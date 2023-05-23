You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Выборы в России
Ситуация в Беларуси
Марта Сакавик
Пропустить раздел Марта Сакавик: избранные публикации
Марта Сакавик: избранные публикации
Белорусские места в Берлине: где их искать?
Белорусские места в Берлине появились еще в 19 веке благодаря Радзивиллу. Позже их стало еще больше. Рассказываем о них.
История
05.03.2024
5 марта 2024 г.
8 фото
С чем связаны последние массовые обыски в Беларуси?
В РБ прошли массовые задержания. Власти сделали помощь пострадавшим от репрессий уголовно наказуемой, считают юристы.
Политика
24.01.2024
24 января 2024 г.
Дочь Красовского: Для меня 30 лет Гаравскому не лучше 3 лет
Интервью DW с Валерией Красовской, дочерью бизнесмена Анатолия Красовского, похищенного в Минске 1999 году.
Правосудие и закон
21.09.2023
21 сентября 2023 г.
Пропустить раздел Марта Сакавик: другие публикации
Марта Сакавик: другие публикации
Туры по Беларуси. Куда можно поехать и сколько это стоит
Туры по Беларуси. Куда можно поехать и сколько это стоит
Спрос вырос, жилье на сутки подорожало, но ресурсов для развития отрасли мало. DW - о ситуации в сфере туризма Беларуси.
Политика
04.08.2023
4 августа 2023 г.
Расследование: кто спонсирует вывоз украинских детей в РБ
Расследование: кто спонсирует вывоз украинских детей в РБ
Если факты подтвердятся, в Германии призывают немедленно выдать ордер на арест руководителей в Беларуси.
Политика
01.08.2023
1 августа 2023 г.
Зачем Путин и Лукашенко угрожают Польше "вагнеровцами"?
Зачем Путин и Лукашенко угрожают Польше "вагнеровцами"?
Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что ЧВК "Вагнер" "просится на Запад". Почему Польша стала новым "врагом" для РФ?
Политика
24.07.2023
24 июля 2023 г.
"Тот самый драйв": как прошел концерт Михалка в Берлине
"Тот самый драйв": как прошел концерт Михалка в Берлине
Михалок прерывал "Жыве Беларусь" из зала очередной песней, но дал время фанатам трижды прокричать "Слава Украине".
Культура
26.06.2023
26 июня 2023 г.
Проверки на белорусской границе: как обезопасить себя?
Проверки на белорусской границе: как обезопасить себя?
На границах Беларуси с Россией и ЕС - усиленные проверки. Кому лучше не рисковать, и что делать, если ехать надо?
Общество
13.06.2023
13 июня 2023 г.
Сколько белорусов уехали в ЕС за два года?
Сколько белорусов уехали в ЕС за два года?
Исследовательский центр BEROC подсчитал число белорусов, которые переехали в страны ЕС в 2021-2022 годах.
Миграция
23.05.2023
23 мая 2023 г.
Показать еще
На главную страницу