 МВД ФРГ выставит немцам счета за эвакуацию из-за коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 14.06.2020

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Германия

МВД ФРГ выставит немцам счета за эвакуацию из-за коронавируса

В середине марта МИД организовал беспрецедентную акцию по массовому вывозу немецких туристов, застрявших за границей из-за пандемии. Скоро эвакуированным придется за это заплатить.

Эвакуация немцев из Дубаи

Эвакуация немцев из Дубаи

Немцы, застрявшие за границей из-за пандемии коронавируса и эвакуированные на родину министерством иностранных дел ФРГ, в скором времени получат счета за оказанную услугу. "Участники этой программы в ближайшие дни и недели будут индивидуально проинформированы об их доле расходов", - сообщил МИД ФРГ в субботу, 13 июня.

Внешнеполитическое ведомство Германии 17 марта начало беспрецедентную акцию по массовому возвращению на родину немецких туристов, застрявших за рубежом из-за коронавируса. За пять недель в Германию было вывезено 240 тысяч человек, в том числе 66 тысяч – на самолетах, арендованных МИД ФРГ. Последний такой самолет 24 апреля доставил домой 157 немцев из южноафриканского Кейптауна. После этого людей в Германию стали возвращать по одиночке или небольшими группами.

МИД ФРГ заявил, что на основании закона о консульских услугах люди, воспользовавшиеся эвакуацией, должны участвовать в ее финансировании. "Для граждан будут установлены суммы паушальных платежей с учетом дальности маршрута, средних цен на билеты и стоимости программ по эвакуации граждан в других странах ЕС", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Германии.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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