 200 млн больше, чем планировалось изначально", - написал он в соцсети Twitter, подчеркнув, что МВФ показал, что "является надежным партнером в сложное время".

Остальные выплаты Украина должна получить после четырех проверок, которые, по словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, будут посвящены оценке не структурных реформ, а стабильности экономической системы.

"Антиколомойский" закон и сотрудничество Киева с МВФ

Помощь МВФ была разморожена после принятия Верховной радой законопроекта "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Он не допускает возвращение выведенных с рынка Нацбанком Украины (НБУ) коммерческих банков предыдущим владельцам по решению суда.

Этот закон получил неформальное название "антиколомойского", поскольку блокирует попытки бывших владельцев крупнейшего в стране "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также их партнеров вернуть этот кредитно-финансовый институт в свою собственность. Принятие данного документа являлось критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

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