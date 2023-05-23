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Марта Сакавик

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Марта Сакавик: избранные публикации

Столица Германии Берлин

Белорусские места в Берлине: где их искать?

Белорусские места в Берлине появились еще в 19 веке благодаря Радзивиллу. Позже их стало еще больше. Рассказываем о них.
История5 марта 2024 г.8 фото
Белорусские силовики

С чем связаны последние массовые обыски в Беларуси?

В РБ прошли массовые задержания. Власти сделали помощь пострадавшим от репрессий уголовно наказуемой, считают юристы.
Политика24 января 2024 г.
Юрий Гаравский (слева) у здания суда в швейцарском Санкт-Галлене, 18 сентября 2023 года

Дочь Красовского: Для меня 30 лет Гаравскому не лучше 3 лет

Интервью DW с Валерией Красовской, дочерью бизнесмена Анатолия Красовского, похищенного в Минске 1999 году.
Правосудие и закон21 сентября 2023 г.
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Марта Сакавик: другие публикации

Минск

Туры по Беларуси. Куда можно поехать и сколько это стоит

Туры по Беларуси. Куда можно поехать и сколько это стоит

Спрос вырос, жилье на сутки подорожало, но ресурсов для развития отрасли мало. DW - о ситуации в сфере туризма Беларуси.
Политика4 августа 2023 г.
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Расследование: кто спонсирует вывоз украинских детей в РБ

Расследование: кто спонсирует вывоз украинских детей в РБ

Если факты подтвердятся, в Германии призывают немедленно выдать ордер на арест руководителей в Беларуси.
Политика1 августа 2023 г.
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Зачем Путин и Лукашенко угрожают Польше "вагнеровцами"?

Зачем Путин и Лукашенко угрожают Польше "вагнеровцами"?

Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что ЧВК "Вагнер" "просится на Запад". Почему Польша стала новым "врагом" для РФ?
Политика24 июля 2023 г.
"Ляпис Трубецкой", Берлин, 25 июня 2023 года

"Тот самый драйв": как прошел концерт Михалка в Берлине

"Тот самый драйв": как прошел концерт Михалка в Берлине

Михалок прерывал "Жыве Беларусь" из зала очередной песней, но дал время фанатам трижды прокричать "Слава Украине".
Культура26 июня 2023 г.
Белорусско-польская граница

Проверки на белорусской границе: как обезопасить себя?

Проверки на белорусской границе: как обезопасить себя?

На границах Беларуси с Россией и ЕС - усиленные проверки. Кому лучше не рисковать, и что делать, если ехать надо?
Общество13 июня 2023 г.
Пешеходы на улице

Сколько белорусов уехали в ЕС за два года?

Сколько белорусов уехали в ЕС за два года?

Исследовательский центр BEROC подсчитал число белорусов, которые переехали в страны ЕС в 2021-2022 годах.
Миграция23 мая 2023 г.
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